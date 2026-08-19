GTA 6 nadjeżdża. Wszystko, co musisz wiedzieć w jednym miejscu

Premiera najbardziej oczekiwanej i najdroższej gry ostatniej dekady zbliża się wielkimi krokami. Sporo o niej wiemy z oficjalnych materiałów udostępnionych przez deweloperów ze studia Rockstar, ale internet zalała właśnie fala wycieków, w tym od grupy CyberLeek. Prezentują one GTA 6 w akcji na klipach wideo oraz na zrzutach ekranu. Przygotowaliśmy przegląd wszystkich dotychczasowych doniesień.

Z tego tekstu dowiesz się:

Kiedy zagrasz w Grand Theft Auto VI?

Premiera gry GTA 6 została zaplanowana na 19 listopada 2026 r. Prace nad nią trwają z kolei już od 2018 r. i… z początku miała wyjść już pod koniec ubiegłego roku, ale tak się nie stało. Pierwszą konkretną datą premiery Grand Theft Auto VI był 26 maja 2026 r., ale jak to zwykle bywa w branży gier, jej debiut został opóźniony.

Na jakie platformy wyjdzie GTA 6?

Na premierę będzie można kupić GTA 6 w wersji na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.Można przy tym rozsądnie założyć, że z czasem pojawi się Grand Theft Auto VI w wersji na PC. W tym przypadku premiery spodziewamy się w 2027 r., ale Rockstar nie podaje oficjalnych informacji na ten temat. A co z konsolą Nintendo? Obawiam się, że Switch 2 jej nie pociągnie.

Ile kosztuje nowa gra Rockstara?

GTA 6 kosztuje 349 zł w bazowej wersji niezależnie od tego, na jaką platformę się zdecydujemy.Oprócz tego możemy zdecydować się w PS Store i Xbox Store na Grand Theft Auto VI Ultimate Edition z dodatkami za 429 zł. Zamówienia przedpremierowe ruszyły 25 czerwca 2026 r., a pre-load rozpocznie się 12 listopada 2026 r.

Co dostajesz w Ultimate Edition?

GTA 6 Ultimate Edition poza bazową wersją gry zawiera dodatki kosmetyczne, w tym np. samochód sportowy Grotti Cheetah ’95. Do tego mamy skórki na bronie i postacie, tatuaże i kilka innych bonusów. Dodatkowo kupując grę w preorderze przed 20 listopada dostaniemy Pakiet Vintage Vice City i jeden miesiąc GTA+.

Co z GTA 6 na płytach Blu-ray?

GTA 6 w pudełkach trafi do sklepów, ale w środku nie znajdziemy płyty Blu-ray. Rockstar zdecydował się umieszczać w opakowaniach jedynie karteczki z kodem umożliwiającym przypisanie Grand Theft Auto VI w wersji na PS5 lub XSX|S do swojego konta, odpowiednio PlayStation lub Microsoft.

Czy pojawi się nowe GTA Online?

Z czasem na pewno, ale na ten moment nie mamy informacji, czy GTA 6 dostanie tryb Online na start. Możliwe, że na początku Grand Theft Auto VI będzie oferować jedynie kampanię singleplayer, a tryb sieciowy z GTA V dalej będzie działał oraz zostanie w jakiś sposób spięty z nowszą grą.

Kim są główni bohaterowie GTA 6?

W przypadku GTA 6 mamy dwójkę głównych bohaterów, którymi są były wojskowy Jason Duval i Lucia Caminos pochodząca z Liberty City. Oboje zawsze czuli, że los im nie sprzyja, a po nieudanym skoku trafiają w sam środek przestępczego spisku, który oplata cały stan Leonida. Od teraz muszą na sobie polegać.

Jakie miasta trafią na mapę gry?

Głównym miejscem akcji GTA 6 jest Vice City z przyległościami. To fikcyjne miasto zlokalizowane na terenie Stanów Zjednoczonych znamy już z wcześniejszych odsłon serii, a teraz doczeka się odświeżenia. Nowa mapa w Grand Theft Auto VI ma być znacznie większa niż ta z Grand Theft Auto V.

Co wiemy o mechanice z wycieków?

Za sprawą ostatnich wycieków zobaczyliśmy w akcji całkiem sporo elementów mechaniki rozgrywki, w tym np. system 6 gwiazdek. Wzbogacą one GTA 6 w porównaniu do GTA 5 lub przywrócą rzeczy od dawna niewidziane. Część z nich inspirowana jest inną grą Rockstara, Red Dead Redemption 2. Wśród nich są:

6 gwiazdek - w pogoń za graczem z czasem ruszą zapewne nie tylko policja, ale i wojsko, bo znów dostępne będzie aż sześć poziomów pościgu;

- w pogoń za graczem z czasem ruszą zapewne nie tylko policja, ale i wojsko, bo znów dostępne będzie aż sześć poziomów pościgu; system pościgu - po tym, jak policja ruszy w pościg, dostaniemy informację, co właściwie wie obecnie na nasz temat;

- po tym, jak policja ruszy w pościg, dostaniemy informację, co właściwie wie obecnie na nasz temat; system moralności - po zabiciu niewinnej osoby na ekranie pojawia się ikonka diabełka, co sugeruje zapamiętywanie złych uczynków;

- po zabiciu niewinnej osoby na ekranie pojawia się ikonka diabełka, co sugeruje zapamiętywanie złych uczynków; bagażnik ze sprzętem - po podejściu do kufra w aucie będziemy mogli zostawić w nim niesiony szpej oraz zmienić wyposażenie;

- po podejściu do kufra w aucie będziemy mogli zostawić w nim niesiony szpej oraz zmienić wyposażenie; benzyna w samochodzie - ikonki na ekranie sugerują, że nie będziemy mogli jeździć autem w nieskończoność i trzeba będzie je tankować;

- ikonki na ekranie sugerują, że nie będziemy mogli jeździć autem w nieskończoność i trzeba będzie je tankować; minigra w koszykówkę - na jednym z wideo widzimy Jasona, który rzuca piłką do kosza, co ostatnio możliwe było w GTA San Andreas;

- na jednym z wideo widzimy Jasona, który rzuca piłką do kosza, co ostatnio możliwe było w GTA San Andreas; skupienie - podczas rozgrywki w kosza statystyka Jasona o tej nazwie się podniosła, ale nie wiemy jeszcze, co to daje;

- podczas rozgrywki w kosza statystyka Jasona o tej nazwie się podniosła, ale nie wiemy jeszcze, co to daje; pasek wytrzymałości - na innym klipie widzimy Jasona podczas walki na pięści, a na ekranie pojawia się pasek wytrzymałości;

- na innym klipie widzimy Jasona podczas walki na pięści, a na ekranie pojawia się pasek wytrzymałości; ulepszona walka na pięści - podczas walki wręcz pojawiają się elementy rozgrywki znane z Red Dead Redemption 2;

Wygląda tym samym na to, że Grand Theft Auto 6 nie będzie jedynie nową historią opowiedzianą z użyciem starego silnika i znanej już nam mechaniki. Do tego jej elementy, które nie były obecne w GTA 5, ale pojawiały się w poprzednich odsłonach cyklu, mogą powrócić w tej samej lub zmodyfikowanej wersji.

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Co przyniesie nowa oficjalna prezentacja?

Kolejna oficjalna prezentacja GTA 6 odbędzie się 27 sierpnia 2026 r. w serwisie… Netflix. To właśnie na tej platformie spodziewamy się zobaczyć obszerne fragmenty rozgrywki oraz inne materiały promocyjne. Wedle przecieków możemy spodziewać się aż trzech filmów o długości od kwadransa do nawet pół godziny. A co jak nie mamy konta w tej usłudze VOD? Okienko na wyłączność to jedynie 6 godzin, a potem klipy powinny trafić oficjalnie na YouTube’a.

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