Mówi, że "ma już wszystko"? Te prezenty na Walentynki go zaskoczą

W 2026 roku technologia poszła do przodu, ale problem z prezentem dla niego pozostał ten sam. Z dedykacją dla wszystkich osób próbujących obdarować panów z kategorii "nie wiem, cokolwiek" oraz "mam już wszystko" przygotowaliśmy listę pomysłów na prezent walentynkowy dla niego - męża, chłopaka, konkubenta i partnera.

Wybór świątecznego prezentu dla faceta to często wyzwanie.

I to nie z powodu budżetu czy różnicy zainteresowań, ale dlatego, że pytanie o to, z czego by się ucieszyli, nie są w stanie podać żadnych konkretów. Do tego zabawki i gadżety zwykle kupują sobie sami!

Często chłopak albo mąż już ma zarówno najnowszy smartfon, jak i tablet z wyższej półki. Do tego pewnie kupił sobie podczas Black Friday jakiś smartwatch, zbudował ostatnio komputer do gier i ma porządny laptop do pracy. Do tego mógł nabyć już słuchawki, konsolę do gier z bogatą biblioteką gier, liczne figurki przedstawiające ulubione postaci z popkultury, czytnik e-booków, a nawet wiatraczek na USB pokazujący godzinę. A tydzień przed świętem kupił sobie pewnie sam tabliczkę ulubionej czekolady.



Często mamy chęć obdarować czymś chłopaka, który nie tylko „ma już wszystko”, ale do tego akurat w dni poprzedzające swoje święto kupuje sobie coś, co właśnie planowaliśmy mu kupić. Aby ułatwić zadanie znalezienia prezentu, w tym na ostatnią chwilę, przygotowaliśmy listę, na której znajdziecie coś dla każdego faceta, który nie chce współpracować na za zasadzie „nie wiem, cokolwiek”.



Budzik Nintendo Sound Clock Alarmo - 419 zł

Świetnym gadżetem dla ukochanego, który pasjonuje się gamingiem lub grał w dzieciństwie w Mario na Pegasusie albo NES-ie, będzie uroczy budzik od Nintendo. Alarmo wyświetla obrazy powiązane z kultową postacią dziarskiego hydraulika i sprawi, że mężczyzna każdy dzień rozpoczynać się będzie w świetnym humorze przy muzyce i efektach dźwiękowych z ulubionych gier. Urządzenie wyposażono przy tym w czujnik, dzięki któremu może reagować na ruchy wykonywane podczas przewracania się (do rejestrowania aktywności podczas snu) i wstawania z łóżka (by automatycznie się wyłączyć bez dotykania go).

Podróżny organizer na kable i inne akcesoria - 18,08 zł

Jeżeli osoba obdarowywana często podróżuje służbowo, hobbystycznie czy ze względów rodzinnych, na pewno zabiera ze sobą więcej niż jedno urządzenie elektroniczne, a wraz z nim, cóż, kilka metrów kabli. USB, USB-C, Lightning, HDMI czy ładowarki laptopów lub konsol, a do tego dyski, powerbanki i karty pamięci - wszystkie razem upchnięte w walizkę lub plecak to problem, który łatwo można rozwiązać: kosmetyczką. Oczywiście nie typową kosmetyczką, a podróżnym organizerem z licznymi przegródkami, który pozwoli na praktyczne i bezpieczne przechowywanie tego, co jest niezbędne do działania. Wraz z niewielką smyczą, brelokiem czy przypinką, podręczny organizer na kable może stanowić idealny, spersonalizowany prezent świąteczny.

Stojak na telefon z głośnikiem Bluetooth - 27,99 zł

Głośnik Bluetooth to jeden z najlepszych prezentów dla tych, którzy muzyką lubią cieszyć się bez słuchawek lub po prostu dzielić się nią z innymi. Tracer TV79 to dość ciekawa propozycja, bo oprócz oczywistej funkcji głośnika, zawiera on miejsce na smartfon, wizualnie imitując mały telewizor - ale też zabezpieczając telefon przed przypadkowym strąceniem czy zalaniem. Głośnik działa także bez telefonu, umożliwiając odtwarzanie muzyki z nośników USB i kart pamięci.

Zestaw precyzyjnych narzędzi do naprawy elektroniki - 43,49 zł

Wielu chłopaków to zapaleni lub przynajmniej aspirujący elektroniczni majsterkowicze, składający własne komputery lub biorący sprawy w swoje ręce, gdy zbije się ekran w telefonie. Aby pomóc hobbystom w rozwoju pasji - lub w codziennej pracy - ciekawym pomysłem na prezent może okazać się zestaw narzędzi do naprawy elektroniki. Bity oraz rączkę zamknięto w etui magnetycznym.

Drewniany organizer na biurko - 199 zł

Jeżeli osoba obdarowywana pracuje zdalnie (lub hybrydowo) z domu, jest typem pracusia, który pracę zabiera do domowego biura lub po prostu ma hobby wymagające spędzania dużej ilości czasu przy biurku, świetnym pomysłem na prezent będzie organizer na biurko. Od siebie proponuję produkt z trochę wyższej półki: drewnianą podstawkę w stylu loft. Oprócz miejsca na telefon producent przygotował także specjalne uchwyty na zegarek (lub zegarki), okulary, klucze, drobiazgi oraz stojak na słuchawki. Ponadto miejsce na telefon posiada specjalne otwory, które pozwalają przeciągnąć przez organizer ładowarkę, czyniąc go również stacją dokującą.

Mysz Logitech G Pro 2 Lightspeed + Nanoodbiornik - 449,99 zł

Myszka to nie tylko urządzenie wskazujące - to narzędzie, dzięki któremu osoby pracujące, uczące się lub wykorzystujące komputer do gier mogą skutecznie komunikować się z maszyną. Dlatego posiadanie dobrej myszki jest szalenie ważne, niezależnie od sposobu użytkowania komputera. Chłopak, któremu kupujecie prezent, pewnie ma myszkę, ale jeśli nie mówi o niej co chwilę, to znaczy, że z nowego modelu z wyższej półki na pewno by się ucieszył, a Logitech G Pro 2 Lightspeed z pewnością do takich się zalicza.

Projektor Kiano Elegance Cinema - 999 zł

W mieszkaniu chłopak, dla którego prezent wybierasz, nie ma miejsca na telewizor, przez co ogląda filmy na monitorze albo, co gorsza, na telefonie. Świetnym wyborem może okazać się projektor taki jak Kiano Elegance Cinema. Kosztuje obecnie niecałe 1000 zł, a generuje obraz w rozdzielczości Full HD i zamieni każdą ścianę (lub rozwieszone prześcieradło) w ogromny ekran do komputera lub konsoli. Do tego ma wbudowaną platformę Smart TV z apkami VOD.

Smartwatch Garmin Venu 3 - 1599 zł

Idealny prezent świąteczny dla entuzjasty sportu, który na nadgarstku nic nie nosi lub korzysta nadal z analogowego zegarka? Rozważ smartwatch taki jak Garmin Venu 3. To eleganckie i wytrzymałe urządzenie z wodoodporną obudową, wyposażone ekranem typu AMOLED o przekątnej długości 1,4″.

Wodoodporność i wytrzymała konstrukcja. Oferuje ponad 30 trybów sportowych i aplikacji fitness, możliwość odbierania połączeń i sterowania muzyką z nadgarstka i wiele więcej. Cechuje je przy tym długi czas pracy na baterii – do 14 dni.

Hulajnoga elektryczna Xiaomi Scooter 5 - 1499 zł

Hulajnogi elektryczne to prawdopodobnie najpopularniejsze środki transportu, które są hitem każdego lata - i to nie tylko w dużych miastach. Jeżeli osobie obdarowywanej kiedykolwiek spodobała się jazda miejską hulajnogą elektryczną, na pewno doceni ona jazdę własnym jednośladem. Takim może być hulajnoga elektryczna Xiaomi Scooter 5. Pojazd o mocy 350 W osiąga maksymalny zasięg 60 km z maksymalną prędkością jazdy 20 km/h.

Piotr Grabiec 27.01.2026 10:20

