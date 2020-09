To proste. Wydajesz 250 zł i Android Auto w twoim samochodzie staje się bezprzewodowe

Niemal wszystkie samochody z Android Auto wymagają od nas podłączania telefonu w tradycyjny, przewodowy sposób. Na szczęście nie będziemy musieli wydawać fortuny, by przenieść nasz samochód w wygodny świat bezprzewodowej łączności.

Android Auto to już w miarę powszechnie wykorzystywana przez producentów samochodów platforma. Niestety tego samego nie można powiedzieć o Android Auto Wireless – bezprzewodowej wersji AA – nieobecnym niemal nigdzie. Nie ma też zbyt wiele akcesoriów umożliwiających łatwe wprowadzenie Android Auto Wireless do naszego samochodu z Android Auto. Na ratunek przybywa przystawka AAWireless.

AAWireless podłączamy pod złącze USB, pod które normalnie podłączylibyśmy telefon i już nie musimy o niczym pamiętać. Przystawkę możemy na stałe zostawić w samochodzie, a telefonu nie wyjmować z kieszeni marynarki czy z torby. Wszystko ma działać bezprzewodowo i automatycznie.

AAWireless pomaga porzucić kable w ramach Android Auto. Dlaczego powstała dopiero teraz?

Na dziś nie tylko bardzo niewiele samochodów obsługuje Android Auto w trybie bezprzewodowym, ale też i bardzo niewiele telefonów taką funkcję oferuje. To ma się jednak zmienić w już dość nieodległej przyszłości. Jedną z kluczowych nowości Androida 11 jest możliwość wykorzystania karty Wi-Fi 5 GHz właśnie do Android Auto.

Innymi słowy, po aktualizacji do Androida 11, każdy telefon z Wi-Fi 5 GHz stanie się zgodny z Android Auto Wireless. Wcześniej na rzeczoną przystawkę popytu większego być nie mogło. Teraz w ramach darmowej aktualizacji miliony telefonów zyskają nową funkcję, która będzie dla wielu kierowców istotnym usprawnieniem.

AAWireless to projekt crowdfundingowy – na szczęście cel zbiórki już dawno został przekroczony, a więc produkt pojawi się w sprzedaży. Konkretniej, w cenie 55 dol. plus koszty wysyłki do Polski. Więc i drogo nie będzie. Podobny gadżet do Carplaya niedawno kupiliśmy – i przetestowaliśmy – w cenie 650 zł.



