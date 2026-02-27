Jaka tania karta graficzna w 2026? Co kupić, żeby nie przepłacić

Ładowanie...

W ostatnich miesiącach, ze względu na ogromne zainteresowanie sztuczną inteligencją, ceny kart graficznych znacznie wzrosły. Mimo to wciąż da się znaleźć solidne modele w rozsądnych kwotach. W poniższym zestawieniu przygotowałem propozycje do 2000 zł - każda z nich pozwoli na płynną rozgrywkę w nowoczesnych tytułach.

W zestawieniu znajdziesz karty graficzne takie jak:

Intel Arc B570 - najlepszy wybór do 1000 zł

Jeśli na kartę graficzną możecie przeznaczyć maksymalnie 1000 zł, wybór staje się nieoczywisty. W sklepach z elektroniką wciąż znajdziemy starsze, tańsze karty graficzne, które dziś odstają możliwościami. W tej kategorii cenowej bezkonkurencyjnym zakupem będzie Intel Arc B570 w wersji 10 GB.

Dla osób z ograniczonym budżetem model ten wygląda bardzo obiecująco. Oferuje nie tylko solidny zapas pamięci wideo, ale także wysoką moc obliczeniową i wydajność w grach komputerowych w rozdzielczości FullHD. W wielu nowoczesnych tytułach będziecie mogli postawić na wysokie ustawienia graficzne.

Warto zaznaczyć, że sterowniki Intela są już na naprawdę dobrym poziomie, dlatego w cenie 1000 zł to propozycja warta rozważenia. Decydując się na tę kartę graficzną, musicie jednak upewnić się, że wasz komputer obsługuje funkcję ReBAR. Do jej działania potrzebny będzie procesor AMD Ryzen 3000 lub nowszy oraz procesor Intel Core 10. generacji lub nowszy. Bez obsługi ReBAR wydajność kart graficznych Intel zauważalnie spada.

NVIDIA GeForce RTX 5060 - najtańszy RTX za ok. 1400 zł

W zestawieniu nie mogło zabraknąć GeForce’a RTX 5060, czyli najtańszego przedstawiciela z serii RTX 5000. To bezpośredni następca bardzo popularnego RTX-a 4060, gwarantujący w grach naprawdę przyzwoitą wydajność. Jego najsłabszym punktem pozostaje jednak ograniczona pamięć wideo 8 GB.

Mniejsza pamięć może negatywnie wpływać na wydajność w najbardziej wymagających, nowoczesnych grach AAA, które do wyświetlania tekstur w wysokiej rozdzielczości potrzebują większych zasobów. W mniej wymagających grach komputerowych - np. e-sportowych typu Fortnite, Valorant czy CS 2 - to nie powinno stanowić większego problemu.

Ogromną zaletą RTX-a 5060 jest wsparcie dla technologii DLSS 4, która potrafi znacząco poprawić płynność rozgrywki poprzez generowanie dodatkowych klatek. Jeśli chcecie kupić RTX-a, ale macie na ten cel maksymalnie 1500 zł, jest to obecnie jedyny sensowny wybór. Niestety, ale tak to wygląda.

Radeon RX 9060 XT 8 GB - najrozsądniejsza propozycja do 1500 zł

Jeśli nie zależy wam na kupnie karty graficznej NVIDII, a szukacie najlepszej możliwej karty graficznej do 1500 zł, trafnym wyborem będzie Radeon RX 9060 XT. Model z 8 GB kosztuje ok. 1500-1600 zł. Na rynku dostępny jest też wyższy wariant 16 GB, jednak jego cena przekracza 2000 zł. Przy obecnych stawkach dopłata ta jest mało opłacalna ze względu na niski stosunek przyrostu wydajności do ceny.

Ta propozycja oferuje dobrą wydajność w grach komputerowych w rozdzielczości FullHD - w wielu tytułach znacząco przewyższa możliwości RTX-a 5060. Mimo że oba modele oferują tylko 8 GB pamięci wideo, osobiście polecałbym bardziej kierować się w stronę Radeona RX 9060 XT.

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB - 1999 zł

Ostatnią kartą graficzną w zestawieniu jest GeForce RTX 5060 Ti w wersji 8 GB, którą obecnie można kupić za ok. 2000 zł. Do niedawna w tej cenie mogliśmy nabyć wydanie wyposażone w 16 GB pamięci wideo, natomiast dziś ze względu na wysokie zainteresowanie sztuczną inteligencją i drogą pamięć jest to niemożliwe.

GeForce RTX 5060 Ti 8 GB oferuje nieco wyższą wydajność niż tańszy AMD Radeona RX 9060 XT. Różnice w zależności od tytułu sięgają nawet kilkunastu procent na rzecz GeForce'a, lecz dużym ograniczeniem w tej karcie jest tylko 8 GB pamięci wideo. Wyższą wersję 16 GB można było wykorzystać do gry w rozdzielczości 1440p. Dziś kupno 16-gigabajtowego wariantu jest skrajnie nieopłacalne, ponieważ sprzęt kosztuje ok. 2500 zł. W niewiele wyższej cenie ok. 2700 można natomiast kupić znacznie lepszego RTX-a 5070.

Albert Żurek 27.02.2026 09:36

