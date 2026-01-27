LEGO na Walentynki: najlepsze zestawy na prezent. Oto moje pewniaki

Ładowanie...

Początek lutego to idealny moment na to, by zabrać się za poszukiwanie prezentu walentynkowego dla ukochanej osoby. Tylko na co się zdecydować? Zawsze dobrym pomysłem będą zawsze klocki LEGO, które rozpalają wyobraźnię i zapewniają godziny kreatywnej zabawy - a świetnie składa się je we dwójkę.

Wybór jest ogromny – od tych klasycznych zestawów, poprzez wymyślne konstrukcje z linii TECHNIC, po licencjonowane perełki inspirowane filmami i serialami. Aby ułatwić wybór klocków Lego dla Niej i dla Niego, przygotowaliśmy subiektywny przegląd najciekawszych zestawów LEGO na Walentynki 2026.

Znajdziesz tu coś dla każdego - fana motoryzacji, miłośnika Gwiezdnych Wojen, a nawet kolekcjonera ekskluzywnych modeli. Niezależnie od wieku i zainteresowań obdarowywanej osoby, gwarantujemy, że znajdziesz idealny prezent i to w atrakcyjnej cenie.

❤️ Walentynki 2026 na Spider's Web - Twój przewodnik po idealnych prezentach ❤️

Zobacz to! Uruchomiliśmy specjalną strefę Walentynki 2026 pełną propozycji i wyjątkowych zestawień prezentowych, które pomogą ci znaleźć idealny pomysł na prezent. Aby jeszcze bardziej ułatwić poszukiwania, przygotowaliśmy konkretne propozycje Dla Niej i Dla Niego.

W tym zestawieniu znajdziesz:

Najlepsze zestawy LEGO na prezent

Święto Zakochanych już za pasem, więc to ostatni dzwonek, by kupić prezenty w atrakcyjnych cenach. Jeśli na twojej liście prezentów są klocki LEGO, trafiłeś w dobre miejsce. Wybraliśmy zestawy, które w lutym 2026 r. faktycznie warto kupić.

Zestawy LEGO na Walentynki dla Niej

LEGO Icons - Małe Roślinki (10329)

LEGO Icons - Małe Roślinki (10329) (fot. LEGO)

758 elementów

Cena katalogowa: 214,99 zł

Aktualna cena: 154,19 zł

Obdarowywana osoba nie ma ręki do kwiatów, bo nawet kaktus uległ samozniszczeniu po tygodniu? Jest rozwiązanie: zestaw Małe Roślinki (10329), który zawiera aż 9 roślin doniczkowych. Każdy z modeli przykuwa uwagę, zagwarantuje sporo zabawy przy składaniu, a także będzie stanowił wyjątkowy element dekoracyjny na biurku, półce czy parapecie. Doskonały dla osób lubiących rośliny i kreatywne wyzwania.

SPRWADŹ TEN ZESTAW LEGO Icons - Małe Roślinki (10329) Media Expert

LEGO Disney 43275 Zamek Kopciuszka i kareta

LEGO Disney 43275 Zamek Kopciuszka i kareta to świetny prezent dla fanki księżniczek Disneya i to niezależnie od wieku. Dwupoziomowy zamek z salą balową na obrotowej podłodze, stajnią i kilkoma pokojami zachęca do odgrywania scen z filmu, a kareta z koniem pozwala odtworzyć drogę na bal. W zestawie znajdują się minilaleczki Kopciuszka i Księcia z Bajki oraz figurki Lucyfera i Gusa, dzięki czemu dzieci mogą tworzyć własne historie, a ponad 500 elementów i intuicyjne instrukcje w aplikacji LEGO Builder sprawiają, że to zabawka, która rozwija wyobraźnię i daje mnóstwo radości podczas budowania i późniejszej zabawy.

Liczba elementów: 596

Cena katalogowa: 319 zł

Cena promocyjna: 259 zł

SPRAWDŹ OFERTĘ LEGO Disney 43275 Zamek Kopciuszka i kareta (Allegro) Allegro

LEGO Botanicals 10343 Mała orchidea

Seria: LEGO Icons / Botanicals

Aktualna cena: 92,50 zł

Nowość z serii botanicznej, która nie wymaga podlewania. Mała, elegancka orchidea w doniczce to idealny, niezobowiązujący prezent lub estetyczna ozdoba na biurko „dla Niej”.

SPRAWDŹ OFERTĘ LEGO Botanicals 10343 Mała orchidea (X-Kom) Media Expert

LEGO 11203 Bluey - Dom rodzinny Blue

Liczba elementów: 382

Cena katalogowa: 299,99 zł

Cena promocyjna: 228,88 zł

To absolutny hit zeszłorocznych listów do Mikołaja. Jeśli ukochana widząc ten zestaw mówiła, że sama chętnie by się nim pobawiła, to Walentynki będą świetną okazją do tego, by spełnić jej marzenie. Kolorowy dom rodziny Heelerów to w zasadzie gotowa makieta do odgrywania scen z serialu.

Sprawdź ten zestaw LEGO 11203 Bluey - Dom rodzinny Blue Amazon

LEGO Friends 42673 Rodzinne wakacje na plaży

Seria: Friends

Cena katalogowa: 569,99 zł

Cena promocyjna: 413 zł

Duży, imponujący zestaw, który gwarantuje godziny zabawy. Choć za oknem zima, każdy uwielbia wracać do letnich klimatów. Domek jest pełen detali, akcesoriów i ukrytych funkcji.

Sprawdź ten zestaw LEGO Friends 42673 Rodzinne wakacje na plaży Media Expert

LEGO Architecture 21061 Notre-Dame w Paryżu

Liczba elementów: 4383

Cena katalogowa: 999 zł

Aktualna cena: 774,04 zł

Architektoniczne arcydzieło, które pozwala prześledzić etapy budowy słynnej paryskiej katedry. Zestaw jest niezwykle szczegółowy i stanowi piękną ozdobę wnętrza.

SPRAWDŹ TEN ZESTAW LEGO Architecture 21061 Notre-Dame w Paryżu Amazon

Zestawy LEGO na Walentynki dla Niego

LEGO Star Wars 75410 Myśliwiec N-1 Mando i Grogu

Liczba elementów: 132

Cena katalogowa: 129,99 zł

Cena promocyjna: 79,80 zł

Zestaw zawiera myśliwiec z serialu „The Mandalorian” oraz figurki Dina Djarina i małego Grogu (Baby Yoda). To świetna propozycja dla każdego fana cyklu „Star Wars” w zasadzie niezależnie od wieku chłopca (4+).

SPRAWDŹ TEN ZESTAW LEGO Star Wars 75410 Myśliwiec N-1 Mando i Grogu Allegro

LEGO 76285 Marvel Super Heroes - Maska Spider-Mana

LEGO Marvel Maska Spider-Mana 76285 to świetny prezent dla fanów Marvela, który pozwala zbudować podobiznę jednej z najbardziej ikonicznych postaci z komiksów o superbohaterach. Konstrukcja składa się z 487 elementów, a gotowa maska ma 19 cm wysokości i stoi na solidnej podstawce z tabliczką, dzięki czemu świetnie prezentuje się na półce. Budowanie przebiega spokojnie i satysfakcjonująco, zwłaszcza z cyfrowymi instrukcjami w aplikacji LEGO Builder, które prowadzą dorosłego chłopaka krok po kroku przez cały projekt.

487 elementów

Cena katalogowa: 319,99 zł

LEGO Ninjago 71847 Smok strażnik

Seria: Ninjago

Cena katalogowa: 669 zł

Cena promocyjna: 479,99 zł

To propozycja „wagi ciężkiej” dla fanów ninja. Przez wielu miłośników serii zestaw ten uważany jest za jednego z najładniejszych smoków w historii Ninjago. Imponująca konstrukcja, która na półce prezentuje się zjawiskowo, a w zabawie daje mnóstwo możliwości.

Sprawdź ten zestaw LEGO Ninjago 71847 Smok strażnik Amazon

LEGO 10295 Creator Expert Porsche 911

Cena katalogowa: 729,99 zł

Aktualna cena: 627,58 zł

Legenda motoryzacji teraz w zestawie LEGO Creator Expert Porsche 911. Model oferuje dwa warianty budowy: wersję Targa z odpinanym dachem lub wersję Turbo z turbosprężarką. Obie wersje zachwycają realistycznymi detalami, takimi jak aerodynamiczne kształty, funkcjonalny układ kierowniczy, skrzynia biegów i silnik bokser z sześcioma cylindrami.

SPRAWDŹ OFERTĘ LEGO 10295 Creator Expert Porsche 911 Amazon

LEGO 75398 Star Wars C-3PO

Cena katalogowa: 619,99 zł

Aktualna cena: 448,11 zł

Niech luby zbuduje własnego złotego droida C-3PO z tym imponującym zestawem LEGO Star Wars! Model zachwyca realistycznymi detalami i ruchomymi elementami, takimi jak głowa, ramiona i palce. W zestawie znajdziesz również stojak na figurkę i tabliczkę z informacjami o C-3PO. To idealny prezent dla fanów „Gwiezdnych Wojen” i kolekcjonerów LEGO.

SPRAWDŹ OFERTĘ LEGO 75398 Star Wars C-3PO Media Expert

LEGO City 60451 Karetka pogotowia

Liczba figurek: 2

Cena katalogowa: 67 zł

Cena promocyjna: 54,99 zł

Klasyka, która zawsze się sprawdza. Ten miejski zestaw spodoba się każdemu. W pudełku znajdziesz nie tylko świetnie odwzorowaną karetkę, ale też rampę z deskorolką i dwie minifigurki. Cena w okolicy 50 zł czyni go idealnym, niezobowiązującym prezentem.

Sprawdź ten zestaw LEGO City 60451 Karetka pogotowia Amazon

LEGO Technic 42158 NASA Mars Rover Perseverance

1132 elementy

Cena katalogowa: 419 zł

Aktualna cena: 292,90 zł

To model łazika marsjańskiego, który NASA wysłała na Marsa w 2020 r.. Zestaw jest pełen realistycznych detali, takich jak 360-stopniowy układ kierowniczy, ruchome ramię z wiertłem i system zawieszenia, który pozwala łazikowi poruszać się po nierównym terenie. Model można „kontrolować” za pomocą aplikacji LEGO Technic AR i spodoba się każdemu chłopakowi, który z rozrzewnieniem patrzy w gwiazdy.

SPRAWDŹ TEN ZESTAW LEGO Technic 42158 NASA Mars Rover Perseverance Amazon

LEGO 42182 Technic NASA Apollo - pojazd LRV

1913 elementów

Cena katalogowa: 949,99 zł

Aktualna cena: 580,93 zł

Mars to za daleko? No to pora na wycieczkę na księżyc! LEGO 42182 Technic NASA Apollo - pojazd LRV to gratka dla miłośników LEGO i entuzjastów astronomii, bo łączy precyzyjne detale z wiernym odwzorowaniem łazika z misji Apollo 17. Złożony model zachwyca działającym układem kierowniczym, zawieszeniem i kompletnym wyposażeniem - od modułu komunikacyjnego po akumulator z systemami grzewczymi i chłodzącymi. Trzy zestawy dodatkowych narzędzi, w tym elementy do zbierania próbek, grawimetr i replika słynnej skały Big Muley, pozwalają odtworzyć przebieg prawdziwych eksperymentów księżycowych. Dzięki ponad 1900 elementom zestaw jest zarówno satysfakcjonującym projektem, jak i efektowną ozdobą, idealną dla dorosłych, którzy chcą poczuć klimat ery misji Apollo.

LEGO Technic 42154 Ford GT 2022

1466 elementów

Cena katalogowa: 529 zł

Aktualna cena: 424,91 zł

Realistyczny model Forda GT z funkcjonalnymi elementami, takimi jak skrętna kierownica, działający silnik V6, otwierane drzwi i regulowany tylny spojler. Zestaw dla prawdziwych fanów motoryzacji.

SPRAWDŹ TEN ZESTAW LEGO Technic 42154 Ford GT 2022 Allegro

Zestawy LEGO na Walentynki dla każdego

LEGO 31136 Creator 3w1 Egzotyczna papuga

253 elementów

Cena katalogowa: 110 zł

Aktualna cena: 78,99 zł

LEGO 31136 Creator 3w1 Egzotyczna papuga to zestaw, który spodoba się każdemu niezależnie od płci. Pudełko zawiera 253 elementy. Główną atrakcją jest kolorowa papuga ara, którą można zbudować w naturalnej wielkości. Papuga siedzi na gałęzi, może obracać się i poruszać skrzydłami i ogonem. To nie wszystko. Zestaw 3w1 pozwala na przebudowanie papugi w dwa inne modele: rybę lub żabę.

SPRAWDŹ TEN ZESTAW LEGO 31136 Creator 3w1 Egzotyczna papuga Empik

LEGO 21265 Minecraft - Stół warsztatowy

1195 elementów

Cena katalogowa: 399 zł

Aktualna cena: 385,90 zł

Ten zestaw to gratka dla fanów Minecrafta! Zbuduj szczegółowy model stołu warsztatowego z gry, z ruchomymi elementami, narzędziami i surowcami. Zestaw zawiera również minifigurki Steve'a i Alex, a także figurki Creepera, świni i zombie.

SPRAWDŹ TEN ZESTAW LEGO 21265 Minecraft - Stół warsztatowy Empik

LEGO 10281 Creator Drzewko Bonsai

LEGO Creator - Drzewko Bonsai (10281) (fot. LEGO)

878 elementów

Cena katalogowa: 214,99 zł

Aktualna cena: 168,36 zł

Pora na hit internetu, o który regularnie pyta sporo osób na Twitterze X, czyli Drzewko Bonsai (10281). Ten zestaw pozwala na stworzenie minimalistycznego, eleganckiego bonsai z klocków LEGO, oferując możliwość indywidualnego dostosowania jego kształtu i wyglądu. Jest to doskonały sposób na relaksującą i kreatywną zabawę, która może być również wyjątkowym elementem dekoracyjnym w domu. Zawiera również różne elementy, które pozwalają na zmianę pór roku drzewa: albo w waszym pokoju zamieszka zielone drzewko, albo przepiękne, kwitnące i różowe. A prawie 900 elementów sprawi, że sama budowa przyciągnie was na dobrych kilka godzin!

SPRAWDŹ TEN ZESTAW LEGO 10281 Creator Drzewko Bonsai Allegro

LEGO 10311 Botanical Collection Orchidea

LEGO Orchidea

608 elementów

Cena katalogowa: 215 zł

Aktualna cena: 158,08 zł

Piękny model orchidei z budowanym wazonem. Idealny do dekoracji wnętrza i dla miłośników kwiatów - zarówno dziewczyn, jak i chłopców.

SPRAWDŹ TEN ZESTAW LEGO 10311 Botanical Collection Orchidea Media Expert

LEGO 21339 Ideas BTS Dynamite

749 elementów

Cena katalogowa: 439 zł

Aktualna cena: 353,43 zł

Zestaw inspirowany teledyskiem do hitu „Dynamite” koreańskiego zespołu BTS. Zawiera minifigurki siedmiu członków zespołu oraz scenografię z teledysku, taką jak sklep z płytami winylowymi, sklep z donutami i kort do koszykówki. Idealny dla fanów K-popu i kolekcjonerów. Ten zestaw to prawdziwy must-have. Zdaje sobie sprawę, że to usunięty zestaw - ale fani BTS-u tym bardziej ucieszą się z tego!

SPRAWDŹ TEN ZESTAW LEGO 21339 Ideas BTS Dynamite Allegro

LEGO 31208 Art - Hokusai – Wielka fala

LEGO Art - Hokusai – Wielka fala (31208) (fot. LEGO)

1810 elementów

Cena katalogowa: 439,99 zł

Aktualna cena: 359,99 zł

Oto jeden z najciekawszych zestawów z serii Art: Wielka fala (31208) inspirowany ikonicznym dziełem Hokusaia. To naprawdę wiele elementów tworzących wielowymiarowy obraz do powieszenia. Zestaw oferuje pasjonującą ścieżkę dźwiękową, idealnie dopasowaną do procesu budowania, tworząc unikalne doświadczenie artystycznej zabawy. A zabawy jest tam sporo! W pudełku znajduje się ponad 1800 elementów, z czego większość stanowią malutkie elemenciki, z których powstaje właściwy obraz. Przygotujcie miły fotel, duży stół i swój najlepszy zestaw dźwiękowy - bo układanie tego zestawu jest ciekawym przeżyciem.

ZESTAW LEGO ART - HOKUSAI – WIELKA FALA (31208) KUPICIE W TYCH SKLEPACH: LEGO 31208 Art - Hokusai – Wielka fala Amazon

LEGO Ideas 21330 Kevin sam w domu

Liczba elementów: 3955

3955 Cena katalogowa: 1299,99 zł (zamówienia przyjmowane będą od 4 lutego 2026 r.)

Trudno wyobrazić sobie Święta bez Kevina. Jeśli kolejny raz zachwycaliście się jego przygodami zaraz po wigilii, to kupno tego zestawu na prezent dla pary może być świetnym pomysłem. Zestaw Ideas to wierna kopia domu McCallisterów, pełna pułapek na Mokrych Bandytów i filmowych smaczków. Konstrukcja jest otwierana, co ułatwia zabawę wewnątrz.

SPRAWDŹ TEN ZESTAW LEGO Ideas 21330 Kevin sam w domu LEGO

Oliwier Nytko 27.01.2026 14:45

