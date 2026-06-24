Nie odsprzedasz GTA 6. W pudełku smutna niespodzianka

Przedsprzedaż Grand Theft Auto 6 oficjalnie ruszy w czwartek 25 czerwca o północy czasu lokalnego. Oznacza to, że w ciągu kilku następnych godzin poznamy oficjalne ceny poszczególnych wersji. Potwierdzono również istnienie fizycznych, pudełkowych wersji GTA 6. Niestety, na graczy czeka smutna niespodzianka.

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Przedsprzedaż GTA 6 ruszy już o północy 25 czerwca

Rockstar Games już wcześniej ujawniło, że przedsprzedaż GTA 6 ma rozpocząć się 25 czerwca 2026 r. Nie podano jednak wtedy konkretnej godziny. Teraz już wiemy, że grę będzie można zamawiać o północy czasu lokalnego. Polecam zatem przygotować się na nocne oczekiwanie na uruchomienie przedsprzedaży.

GTA 6 ma być dostępna do kupienia zarówno w wersji cyfrowej w sklepach PlayStation Store i Microsoft Store, jak i fizycznej u wybranych sprzedawców. Do dyspozycji będą co najmniej dwie wersje: standardowa oraz Grand Theft Auto 6: Ultimate Edition, która oprócz dostępu do gry ma zapewnić ekskluzywną kolekcję pojazdów premium, broni, ubrań i "akcji przeplatających się ze wszystkimi aspektami historii Jasona i Lucii" - cokolwiek to znaczy.

Data premiery GTA 6 pozostaje niezmieniona - gra ukaże się 19 listopada 2026 r. Będzie dostępna wyłącznie na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Wszystkie zamówienia przedpremierowe oraz zakupy dokonane przed 20 nowego mają obejmować gratisowy pakiet Vintage Vice City Pack. To kolekcja przedmiotów, która nawiązuje do dawnych czasów (najprawdopodobniej do GTA Vice City).

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W pudełku smutna niespodzianka

Jeśli zamówimy cyfrową wersję GTA 6 w przedsprzedaży, będziemy mogli rozpocząć wstępne pobieranie gry na tydzień przed premierą: 12 listopada 2026 r. To rozwiązanie dla tych, którzy chcą mieć pewność, że będą mogli zagrać w grę, gdy tylko będzie dostępna. Przedsprzedażowe zamówienie cyfrowej wersji gwarantuje dostęp do darmowego miesiąca usługi GTA+.

Z drugiej strony będzie można nabyć fizyczny wariant. W środku pudełka nie znajdziemy jednak płyty, a jedynie kod. Oznacza to, że nie będzie opcji odsprzedania GTA 6. W tym przypadku możliwość wstępnego pobierania również ruszy 12 listopada 2026 r., dzięki czemu posiadacze wersji pudełkowych także ściągną grę wcześniej.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.