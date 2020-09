Przykryć cały Kraśnik folią. Radni walczą z 5G i chcą wyłączenia WiFi w szkołach

146 interakcji

Co prawda nauka już wykazała, że fale radiowe używane w bieżących telekomunikacyjnych technologiach nie mają szkodliwego wpływu na zdrowie czy środowisko, ale Kraśnik i jego radni wolą dmuchać na zimne. I piszą petycję do rządu.

O korzyściach, jakie zapewnia sieć 5G pisaliśmy już wielokrotnie, w tym nawet w ubiegłym tygodniu. Niektórzy jednak, ślepi na badania naukowe czy wszelkie uznane autorytety, poddani manipulacji i przedziwnej propagandzie, walczą zażarcie z uruchamianiem sieci nowej generacji. Z jakiegoś względu są zdania, że właśnie ta częstotliwość fal radiowych jest szczególnie szkodliwa dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego. Nie jest przy tym jasne dlaczego akurat konkretnie ta.

Aktywiści anty-5G są na tyle głośni, że niektórzy wolą zachować ostrożność w obliczu tak niepokojących wieści. Radni Kraśnika, wyraźnie nie mając czasu na sprawdzenie co jest prawdą, a co fake-newsem, wypowiadają wojnę falom radiowym. W szczególności sieci 5G, choć nie tylko.

Kraśnik domaga się wyłączenia z zasięgu 5G. A także Wi-Fi. A najlepiej w ogóle pozbyć się telefonów.

Jak możemy wysłuchać na nagraniu, na które jako pierwszy zwróciła uwagę redakcja serwisu Kraśnik Nasze Miasto, radni Kraśnika przeanalizowali petycję Stowarzyszenia Koalicja Polska Wolna od 5G i uznała, że obawy wymownie nazwanego stowarzyszenia mogą mieć głębszy sens. Petycja domagała się wyrażenia negatywnego stanowiska wobec sieci 5G, a także usunięcie sieci Wi-Fi w szkołach i nakazania uczniom przełączania na terenie szkoły telefonu w tryb samolotowy.

Rada Miasta niestety na szczęście nie ma wpływu na decyzje rządu w sprawach infrastruktury komunikacyjnej. To oznacza, że rola radnych ograniczy się do przedstawienia protestu w wyższych strukturach władzy oraz do prowadzenia kampanii informacyjnej.

Uchwała przyjmująca petycję stowarzyszenia została przyjęta przez radnych przewagę trzech głosów – sześcioro radnych głosowało przeciw, troje wstrzymało się od głosu.

