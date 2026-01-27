REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Zakupy

Mówi, że "ma już wszystko"? Te prezenty na Walentynki go zaskoczą

Jaki prezent dla mężczyzny kupić w 2026. na Walentynki? Przygotowaliśmy listę najciekawszych gadżetów dla panów z kategorii "nie wiem, cokolwiek" i "mam już wszystko". Znajdziesz tu propozycje podarunków dla męża, chłopaka, konkubenta i partnera.

Piotr Grabiec
prezent dla niego chlopaka mezczyzny meza walentynki 2026
REKLAMA

W 2026 roku technologia poszła do przodu, ale problem z prezentem dla niego pozostał ten sam. Z dedykacją dla wszystkich osób próbujących obdarować panów z kategorii "nie wiem, cokolwiek" oraz "mam już wszystko" przygotowaliśmy listę pomysłów na prezent walentynkowy dla niego - męża, chłopaka, konkubenta i partnera.

REKLAMA

Wybór świątecznego prezentu dla faceta to często wyzwanie.

I to nie z powodu budżetu czy różnicy zainteresowań, ale dlatego, że pytanie o to, z czego by się ucieszyli, nie są w stanie podać żadnych konkretów. Do tego zabawki i gadżety zwykle kupują sobie sami!

Często chłopak albo mąż już ma zarówno najnowszy smartfon, jak i tablet z wyższej półki. Do tego pewnie kupił sobie podczas Black Friday jakiś smartwatch, zbudował ostatnio komputer do gier i ma porządny laptop do pracy. Do tego mógł nabyć już słuchawki, konsolę do gier z bogatą biblioteką gier, liczne figurki przedstawiające ulubione postaci z popkultury, czytnik e-booków, a nawet wiatraczek na USB pokazujący godzinę. A tydzień przed świętem kupił sobie pewnie sam tabliczkę ulubionej czekolady.

Często mamy chęć obdarować czymś chłopaka, który nie tylko „ma już wszystko”, ale do tego akurat w dni poprzedzające swoje święto kupuje sobie coś, co właśnie planowaliśmy mu kupić. Aby ułatwić zadanie znalezienia prezentu, w tym na ostatnią chwilę, przygotowaliśmy listę, na której znajdziecie coś dla każdego faceta, który nie chce współpracować na za zasadzie „nie wiem, cokolwiek”.


:hearts: Walentynki 2026 na Spider’s Web - Twój przewodnik po idealnych prezentach :hearts:

Zobacz to! Uruchomiliśmy specjalną strefę Walentynki 2026 pełną propozycji i wyjątkowych zestawień prezentowych, które pomogą ci znaleźć idealny pomysł na prezent. Aby jeszcze bardziej ułatwić poszukiwania, przygotowaliśmy konkretne propozycje Dla Niej i Dla Niego.

Budzik Nintendo Sound Clock Alarmo - 419 zł

Świetnym gadżetem dla ukochanego, który pasjonuje się gamingiem lub grał w dzieciństwie w Mario na Pegasusie albo NES-ie, będzie uroczy budzik od Nintendo. Alarmo wyświetla obrazy powiązane z kultową postacią dziarskiego hydraulika i sprawi, że mężczyzna każdy dzień rozpoczynać się będzie w świetnym humorze przy muzyce i efektach dźwiękowych z ulubionych gier. Urządzenie wyposażono przy tym w czujnik, dzięki któremu może reagować na ruchy wykonywane podczas przewracania się (do rejestrowania aktywności podczas snu) i wstawania z łóżka (by automatycznie się wyłączyć bez dotykania go).

Podróżny organizer na kable i inne akcesoria - 18,08 zł

prezent-dla-chlopaka-swieta-2025-3-kosmetyczka-na-kable

Jeżeli osoba obdarowywana często podróżuje służbowo, hobbystycznie czy ze względów rodzinnych, na pewno zabiera ze sobą więcej niż jedno urządzenie elektroniczne, a wraz z nim, cóż, kilka metrów kabli. USB, USB-C, Lightning, HDMI czy ładowarki laptopów lub konsol, a do tego dyski, powerbanki i karty pamięci - wszystkie razem upchnięte w walizkę lub plecak to problem, który łatwo można rozwiązać: kosmetyczką. Oczywiście nie typową kosmetyczką, a podróżnym organizerem z licznymi przegródkami, który pozwoli na praktyczne i bezpieczne przechowywanie tego, co jest niezbędne do działania. Wraz z niewielką smyczą, brelokiem czy przypinką, podręczny organizer na kable może stanowić idealny, spersonalizowany prezent świąteczny.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Podróżny organizer na kable i inne akcesoria
Allegro

Stojak na telefon z głośnikiem Bluetooth - 27,99 zł

prezent-dla-chlopaka-swieta-2025-2-stojak-na-telefon-glosnik-bluetooth

Głośnik Bluetooth to jeden z najlepszych prezentów dla tych, którzy muzyką lubią cieszyć się bez słuchawek lub po prostu dzielić się nią z innymi. Tracer TV79 to dość ciekawa propozycja, bo oprócz oczywistej funkcji głośnika, zawiera on miejsce na smartfon, wizualnie imitując mały telewizor - ale też zabezpieczając telefon przed przypadkowym strąceniem czy zalaniem. Głośnik działa także bez telefonu, umożliwiając odtwarzanie muzyki z nośników USB i kart pamięci.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Stojak na telefon z głośnikiem Bluetooth
Allegro

Zestaw precyzyjnych narzędzi do naprawy elektroniki - 43,49 zł

zestaw precyzyjnych narzedzi na prezent

Wielu chłopaków to zapaleni lub przynajmniej aspirujący elektroniczni majsterkowicze, składający własne komputery lub biorący sprawy w swoje ręce, gdy zbije się ekran w telefonie. Aby pomóc hobbystom w rozwoju pasji - lub w codziennej pracy - ciekawym pomysłem na prezent może okazać się zestaw narzędzi do naprawy elektroniki. Bity oraz rączkę zamknięto w etui magnetycznym.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Uniwersalny zestaw narzędzi do naprawy elektroniki
Allegro

Drewniany organizer na biurko - 199 zł

prezent-dla-chlopaka-swieta-2025-4-Stacja-dokujaca-pomysl-na-prezent

Jeżeli osoba obdarowywana pracuje zdalnie (lub hybrydowo) z domu, jest typem pracusia, który pracę zabiera do domowego biura lub po prostu ma hobby wymagające spędzania dużej ilości czasu przy biurku, świetnym pomysłem na prezent będzie organizer na biurko. Od siebie proponuję produkt z trochę wyższej półki: drewnianą podstawkę w stylu loft. Oprócz miejsca na telefon producent przygotował także specjalne uchwyty na zegarek (lub zegarki), okulary, klucze, drobiazgi oraz stojak na słuchawki. Ponadto miejsce na telefon posiada specjalne otwory, które pozwalają przeciągnąć przez organizer ładowarkę, czyniąc go również stacją dokującą.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Drewniany organizer na biurko
Allegro

Mysz Logitech G Pro 2 Lightspeed + Nanoodbiornik - 449,99 zł

prezent-dla-chlopaka-swieta-2025-5-Mysz Logitech G Pro 2 Lightspeed

Myszka to nie tylko urządzenie wskazujące - to narzędzie, dzięki któremu osoby pracujące, uczące się lub wykorzystujące komputer do gier mogą skutecznie komunikować się z maszyną. Dlatego posiadanie dobrej myszki jest szalenie ważne, niezależnie od sposobu użytkowania komputera. Chłopak, któremu kupujecie prezent, pewnie ma myszkę, ale jeśli nie mówi o niej co chwilę, to znaczy, że z nowego modelu z wyższej półki na pewno by się ucieszył, a Logitech G Pro 2 Lightspeed z pewnością do takich się zalicza.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
Mysz LOGITECH G Pro 2 Lightspeed + Nanoodbiornik
Media Expert

Projektor Kiano Elegance Cinema - 999 zł

prezent-dla-chlopaka-swieta-2025-6-Projektor-KIANO-Elegance-Cinema

W mieszkaniu chłopak, dla którego prezent wybierasz, nie ma miejsca na telewizor, przez co ogląda filmy na monitorze albo, co gorsza, na telefonie. Świetnym wyborem może okazać się projektor taki jak Kiano Elegance Cinema. Kosztuje obecnie niecałe 1000 zł, a generuje obraz w rozdzielczości Full HD i zamieni każdą ścianę (lub rozwieszone prześcieradło) w ogromny ekran do komputera lub konsoli. Do tego ma wbudowaną platformę Smart TV z apkami VOD.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
Projektor Kiano Elegance Cinema
Media Expert

Smartwatch Garmin Venu 3 - 1599 zł

prezent-dla-chlopaka-swieta-2025-7-garmin-venu-3

Idealny prezent świąteczny dla entuzjasty sportu, który na nadgarstku nic nie nosi lub korzysta nadal z analogowego zegarka? Rozważ smartwatch taki jak Garmin Venu 3. To eleganckie i wytrzymałe urządzenie z wodoodporną obudową, wyposażone ekranem typu AMOLED o przekątnej długości 1,4″.
Wodoodporność i wytrzymała konstrukcja. Oferuje ponad 30 trybów sportowych i aplikacji fitness, możliwość odbierania połączeń i sterowania muzyką z nadgarstka i wiele więcej. Cechuje je przy tym długi czas pracy na baterii – do 14 dni.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Markt
Smartwatch Garmin Venu 3
Media Markt

Hulajnoga elektryczna Xiaomi Scooter 5 - 1499 zł

prezent-dla-chlopaka-swieta-2025-8-XIAOMI-Scooter-5-60-km-350-W

Hulajnogi elektryczne to prawdopodobnie najpopularniejsze środki transportu, które są hitem każdego lata - i to nie tylko w dużych miastach. Jeżeli osobie obdarowywanej kiedykolwiek spodobała się jazda miejską hulajnogą elektryczną, na pewno doceni ona jazdę własnym jednośladem. Takim może być hulajnoga elektryczna Xiaomi Scooter 5. Pojazd o mocy 350 W osiąga maksymalny zasięg 60 km z maksymalną prędkością jazdy 20 km/h.

REKLAMA
SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
Hulajnoga elektryczna Xiaomi Scooter 5
Media Expert
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Piotr Grabiec
27.01.2026 10:20
Tagi: poradnik świątecznyprezentyWalentynki
Najnowsze
9:59
Miliardy na polskie zbrojenia. Największy pakiet obronny w historii UE
Aktualizacja: 2026-01-27T09:59:16+01:00
9:11
Cyfrowy paraliż ochrony zdrowia. Polskie szpitale zagrożone
Aktualizacja: 2026-01-27T09:11:38+01:00
8:17
Tarcza Wschód staje się potężna. Żelazna kurtyna nowej generacji
Aktualizacja: 2026-01-27T08:17:27+01:00
7:39
Trzynastoletni iPhone dostał aktualizację. Twój Android tego nie potrafi
Aktualizacja: 2026-01-27T07:39:54+01:00
7:00
Nowy Galaxy Z Flip7 wbija w fotel. Jest przepiękny
Aktualizacja: 2026-01-27T07:00:54+01:00
6:44
Odnowione iPhone'y w MediaMarkt. Tańsze, z gwarancją i prawie nówka
Aktualizacja: 2026-01-27T06:44:33+01:00
6:34
Windows 11 ubija teraz komputery. Niech ktoś już skończy tę komedię
Aktualizacja: 2026-01-27T06:34:00+01:00
6:23
Trump "pracuje" nad swoim smartfonem w wersji Ultra. A zaliczki wcięło
Aktualizacja: 2026-01-27T06:23:00+01:00
6:11
Apple serwuje 10 nowych Maców w 2026. Czekam tylko na jednego, zmieni rynek
Aktualizacja: 2026-01-27T06:11:00+01:00
6:01
Polacy oszaleli na punkcie atomu. Jeszcze nie mamy, już kochamy
Aktualizacja: 2026-01-27T06:01:00+01:00
21:52
Największa w historii Polski tarcza antydronowa. San zmaże traumę 2025 roku
Aktualizacja: 2026-01-26T21:52:21+01:00
21:01
5G przy tej technologii jest wolne jak IRDA. 15 GB masz w sekundę
Aktualizacja: 2026-01-26T21:01:01+01:00
20:48
Samsung Galaxy S26 wyrywa unikalną funkcję Pixelom. Oby też w Polsce
Aktualizacja: 2026-01-26T20:48:45+01:00
20:28
GTA 6 bez pudełka na premierę. Rockstar chce tak ograć przecieki
Aktualizacja: 2026-01-26T20:28:40+01:00
20:19
Na Grenlandii jest coś, co wszystkich kusi. To klucz do technologii jutra
Aktualizacja: 2026-01-26T20:19:14+01:00
20:13
Najlepszy Samsung Galaxy ostatnich lat umiera. Spij słodko, byłeś fenomenalny
Aktualizacja: 2026-01-26T20:13:44+01:00
19:35
Selekcjoner zwolniony, bo ChatGPT miał robić plany na mecz. "Pomówienia"
Aktualizacja: 2026-01-26T19:35:30+01:00
19:15
Profesor polskiej uczelni pozwolił używać ChatGPT na egzaminie. Poszło o sprawiedliwość
Aktualizacja: 2026-01-26T19:15:30+01:00
19:05
Tak Microsoft chce oddać karty graficzne graczom. Pomoże nam Maja
Aktualizacja: 2026-01-26T19:05:46+01:00
18:57
YouTube przegiął. Chce kasę za funkcję, która od lat jest darmowa
Aktualizacja: 2026-01-26T18:57:42+01:00
18:18
Samsung Galaxy A57 na zdjęciach. Następca ulubieńca Polaków jest śliczny
Aktualizacja: 2026-01-26T18:18:20+01:00
18:06
Windows 11 zamkniesz już bez awarii. Microslop publikuje rozwiązanie
Aktualizacja: 2026-01-26T18:06:35+01:00
17:51
Tak napoimy ludzi na Marsie. Nie potrzebujemy nawet lodu i moczu
Aktualizacja: 2026-01-26T17:51:28+01:00
17:32
Android znów rżnie z iOS-a. I to coś, co wkurzyło nawet ajfoniarzy
Aktualizacja: 2026-01-26T17:32:34+01:00
16:36
To nowy AirTag 2 (2026). Jednak nie biegnę do sklepu, choć zmiany niezłe
Aktualizacja: 2026-01-26T16:36:18+01:00
16:03
Ograłem Resident Evil Requiem i nie mogę ochłonąć. Będzie najlepsza odsłona
Aktualizacja: 2026-01-26T16:03:57+01:00
15:43
Niemieckim żołnierzom gotuje robot. Cirrus CA-1 wykarmia cały batalion
Aktualizacja: 2026-01-26T15:43:11+01:00
15:10
Coś właśnie spada na Ziemię, a sejsmometry tańczą. Dopiero to zauważyliśmy
Aktualizacja: 2026-01-26T15:10:29+01:00
14:46
Samsung Galaxy S26 z dobrą zmianą. Nie ma już wstydu przed ajfoniarzami
Aktualizacja: 2026-01-26T14:46:30+01:00
13:29
Lidl wprowadza wielkie ułatwienie. O ile nie zapomnisz o jednej rzeczy
Aktualizacja: 2026-01-26T13:29:42+01:00
13:14
Amazon ułatwia zakupy. Sprawdziłem nową funkcję i już nie chcę inaczej
Aktualizacja: 2026-01-26T13:14:20+01:00
12:46
Nowy ChatGPT uczy się od Muska i powiela kłamstwa. To ja podziękuję
Aktualizacja: 2026-01-26T12:46:18+01:00
12:09
Król TikToka sprzedał się. Dosłownie - zastąpi go cyfrowy klon
Aktualizacja: 2026-01-26T12:09:58+01:00
11:20
PKP Intercity tnie ceny o 40 proc. Rezerwuj, póki są bilety
Aktualizacja: 2026-01-26T11:20:55+01:00
11:01
Spędziłem 7 dni z realme P4 Power. Zapomniałem, gdzie mam ładowarkę
Aktualizacja: 2026-01-26T11:01:58+01:00
10:35
Skończą udawać, że są "eko". Nowe prawo zmiecie kłamstwa
Aktualizacja: 2026-01-26T10:35:26+01:00
9:54
WhatsApp nie będzie już taki sam. Zapłacisz za święty spokój
Aktualizacja: 2026-01-26T09:54:32+01:00
9:25
Co zrobisz, żeby oszczędzić: klikniesz w kupon czy nie weźmiesz telefonu?
Aktualizacja: 2026-01-26T09:25:33+01:00
8:45
Mądrzejsza Siri szybciej niż myśleliście. Podziękujcie Google'owi
Aktualizacja: 2026-01-26T08:45:18+01:00
8:12
Biały Dom przerobił zdjęcie protestującej. To już nie jest śmieszny mem
Aktualizacja: 2026-01-26T08:12:49+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA