Praktyczne prezenty na Walentynki dla par. Te sprzęty nigdy nie zawodzą
Walentynki to czas, w którym obdarowujemy się prezentami. Pary mogą jednak z okazji tego Święta sprawić sobie wspólnie coś, z czego ucieszą się obie strony. Dobrym wyborem może być tu sprzęt z kategorii małe AGD. Zebraliśmy najciekawsze oferty na ekspresy, frytkownice beztłuszczowe, blendery, oczyszczacze powietrza i inne tego typu urządzenia.
Jeśli nie chcecie się obdarowywać na Walentynki gadżetem z motywem serduszka lub kwiatka tylko po to, aby coś kupić, to przychodzimy z pomocą. Często pary dogadują się, że zamiast robić sobie prezenty nawzajem, wspólnie kupią sobie coś dla dwojga. Dobrym pomysłem są sprzęty z kategorii małe AGD.
Takie urządzenia często nie kosztują majątku, ale za to małe AGD do kuchni, salonu czy łazienki może sprawić, że wspólne życie będzie nie tylko łatwiejsze, ale i przyjemniejsze Przygotowaliśmy listę polecanych ekspresów, frytkownicych beztłuszczowych, blenderów, oczyszczaczy powietrza i nie tylko.
Walentynki 2026 na Spider’s Web - Twój przewodnik po idealnych prezentach
Zobacz to! Uruchomiliśmy specjalną strefę Walentynki 2026 pełną propozycji i wyjątkowych zestawień prezentowych, które pomogą ci znaleźć idealny pomysł na prezent. Aby jeszcze bardziej ułatwić poszukiwania, przygotowaliśmy konkretne propozycje Dla Niej i Dla Niego.
Philips LatteGo EP5443/70 - 1999 zł
Philips LatteGo EP5443/70 to ekspres dla tych, którzy chcą mieć w domu pełnoprawną kawiarnię bez bawienia się w baristę. Za jednym dotknięciem przygotuje espresso, cappuccino, latte macchiato i kilka innych kaw mlecznych, a system LatteGo spienia mleko w osobnym pojemniku bez rurek – po zrobieniu kawy wystarczy przepłukać go pod kranem. Do tego dochodzi regulacja mocy, ilości i temperatury kawy oraz możliwość zapisania ulubionych ustawień pod domowników.
Frytkownica beztłuszczowa DREAME AF30 - 499 zł
Mamy tu do czynienia z wielofunkcyjnym urządzeniem do zdrowego gotowania bez nadmiaru tłuszczu. Frytkownica beztłuszczowa DREAME AF30 z funkcją pary może przygotowywać pożywienie w jednym z sześciu trybów. Wyróżniają ją system cyrkulacji powietrza w 360° o nazwie Dual-Source Cyclonic Heat z dwoma źródłami ciepła, inteligentne nawilżanie parą i gorącym powietrzem SmartSteam 3X Infuse oraz duża komora o pojemności aż 7 litrów - zmieści całego kurczaka. Do tego dochodzi zaawansowana kontrola temperatury w zakresie od 50 do 200°C (dokładność ±1°C).
Air Fryer Ninja Double Stack XL za 799,99 zł (zamiast 1499,99 zł)
Walentynki to dobra okazja jak każda inna, by kupić Air Fryer, a całkiem nieźle przecenionym obecnie modelem jest Ninja Double Stack XL z cyfrowym termometrem. Ten monitoruje temperaturę potraw, aby pomóc uzyskać perfekcyjne rezultaty. W ramach tej oferty można zakupić nie tylko urządzenie, ale też akcesoria. Urządzenie wyposażono w dwie nieprzywierające, nadające się do zmywarki szuflady o pojemności 4,75 L każda z płytami Crisper i dwa stalowe ruszty.
Blender bezprzewodowy Ninja Blast Max Cyber Space za 299,99 zł (taniej o 33 proc.)
Ninja Blast Max to marka uwielbiana przez podróżników i miłośników smoothie, którzy mają mało miejsca, ale nie chcą rezygnować z pełnej mocy blendera. Bezprzewodowa konstrukcja i silnik o nazwie PowerBlast radzą sobie nawet z kruszeniem lodem i innymi twardymi składnikami. automatyczne programy Auto-iQ gwarantują gładkie koktajle w kilka sekund.
Obecny w zestawie Ninja Blast Max Cyber Space kubek o nazwie Twist & Go z szczelną pokrywką pozwala zabrać napój prosto z blendera do plecaka, na trening czy w podróż. Urządzenie jest lekkie, kompaktowe i oferuje do 25 miksowań na jednym ładowaniu. Czyni je to idealnym wyborem do małych kuchni, biura i na wyjazdy.
Oczyszczacz powietrza XIAOMI Smart Pet Care Air Purifier za 379,
99 zł
Oczyszczacz powietrza Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier to kompaktowe urządzenie projektowane z myślą o właścicielach zwierząt. Skutecznie usuwa sierść, alergeny i nieprzyjemne zapachy, zapewniając świeże i czyste powietrze każdego dnia. Zapewnia szybkie oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach o powierzchni od 16 do 27 m² (CADR cząstek 230 m³/h), a sierść, kurz i zapach zwierząt usuwa 3-warstwowy filtr z węglem aktywnym. Urządzenie może pracować w trybie nocnym, a sterować można nim zdalnie dzięki aplikacji Xiaomi Home.
Bezprzewodowy odkurzacz pionowy Dyson V15 Origin za 1999 zł
Dyson V15 Origin to bezprzewodowy odkurzacz, a marka cieszy się popularnością wśród osób ceniących skuteczność i wygodę. Łączy wysoką moc z lekką, dobrze wyważoną konstrukcją. Silnik w tym modelu generuje do 525 W mocy, a szczotka o nazwie Motorbar automatycznie dostosowuje się do dywanów i twardych podłóg, co zapewnia równą skuteczność w całym domu.
W urządzeniu zamontowano również cyfrowy wyświetlacz, który pokazuje stan naładowania akumulatora baterii i inne kluczowe parametry. Bezworkowy system ułatwia przy tym szybkie i higieniczne opróżnianie pojemnika. W zestawie z pionowym odkurzaczem dostajemy też zestaw akcesoriów, w tym końcówkę szczelinową i po narzędzia do sprzątania sierści, co ucieszy posiadaczy zwierzaków.
Robot kuchenny planetarny Zelmer ZKR1310G 1300 W za 599,99 (zamiast 669 zł)
Robot kuchenny planetarny Zelmer ZKR1310G to ciekawy sprzęt, który właśnie stał się jeszcze tańszy - obniżka ceny rzędu 40 proc. to naprawdę dobra oferta. Wyróżnia go silnik o mocy 1300 W, który zapewnia precyzyjny ruch planetarny - dzięki temu radzi sobie zarówno z lekkimi kremami, jak i ciężkimi ciastami drożdżowymi. W zestawie są dwie misy i komplet końcówek, więc wygodnie przygotuje się z jego pomocą kilka etapów przepisu bez ciągłego mycia akcesoriów. Do tego dochodzą funkcja pulsacyjna i 10-stopniowa regulacja prędkości, aby precyzyjnie kontrolować konsystencję mas.
Odkurzacz AMICA Fen Turbo Pro VM 2064 - 439,98 zł
Jeśli przyszła pora na zakup nowego odkurzacza, to AMICA Fen Turbo Pro VM 2064 będzie dobrym wyborem. Urządzenie ma 3-litrowe worki na kurz (AW3011) i inne zabrudzenia oraz zwijacz przewodu o długości zapewniającego mu zasięg pracy do 8 m. Jego moc maksymalna to 900 W, a waży 6,5 kg. W zestawie są takie akcesoria jak elastyczna końcówka, mini turboszczotka, ssawka do sierści, ssawka do tapicerki, ssawka szczelinowa, ssawka szczelinowa 2w1, szczotka do parkietu, rura teleskopowa i wąż ssący.