Kupisz GTA 6, sprzedadzą ci marną obietnicę. Za kilka lat możesz nie pograć

Wyobraź sobie, że idziesz do sklepu z elektroniką, zostawiasz przy kasie gruby banknot - albo i dwa - i wychodzisz pudełkiem z piękną okładką, w środku którego leży... kartka papieru z kodem do wpisania. Żadnej płyty. Żadnych danych. Żadnej treści. Tylko estetyczne opakowanie wypełnione powietrzem i obietnicą, że kiedy wpiszesz te magiczne cyfry do konsoli to gdzieś tam w internetowej chmurze ktoś łaskawie udostępni ci produkt, za który właśnie zapłaciłeś. Witaj w 2026 roku, gdzie Rockstar Games właśnie potwierdziło, że fizyczne egzemplarze Grand Theft Auto VI nie będą zawierać żadnego dysku - zamiast tego kupujący otrzymają w pudełku wyłącznie cyfrowy kod do pobrania.

Grand Theft Auto VI

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GTA VI to nie byle co. To najprawdopodobniej najdroższa w historii produkcja rozrywkowa w ogóle, gra wyczekiwana przez ponad dekadę, tytuł który ma zarobić miliardy i przejść do historii. Kosztuje 80 dol. za standardową edycję - dziesięć więcej niż dotychczasowy AAA-standard. A mimo to, albo właśnie dlatego, firma postanowiła, że ludzie kupujący "fizyczną" wersję GTA VI dostaną… pudełko z kodem. I nie ma żadnych sygnałów, by Rockstar planował wydać wersję z faktycznym dyskiem.

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Chmura nie jest wieczna - i to nie jest teoria spiskowa

Argumenty za digitalizacją są znane i w dużej mierze sensowne: wygoda, brak ryzyka porysowania nośnika, natychmiastowy dostęp. Nikt rozsądny nie kwestionuje, że cyfrowa dystrybucja gier zrewolucjonizowała branżę. Problem w tym, że za tą wygodą kryje się coś, o czym przemysł woli nie mówić zbyt głośno: kupując grę cyfrowo - albo kupując pudełko z kodem zamiast dysku - nie kupujesz gry. Kupujesz licencję na dostęp do niej przez czas nieokreślony, na warunkach określonych przez kogoś innego, odwoływalnych w każdej chwili.[

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Żeby nie być gołosłownym: Ubisoft w 2024 r. wyłączył serwery The Crew, wyścigówki z 2014 r., czyniąc grę całkowicie niegrywalną - zarówno cyfrowe, jak i fizyczne wersje stały się bezużyteczne, bo tytuł wymagał stałego połączenia z siecią. Kiedy gracze wnieśli pozew, argumentując, że zostali wprowadzeni w błąd i myśleli, że kupują grę, a nie tymczasową licencję, Ubisoft stwierdził w dokumentach sądowych, że konsumenci nigdy nie mieli "nieograniczonych praw własności do gry". Firma dosłownie napisała, że założenie o wiecznym dostępie do zakupionej gry jest "błędnym założeniem". Co więcej, Ubisoft posunął się do cofnięcia licencji użytkownikom bez możliwości ponownego pobrania gry i bez jakiegokolwiek odszkodowania. W marcu 2026 r. francuska organizacja konsumencka UFC-Que Choisir złożyła w tej sprawie odrębny pozew.

The Crew

To nie jest odizolowany wypadek przy pracy jednego niedbałego wydawcy. PlayStation, planując w 2021 r. zamknięcie sklepów cyfrowych na PSP, PS Vita i PS3, obnażyło inną, mrożącą krew w żyłach kwestię: licencje cyfrowe na PS3 miały daty ważności powiązane z baterią systemową konsoli - gdy bateria umrze, a serwery znikną, gry po prostu przestają istnieć. Analiza przeprowadzona przy okazji planowanego zamknięcia sklepów wykazała, że zamknięcie tych platform skutkowałoby zniknięciem nawet 2000 gier dostępnych wyłącznie cyfrowo. Ostatecznie Sony wycofało się z części planów po fali protestów, ale mechanizm pozostał niezmieniony.

Sega upadła. Atari upadło. Dlaczego Sony i Microsoft miałyby wiecznie trwać?

"Xbox i PlayStation nie znikną" - to najczęstszy kontrargument w tej dyskusji. I rozumiem tę logikę. Sony i Microsoft to kolosy, filary współczesnego rynku elektroniki i technologii. Ale historia branży gamingowej jest usłana trupami podmiotów, o których nikt nie myślał, że mogą zniknąć. Sega w 1992 r. kontrolowała 60 proc. rynku konsol. Dziesięć lat później zakończyła produkcję hardware'u po serii spektakularnych porażek - Mega-CD, 32X, Saturn, Dreamcast - i stała się wyłącznie deweloperem gier na cudze platformy. Atari, które stworzyło domową konsolę jako koncepcję, praktycznie przestało istnieć w swojej pierwotnej formie. Firmy, które wydawały się niezniszczalne, okazywały się bardzo zniszczalne, gdy tylko rynek się odwracał lub zarząd podejmował złe decyzje jedna za drugą.

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Nie trzeba nawet zakładać katastrofy. Wystarczy, że kiedyś - za 15, 20, 30 lat - Microsoft lub Sony zdecyduje, że utrzymywanie serwerów uwierzytelniających gry z 2026 r. przestaje być opłacalne. Bo po co? Subskrybenci Game Passa i PS Plus kupili nowsze gry. Aktywna baza użytkowników jest na zupełnie innej generacji sprzętu. To biznesowa decyzja, nie złośliwość - i dokładnie taki scenariusz wielokrotnie się już materializował. Forza Horizon 4 - doskonała gra wyścigowa, nominowana do najważniejszych nagród - została wycofana ze sprzedaży cyfrowej, a jedyna możliwość jej legalnego nabycia to rynek wtórny z fizycznymi kopiami. Spec Ops: The Line, Half-Life 2 na Xbox, Left 4 Dead, serie gier Telltale - wszystkie zniknęły lub stały się niedostępne w którymś momencie. I to nie w odległej przeszłości, tylko w ciągu ostatnich kilku lat.

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87 proc. historii gier już przepadło

Tu nie mówimy o hipotetycznej przyszłości - mówimy o trwającym właśnie procesie erozji kulturowego dziedzictwa. Fundacja Video Game History Foundation we współpracy z Software Preservation Network przeprowadziła w 2023 r. badanie, które powinno wywołać alarm w całej branży: tylko 13 proc. gier wydanych przed 2010 r. jest dziś dostępnych poprzez legalne, komercyjne kanały. Reszta - 87 proc. - jest "krytycznie zagrożona" lub kompletnie niedostępna. Dla porównania: szacuje się, że zachowało się około 14 proc. przedwojennych filmów niemych i 10 proc. nagrań z wczesnego okresu fonograficznego. Gry wideo jako medium mają więc gorszy wskaźnik przetrwania niż kino sprzed stu lat.

To liczba, która powinna zapaść w pamięć każdemu, kto kupuje dziś grę z przeświadczeniem, że "zostanie mu na zawsze". Historia mówi nam wyraźnie: nie zostanie. Przynajmniej nie w formie, którą można odtworzyć bez przyzwolenia korporacji, która aktualnie posiada prawa do serwera uwierzytelniającego.

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PC daje jakieś szanse. Konsole - już mniej

GTA VI na razie nie wyjdzie na PC. Próżno go szukać na Steamie

Jest jeden wyjątek od tej reguły i warto go uczciwie odnotować, bo inaczej obraz byłby niepełny. Gry na PC, dzięki otwartości platformy, dają społeczności graczy i entuzjastom archiwizacji pewne narzędzia do walki z cyfrowym zapomnieniem. Crackerzy i grupy archiwizacyjne od lat zajmują się łamaniem DRM i zachowywaniem gier dla potomnych - czasem na granicy prawa, a czasem wyraźnie poza nią. Najgłośniejszy przykład: Denuvo, przez lata uważane za niemal niezniszczalne DRM stosowane przez dziesiątki studiów AAA, zostało w bieżącym roku przełamane nowymi metodami opartymi na hiperwizorach, do tego stopnia, że wszystkie chronione nim tytuły stały się dostępne poza oficjalnymi kanałami w bardzo krótkim czasie. Można tę sytuację oceniać różnie moralnie i prawnie - ale faktem jest, że w ekosystemie PC istnieje przynajmniej mechanizm tworzenia kopii zapasowych kulturowego dorobku.

Na konsolach tego mechanizmu po prostu nie ma. Gra zablokowana za kodem, wymagająca połączenia z sieciowym serwerem uwierzytelniającym, bez żadnych danych na fizycznym nośniku - jest z definicji skazana na nieistnienie w chwili, gdy ten serwer zniknie. Ktoś, kto za kilkadziesiąt lat będzie chciał zagrać w GTA VI, dostanie pudełko, karteczkę z kodem i komunikat o błędzie połączenia z serwerem, który od lat nie istnieje.

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Gorzkie podsumowanie z logiem Rockstara

GTA VI nie jest wyjątkiem. Jest logiczną konsekwencją trendów, które branża realizuje od lat z rosnącą bezczelnością wobec graczy. Ale jest też symbolem, bo to właśnie temu tytułowi przypadła w udziale rola "fizycznej" gry najbardziej kojarzonej z nieposiadaniem niczego. Największa produkcja rozrywkowa w historii, najdroższa, najdłużej oczekiwana - i zarazem ta, przy której przemysł po raz pierwszy z taką ostentacją powiedział: płać 80 dol., weź pudełko, nie dostaniesz nic namacalnego.

GTA VI może okazać się tytułem, który zanim dotrze do setnej rocznicy swojej premiery stanie się tak samo nieodtwarzalny jak połowa złotej biblioteki gier z lat 90. Tylko że tamtym grom brakowało infrastruktury. Tej grze nie brakuje niczego poza wolą. Tą samą wolą, którą przemysł mógłby przeznaczyć na zachowanie dziedzictwa, zamiast na dbanie wyłącznie o aktualne przychody z subskrypcji.

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Maciej Gajewski Redaktor Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.