Praktyczne prezenty na Walentynki dla par. Te sprzęty nigdy nie zawodzą

Walentynki to czas, w którym obdarowujemy się prezentami. Pary mogą jednak z okazji tego Święta sprawić sobie wspólnie coś, z czego ucieszą się obie strony. Dobrym wyborem może być tu sprzęt z kategorii małe AGD. Zebraliśmy najciekawsze oferty na ekspresy, frytkownice beztłuszczowe, blendery, oczyszczacze powietrza i inne tego typu urządzenia.

Piotr Grabiec
Autor
prezent na walentynki dla par male agd 2026
Jeśli nie chcecie się obdarowywać na Walentynki gadżetem z motywem serduszka lub kwiatka tylko po to, aby coś kupić, to przychodzimy z pomocą. Często pary dogadują się, że zamiast robić sobie prezenty nawzajem, wspólnie kupią sobie coś dla dwojga. Dobrym pomysłem są sprzęty z kategorii małe AGD.

Takie urządzenia często nie kosztują majątku, ale za to małe AGD do kuchni, salonu czy łazienki może sprawić, że wspólne życie będzie nie tylko łatwiejsze, ale i przyjemniejsze Przygotowaliśmy listę polecanych ekspresów, frytkownicych beztłuszczowych, blenderów, oczyszczaczy powietrza i nie tylko.

:hearts: Walentynki 2026 na Spider’s Web - Twój przewodnik po idealnych prezentach :hearts:

Zobacz to! Uruchomiliśmy specjalną strefę Walentynki 2026 pełną propozycji i wyjątkowych zestawień prezentowych, które pomogą ci znaleźć idealny pomysł na prezent. Aby jeszcze bardziej ułatwić poszukiwania, przygotowaliśmy konkretne propozycje Dla Niej i Dla Niego.

Philips LatteGo EP5443/70 - 1999 zł

Philips LatteGo EP5443/70 to ekspres dla tych, którzy chcą mieć w domu pełnoprawną kawiarnię bez bawienia się w baristę. Za jednym dotknięciem przygotuje espresso, cappuccino, latte macchiato i kilka innych kaw mlecznych, a system LatteGo spienia mleko w osobnym pojemniku bez rurek – po zrobieniu kawy wystarczy przepłukać go pod kranem. Do tego dochodzi regulacja mocy, ilości i temperatury kawy oraz możliwość zapisania ulubionych ustawień pod domowników.

SPRAWDŹ OFERTĘ
RTV EURO AGD
LatteGo EP5443/70
RTV EURO AGD

Frytkownica beztłuszczowa DREAME AF30 - 499 zł

DREAME AF30 black friday 2025 promocja

Mamy tu do czynienia z wielofunkcyjnym urządzeniem do zdrowego gotowania bez nadmiaru tłuszczu. Frytkownica beztłuszczowa DREAME AF30 z funkcją pary może przygotowywać pożywienie w jednym z sześciu trybów. Wyróżniają ją system cyrkulacji powietrza w 360° o nazwie Dual-Source Cyclonic Heat z dwoma źródłami ciepła, inteligentne nawilżanie parą i gorącym powietrzem SmartSteam 3X Infuse oraz duża komora o pojemności aż 7 litrów - zmieści całego kurczaka. Do tego dochodzi zaawansowana kontrola temperatury w zakresie od 50 do 200°C (dokładność ±1°C).

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Markt
Frytkownica beztłuszczowa DREAME AF30
Media Markt

Air Fryer Ninja Double Stack XL za 799,99 zł (zamiast 1499,99 zł)

Walentynki to dobra okazja jak każda inna, by kupić Air Fryer, a całkiem nieźle przecenionym obecnie modelem jest Ninja Double Stack XL z cyfrowym termometrem. Ten monitoruje temperaturę potraw, aby pomóc uzyskać perfekcyjne rezultaty. W ramach tej oferty można zakupić nie tylko urządzenie, ale też akcesoria. Urządzenie wyposażono w dwie nieprzywierające, nadające się do zmywarki szuflady o pojemności 4,75 L każda z płytami Crisper i dwa stalowe ruszty.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Ninja
Air Fryer Ninja Double Stack XL
Ninja

Blender bezprzewodowy Ninja Blast Max Cyber Space za 299,99 zł (taniej o 33 proc.)

ninja-blast-max-blender-black-friday-2025

Ninja Blast Max to marka uwielbiana przez podróżników i miłośników smoothie, którzy mają mało miejsca, ale nie chcą rezygnować z pełnej mocy blendera. Bezprzewodowa konstrukcja i silnik o nazwie PowerBlast radzą sobie nawet z kruszeniem lodem i innymi twardymi składnikami. automatyczne programy Auto-iQ gwarantują gładkie koktajle w kilka sekund.

Obecny w zestawie Ninja Blast Max Cyber Space kubek o nazwie Twist & Go z szczelną pokrywką pozwala zabrać napój prosto z blendera do plecaka, na trening czy w podróż. Urządzenie jest lekkie, kompaktowe i oferuje do 25 miksowań na jednym ładowaniu. Czyni je to idealnym wyborem do małych kuchni, biura i na wyjazdy.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Ninja
Blender bezprzewodowy Ninja Blast Max Cyber Space
Ninja

Oczyszczacz powietrza XIAOMI Smart Pet Care Air Purifier za 379,
99 zł

XIAOMI Smart Pet Care Air Purifier black friday 2025

Oczyszczacz powietrza Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier to kompaktowe urządzenie projektowane z myślą o właścicielach zwierząt. Skutecznie usuwa sierść, alergeny i nieprzyjemne zapachy, zapewniając świeże i czyste powietrze każdego dnia. Zapewnia szybkie oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach o powierzchni od 16 do 27 m² (CADR cząstek 230 m³/h), a sierść, kurz i zapach zwierząt usuwa 3-warstwowy filtr z węglem aktywnym. Urządzenie może pracować w trybie nocnym, a sterować można nim zdalnie dzięki aplikacji Xiaomi Home.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Markt
Oczyszczacz powietrza XIAOMI Smart Pet Care Air Purifier
Media Markt

Bezprzewodowy odkurzacz pionowy Dyson V15 Origin za 1999 zł

odkurzacz-dyson-v15-origin-black-weeks-promki-2025
Dyson V15 Origin

Dyson V15 Origin to bezprzewodowy odkurzacz, a marka cieszy się popularnością wśród osób ceniących skuteczność i wygodę. Łączy wysoką moc z lekką, dobrze wyważoną konstrukcją. Silnik w tym modelu generuje do 525 W mocy, a szczotka o nazwie Motorbar automatycznie dostosowuje się do dywanów i twardych podłóg, co zapewnia równą skuteczność w całym domu.

W urządzeniu zamontowano również cyfrowy wyświetlacz, który pokazuje stan naładowania akumulatora baterii i inne kluczowe parametry. Bezworkowy system ułatwia przy tym szybkie i higieniczne opróżnianie pojemnika. W zestawie z pionowym odkurzaczem dostajemy też zestaw akcesoriów, w tym końcówkę szczelinową i po narzędzia do sprzątania sierści, co ucieszy posiadaczy zwierzaków.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Markt
Bezprzewodowy odkurzacz pionowy Dyson V15 Origin
Media Markt

Robot kuchenny planetarny Zelmer ZKR1310G 1300 W za 599,99 (zamiast 669 zł)

Robot-kuchenny-planetarny-zelmer

Robot kuchenny planetarny Zelmer ZKR1310G to ciekawy sprzęt, który właśnie stał się jeszcze tańszy - obniżka ceny rzędu 40 proc. to naprawdę dobra oferta. Wyróżnia go silnik o mocy 1300 W, który zapewnia precyzyjny ruch planetarny - dzięki temu radzi sobie zarówno z lekkimi kremami, jak i ciężkimi ciastami drożdżowymi. W zestawie są dwie misy i komplet końcówek, więc wygodnie przygotuje się z jego pomocą kilka etapów przepisu bez ciągłego mycia akcesoriów. Do tego dochodzą funkcja pulsacyjna i 10-stopniowa regulacja prędkości, aby precyzyjnie kontrolować konsystencję mas.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
Robot kuchenny planetarny Zelmer ZKR1310G 1300 W
Media Expert

Odkurzacz AMICA Fen Turbo Pro VM 2064 - 439,98 zł

Jeśli przyszła pora na zakup nowego odkurzacza, to AMICA Fen Turbo Pro VM 2064 będzie dobrym wyborem. Urządzenie ma 3-litrowe worki na kurz (AW3011) i inne zabrudzenia oraz zwijacz przewodu o długości zapewniającego mu zasięg pracy do 8 m. Jego moc maksymalna to 900 W, a waży 6,5 kg. W zestawie są takie akcesoria jak elastyczna końcówka, mini turboszczotka, ssawka do sierści, ssawka do tapicerki, ssawka szczelinowa, ssawka szczelinowa 2w1, szczotka do parkietu, rura teleskopowa i wąż ssący.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
Odkurzacz AMICA Fen Turbo Pro VM 2064
Media Expert
