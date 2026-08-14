Injustice i Mortal na emeryturę. Moja nowa bijatyka na imprezy to Marvel Tokon

„Marvel Tokon: Fighting Souls” - najważniejsze informacje w skrócie:

To nowa bijatyka 2.5D typu tag team 4v4 od twórców Dragon Ball FighterZ;

od twórców Dragon Ball FighterZ; „Marvel Tokon: Fighting Souls” na PS5/PC pozwala na zabawę w pojedynkę ;

pozwala na zabawę ; Oprócz 4 trybów multi gra od studia Arc System Works ma aż 5 kampanii ;

gra od studia Arc System Works ma aż ; Lista postaci to 20+ „walecznych dusz”, tj. bohaterów i złoczyńców Marvela.

Uwielbiam komiksy Marvela, ich ekranizacje od Disneya (i nie tylko!) oraz gry bazujące na nich takie jak „Marvel’s Spider-Man”, ale tytułem „Marvel Tokon: Fighting Souls” nie byłem zainteresowany i to nie ze względu na stylistykę anime. Za namową redakcyjnego kolegi Szymona Radzewicza dałem mimo wszystko nowej grze na PS5 szansę. I nie żałuję, bo miodnie bawię się sam i będę ciorał w nią z ziomkami. Mojego ukochanego Injustice i nowych Mortal Kombat mam ciut dosyć.

Przyznam, że od nowej gry studia japońskiego Arc System Works, które ma w dorobku takie hity jak Dragon Ball FighterZ, Blaz Blue, Persona 4 Arena i serię Guilty Gear, odstraszało mnie to, iż reklamowano ją jako „bijatykę 4v4” w erze hero-shooterów. W nocy, gdy w końcu mam chwilę, by usiąść przy konsoli, rzadko kiedy jestem w stanie znaleźć jednego znajomego partnera do gier multi, a co dopiero trzech. To dlatego olałem np. darmowe „Marvel Rivals” z jego starciami 6v6.

Z tego tekstu dowiesz się:

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Ile osób potrzeba, by rozegrać walkę multi w Marvel Tokon: Fighting Souls?

Tak naprawdę wystarczy jeden gracz, bo w meczach online parowani jesteśmy losowo i nie musimy komunikować się w zespole. W przypadku „Marvel Tokon: Fighting Souls” oznaczenie 4v4 odnosi się do tego, iloma maksymalnie wojownikami dysponuje każdy z graczy, ale kontrolujemy bezpośrednio zawsze tylko jednego z nich, reszta to tag support. No i cała drużyna ma wspólny pasek zdrowia (Vital Bar). Uff!

Jakie tryby multiplayer ma nowa bijatyka Arc System Works i co one oferują?

Mamy tutaj cztery główne tryby multiplayer do walk tag team 4v4, począwszy od niezobowiązujących walk treningowych, przez customowe starcia ze zmodyfikowanymi zasadami w prywatnych i publicznych pokojach, aż po typowe rankingówki. Jak się dokładnie nazywają i do czego służą te tryby gry?

Tryby multiplayer w „Marvel Tokon: Fighting Souls”:

Walka rankingowa - mecze online z losowymi przeciwnikami, w których nasza ranga może się podnieść lub spaść ;

- mecze online z losowymi przeciwnikami, w których nasza może się lub ; Walka towarzyska - mecze online, w których gramy z losowymi przeciwnikami o pietruszkę ;

- mecze online, w których gramy z przeciwnikami ; Walka w pokoju - prywatne lobby do grania z wybranymi graczami, a taki pokój może być otwarty lub zamknięty za cyfrowym kodem;

- prywatne lobby do grania z wybranymi graczami, a taki pokój może być lub za cyfrowym kodem; Otwarte lobby - przestrzeń, po której urocze awatary mogą się przechadzać w poszukiwaniu przeciwników; jest pełna easter-eggów oraz aktywności pozwalających zabić czas.

Oprócz tego w menu możemy znaleźć turnieje Marvel Tokon: Fighting Souls, na które trzeba się uprzednio zapisać. Sam nie gram w bijatyki kompetetywnie i nie wciskam kombosów pomiędzy klatki animacji, więc z początku zastanawiałem się, czy znajdę tu coś dla siebie. No i okazuje się, że szybko znalazłem!

Galeria: 4 zdjęcia Menu gry „Marvel Tokon: Fighting Souls” 1 / 4

Czy w Marvel Tokon: Fighting Souls jest sensowny tryb dla jednego gracza?

Tak, został w niej dodany świetny tryb dla jednego gracza. Było to dla mnie miłym zaskoczeniem, bo w dzisiejszych czasach deweloperzy gier nastawionych na multiplayer rzadko kiedy aż tak dopieszczają graczy, którzy lubią bawić się sami ze sobą, jak Arc System Works. Silnik gry wykorzystano do tego, by opowiedzieć pięć rozgrywających się równolegle kampanii, po jednej dla każdej z grup.

Walki z botami przedzielone są wyglądającymi uroczo animacjami, w większości stylizowanymi na komiksy, ale w wersji anime. Kadry pojawiające się kolejno na ekranie są żywe, a ich elementy się ruszają, w tym za sprawą efektu paralaksy - a immersję poprawiają wibracje pada DualSense. No i jest tu cała plejada bohaterów i złoczyńców, których fani kochają i kochają nienawidzieć.

O co chodzi z Championem i jaka jest fabuła Marvel Tokon: Fighting Souls?

Na start na Ziemię dociera menedżerka międzygwiezdnego Championa, który chce się zmierzyć z jej najsilniejszymi wojownikami. Ma to miejsce już po tym, jak unicestwił Chandiral, czyli Świat Tronowy imperium Shi'ar. Tam wystawiono do walki setkę wojowników, którzy nie podołali wyzwaniu, ale teraz zespoły mają liczyć po cztery „waleczne dusze” (co jest hołdem dla Fantastycznej Czwórki).

Wysłanniczka przybysza z gwiazd objawia się na niebie i wysyła listownie zaproszenia wojownikom takim jak np. Kapitan Ameryka czy Storm, a ci przed wyruszeniem na turniej muszą zebrać drużyny. Do tego mamy (anty)bohaterów z przypadku, którzy wplątują się w kabałę. Każdy z pięciu liderów ma swoją własną kampanię, a wszystkie zaczynają się od pojawienia się Championa.

Galeria: 4 zdjęcia Kampania w „Marvel Tokon: Fighting Souls” zaczyna się od przybycia Championa 1 / 4

Kim można grać w Marvel Tokon: Fighting Souls i jaka jest lista postaci?

Na liście mamy 20 podstawowych bohaterów oraz złoczyńców znanych z komiksów Marvela. Do tego mamy różne warianty, bo postaciom możemy wybrać skórki. Tytułowe „waleczne dusze” podzielono na pięć drużyn po czterech wojowników każda, a do tego są już dwie postaci do odblokowania. A kto wchodzi w skład teamów?

Poniżej znajduje się pełna lista wszystkich grywalnych postaci w „Marvel Tokon: Fighting Souls” na start:

Fighting Avengers (Walczący Avengers)

Kapitan Ameryka (Steve Rogers);

Czarna Pantera (Shuri);

Hulk (Bruce Banner);

Iron Man (Tony Stark).

Unbreakable X-Men (Niezniszczalni X-Meni)

Storm (Ororo Munroe);

Magik (Illyana Rasputin);

Wolverine (James „Logan” Howlett);

Danger.

Amazing Guardians (Niesamowici Strażnicy)

Spider-Man (Peter Parker);

Ms. Marvel (Kamala Khan);

SP//dr (Peni Parker);

Star-Lord (Peter Quill).

Knights of Doom (Rycerze Dooma)

Doktor Doom (Victor von Doom);

Carnage (Cletus Kasady);

Green Goblin (Norman Osborn);

Magneto (Max Eisenhardt a.k.a. Eric „Magnus” Lehnsherr);

Samurai Outriders (Samurajscy Outriderzy)

Deadpool (Wade Wilson);

Ghost Rider (Robbie Reyes);

Blade (Eric Brooks);

Loki Laufeyson.

Postaci do odblokowania

The Champion (Boss);

Phoenix Cyclops (DLC z Sezonu 1, dostępny jesienią 2026 r.);

Przed meczem wybieramy z listy lidera i trzy postaci supportujące, po czym trafiamy na jedną z areninspirowanych komiksami (z opcją zmiany lokacji po ataku przełamującym). Każda z postaci prowadzi się inaczej - różnią się wielkością i szybkością, a taka Magik, którą grał Szymon, dała mojemu Wolverine’owi w trakcie testów naprawdę niezły wycisk.

Jest też pewne, iż wraz z kolejnymi sezonami „Marvel Tokon: Fighting Souls” pojawią się nowe postaci, a z czasem deweloperzy mogą dodać nowe kampanie „Marvel Tokon: Fighting Souls”. W ramach update’ów spodziewam się również skinów, które mogą zmienić nie tylko wygląd postaci, ale wprowadzić nową z zachowaniem kombosów starej (taki Hulk może stać się Red Hulkiem itd.).

Jakie zwykłe i unikalne ataki można wykonać w Marvel Tokon: Fighting Souls?

Nasz lider używa przede wszystkim ataków lekkich, średnich, mocnych i specjalnych (unikalnych dla każdej postaci). Można je łączyć w kombosy, a ładowanie paska drużyny (Assemble Gauge) odblokowuje support na mecz i zmianę lidera. Po zebraniu wszystkich postaci i naładowaniu paska umiejętności (Skill Gauge) możemy stosować potężne finiszery okraszone animacjami rodem z komiksów.

Na jakie platformy wyszło Marvel Tokon: Fighting Souls i co z cross-play?

Nowa gra od Arc System Works dostępna jest zarówno na PS5, jak i na PC i nie ma wersji na Xbox Series X|S. Sam gram w wersję na konsolę od Sony, a w menu możemy z kolei wybrać, czy w trybach multiplayer chcemy się bawić ze wszystkimi innymi fanami w ramach trybu cross-play, czy wyłącznie z innymi graczami posiadającymi konsolę PlayStation 5.

Czy warto kupić Marvel Tokon: Fighting Souls i kto powinien to zrobić?

Grę powinny kupić przede wszystkim te osoby, które są pewne, że spędzą w trybach online wiele, wiele godzin. To pełnoprawna produkcja z kategorii AAA, a Sony sprzedaje „Marvel Tokon: Fighting Souls” w PS Store za 299 zł i to w bazowej wersji. Z tego powodu przed zakupem warto obejrzeć zwiastuny, tym bardziej że… nie każdemu przypadnie do gustu stylistyka anime.

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Ja z tą nietypową jak na grę na podstawie komiksów Marvela oprawą się co prawda polubiłem, ale jestem pewien, że nie każdemu przypadnie do gustu. Sam skupiam się przy tym głównie na trybie singleplayer, który daje mi masę frajdy, ale trzeba mieć świadomość, że dostępne w „Marvel Tokon: Fighting Souls” kampanie, chociaż niezwykle urocze, są tu jedynie dodatkiem, a nie mięskiem.

Fanom komiksów ze Spider-Manem, Kapitanem Ameryką oraz X-Menami et consortes, którzy nie mają ambicji odnoszenia sukcesów w walkach rankingowych, polecam zakup „Marvel Tokon: Fighting Souls” na PS5 w wersji płytowej (ceny to ok. 260 zł). Dzięki temu po przejściu trybu singleplayer, jeśli nie gracie, tak jak ja, co jakiś czas ze znajomymi w bijatyki na imprezie, będziecie mogli grę sprzedać.

Tyle dobrego, że w przypadku „Marvel Tokon: Fighting Souls” to jeszcze jest możliwe. Sony zdecydowało, iż w przypadku gier na konsole PlayStation wydanych po 2027 r. wydań na płytach już nie będzie.

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