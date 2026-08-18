GTA 6 wyciekło. Pierwszy raz tak dobrze widzimy gameplay

Grand Theft Auto VI nie potrzebuje kampanii marketingowej. Internet robi ją za Rockstara - czasem w sposób, którego firma najchętniej by nie widziała. W ostatnich godzinach do sieci trafiły kolejne materiały z gry, w tym nowe fragmenty rozgrywki, zdjęcia mapy, a nawet krótki filmik, na którym główny bohater kradnie auto i rozbija je o pobliską przeszkodę.

Jason gra w kosza, a my analizujemy HUD. Rockstar pokazuje, że detale są wszystkim

Grand Theft Auto VI (radzimy uważać na nałożone na wideo linki i kody QR)

Najgłośniejszy przeciek to minutowy klip przedstawiający Jasona - jednego z protagonistów - który spokojnie spaceruje po domu przy plaży, po czym zaczyna… grać w koszykówkę. Nie ma tu strzelanin, pościgów ani wybuchów. Jest za to fizyka piłki, reakcja wody, system punktowania „Focus” i HUD z dwoma pulami pieniędzy: prywatną oraz przypominającą fundusz obozowy rodem z Red Dead Redemption 2. To nadal testowa na testową kompilację - brakuje ikon przycisków, animacje są miejscami sztywne - ale jakość materiału jest zbyt wysoka, by uznać go za fałszywkę.

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Równolegle do gameplayu pojawiły się nowe zdjęcia mapy, które - choć nie pokazują całości - pozwalają lepiej zrozumieć skalę projektu. Mapa jest większa niż wcześniej zakładano, a kolejne fragmenty potwierdzają rozbudowaną strukturę fikcyjnego stanu Leonida, w tym Vice City, okoliczne wyspy, tereny bagienne i obszary przemysłowe.

Kolejny wyciek: Jason kradnie auto i kończy na barierce

Grand Theft Auto VI (radzimy uważać na nałożone na wideo linki i kody QR)

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze nowe wideo, które krąży w mediach społecznościowych. Widać na nim Jasona, który podchodzi do samochodu, wyciąga kierowcę, rusza z piskiem opon… i po kilku sekundach rozbija się o barierkę. Klip jest krótki, ale pokazuje:

animację kradzieży pojazdu,

fizykę zderzeń,

zachowanie samochodu przy utracie kontroli,

fragment ulicy, który wygląda na jedną z bocznych dróg Vice City.

A co z oficjalną prezentacją?

Netflix pokaże rozszerzony materiał 27 sierpnia, co ma być pierwszym dużym krokiem w kampanii marketingowej przed premierą zaplanowaną na listopad. Ale trudno oprzeć się wrażeniu, że część emocji została już „skonsumowana” przez Internet. Z drugiej strony - jeśli to, co widzimy w przeciekach pochodzi z wcześniejszych wersji gry, to oficjalny pokaz może nas jeszcze zaskoczyć.

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