Prezent dla Niej na Walentynki. Ta lista to wszystko, czego potrzebujesz

Jeśli chcesz wybrać jak najlepszy prezent na Walentynki dla Dziewczyny lub innej ważnej kobiety w swoim życiu, to możliwości są praktycznie nieskończone. Niestety to tym samym sprawia, że poszukiwanie idealnego prezentu dla niej może przyprawić o ból głowy. Jednak nie musi tak być.

Sekretem znalezienia najlepszego prezentu walentynkowego dla żony, narzeczonej, konkubiny lub dziewczyny jest zrozumienie, co bliska nam osoba lubi najbardziej. Nasza tegoroczna lista pomysłów na tę okazję jest więc listą produktów, które mogą być strzałem w dziesiątkę w różnych przypadkach - zależnie od zainteresowań i pasji.

Wyświetlacz informacyjny DIVOOM Times Gate - 549 zł

Ten prezent to taki typowy gadżet. Wyświetlacz informacyjny wykorzystuje stylistykę Pixel Art i ma inspirowany stylem sci-fi design. To świetna ozdoba każdego biurka lub pokoju gier. W urządzeniu zamontowano pięć pełnokolorowych wyświetlaczy typu LCD IPS o przekątnej długości 1.44”, które mogą wyświetlać dynamiczne animacje, gify oraz statyczne obrazy pikselowe. Obsługuje się je poprzez aplikację Divoom, a dane przesyłane są na nie z użyciem Wi-Fi. Na ekranach można też śledzić w czasie rzeczywistym dane z mediów społecznościowych (np. YouTube, Facebook) oraz aktualne informacje finansowe, takie jak kursy akcji.

Podgrzewacz do filiżanek na kawę i herbatę - 59,04 zł

Dobrym podarunkiem może okazać się podgrzewacz do filiżanek. Tę podkładkę termiczną wykonano z wysokiej jakości tworzywa ABS oraz aluminium, dzięki czemu jest odporna na wysokie temperatury i ma wysoką przewodność cieplną. Urządzenie można wykorzystać do podgrzewania kubków z kawą lub herbatą, a wodoodporny materiał można łatwo przetrzeć ręcznikiem lub ręcznikiem papierowym. Powierzchnia grzewcza ma tu średnicę 8,9 cm, więc nadaje się do większości filiżanek oraz kubków.

Powerbank INIU PowerPaw 10000 mAh 20W - 89,99 zł

W zasadzie wszyscy noszą dzisiaj w kieszeni smartfony i inne gadżety elektroniczne, a te często się rozładowują. Dodatkiem do damskiej torebki może być powerbank - najlepiej taki, który nie będzie przypominał smutnej cegły. Ciekawym wyborem może okazać się INIU PowerPaw za sprawą wzorku ze zwierzęcą łapką oraz zintegrowanego z obudową kabelka z końcówką USB-C. Jego pojemność to 10000 mAh, więc naładuje telefon kilkukrotnie - i to szybko, gdyż zapewnia moc 20 W.

Smartwatch HUAWEI Watch GT 6 Elegant 41 mm - 1199 zł

Dobrym wyborem z pewnością będzie inteligentny zegarek - pod warunkiem że nie będzie to toporny gadżet z szaroburą kopertą o kanciastych kształtach. Przykładem modelu kierowanego do kobiet jest HUAWEI Watch GT 6 Elegant w wersji 41 mm. Będzie dobrze wyglądał nawet na filigranowym nadgarstku, a złoty kolor pasuje do wielu innych noszonych przez płeć piękną.

LEGO ICONS Małe roślinki (10329) - 152,99 zł

Co kupić osobie, która lubi kwiatki, ale jest w stanie zabić nawet kaktusa? Warto postawić na LEGO z motywem! Nawet jeśli partnerka nie ma hopla na punkcie klocków per se, ale aktywnie uczestniczy w składaniu pojawiających się w niewyjaśnionych okolicznościach w domu kolejnych zestawów dla chłopców, to duńska firma przygotowała też idealnie dla niej: zestawy LEGO z roślinkami. Choć z pozoru są proste niczym zestawy dziecięce, zestawy LEGO ICONS kierowane są do osób dorosłych. Ich nietuzinkowy wygląd sprawia zaś, że po złożeniu mogą stać się świetną dekoracją salonu, biura lub sypialni i codziennie przypominać o udanym prezencie.

Inteligentny lokalizator Samsung SmartTag2 - 61,95 zł

Bliskiej ci osobie notorycznie zdarza się gubić rzeczy lub zostawiać je nie tam, gdzie ich miejsce? Samsung SmartTag2 to elegancki i kompaktowy lokalizator Bluetooth. Urządzenie-brelok można przymocować do kluczy, torebki, a nawet obroży zwierzaka, dzięki czemu bliska ci osoba już nigdy nie utraci tego, co ważne. Lokalizator ma zasięg do 120 metrów, wbudowany dzwonek i jest kompatybilny z urządzeniami Samsung Galaxy.

Book nook Robotime Sakura Densya (Tramcar) - 200,33 zł

Na półce z książkami - oczywiście oprócz książek - często można także znaleźć różne dodatki i dekoracje, takie jak podstawki trzymające książki, figurki czy oprawione w ramkę zdjęcia. Ciekawym uzupełnieniem może być także book nook Sakura Tramcar od Robotime. To nic innego jak wkładka wstawiana pomiędzy książki, która upiększa półkę, jednocześnie nie „wychylając” się zbytnio wobec otaczających ją książek. Jest to produkt do samodzielnego złożenia, na który składa się aż 340 drewnianych części oraz elementów niezbędnych do instalacji oświetlenia gotowej konstrukcji.

Smart czajnik Xiaomi Mi Smart Kettle 2 Pro - 199,99 zł

Kupowanie wyposażenia kuchni na prezent to dość śliski temat, ale czasem takowy będzie strzałem w dziesiątkę - zwłaszcza jeśli zdecydujemy się na inteligentny czajnik, a wybranka serca jest miłośniczką herbat. Xiaomi Mi Smart Kettle 2 Pro to nowa wersja tego urządzenia o mocy 1800 W, teraz o pojemności 1,7 litra. Oferuje funkcje takie jak sterowanie smartfonem, regulacja temperatury i funkcja utrzymywania ciepła. Wykonany ze stali nierdzewnej i plastiku, zapewnia bezpieczeństwo dzięki podwójnym ściankom. Dedykowana aplikacja umożliwia zdalne sterowanie, umożliwiając przygotowanie gorącej wody, leżąc w łóżku, lub dopiero wracając do domu.

Przenośna drukarka Xiaomi Mi Portable Photo Printer 1S - 299 zł

Możliwość zachowania wspomnień w wersji analogowej, w tym oprawienia ich w ramkę, to również świetny prezent. To właśnie oferuje przenośna drukarka Xiaomi Mi Portable Photo Printer. Łączy się ona ze smartfonem za pomocą komunikacji Bluetooth, dzięki czemu umożliwia drukowanie nawet bez połączenia z internetem. Drukarka obsługuje formaty plików JPG i PNG, co sprawia, że świetnie nadaje się do druku zdjęć uchwyconych telefonem, jak i obrazów pobranych z sieci. Druk odbywa się laserowo na samoprzylepnym papierze o wymiarach 50 x 76 mm.

Czytnik ebooków Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition - 879,99 zł

Nie ma nic lepszego, jak czytanie z ekranu, który jednocześnie nie męczy oczu tak, jak ekran smartfona czy tabletu - dzięki niewielkim gabarytom czytnika e-booków można zabrać ze sobą w kieszeni całą bibliotekę. Dobrym wyborem będzie Kindle Paperwhite, zwłaszcza w wersji Signature Edition, która jest niewiele droższa od bazowego modelu. Urządzenie oferuje dodatkowe funkcje takie jak automatyczna regulacja doświetlenia ekranu i ładowanie indukcyjne. Do tego dochodzi 32 GB zamiast 16 GB wbudowanej pamięci, więc obdarowana nim osoba może z powodzeniem zabrać tysiące książek dosłownie w dowolne miejsce, ciesząc się ekranem doskonale imitującym papier. „Dosłownie dowolne miejsce” nie jest tu przypadkowe, gdyż Kindle Paperwhite 5 posiada nie tylko delikatne doświetlenie ekranu (idealne dla nocnych marków), ale jest też wodoodporny, dzięki czemu z powodzeniem sprawdzi się na plaży albo w… wannie. Ponadto na jednym ładowaniu potrafi wytrzymać do sześciu tygodniu, a do uzupełnienia baterii wystarczy uniwersalny kabel USB-C.

Piotr Grabiec 27.01.2026 10:39

