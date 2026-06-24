Polski sklep pospieszył się z GTA 6. W sieci wrze od teorii

Na jesień gracze spakują wirtualne walizki i wyruszą na zwiedzanie słonecznego stanu Leonida oraz kultowych ulic Vice City. Emocje sięgają zenitu, ponieważ Grand Theft Auto VI stanowi najważniejszą premierę trwającej dekady. Oczekiwania są astronomiczne, a Rockstar ma przed sobą ogromne zadanie sprostania zbudowanej przez siebie legendzie.

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Start oficjalnych zamówień przedpremierowych zaplanowano na 25 czerwca. Na dwa dni przed tą datą temperatura w społeczności lekko wzrosła za sprawą polskiego oddziału sieci MediaMarkt, który na swojej stronie opublikował intrygujące detale technologiczne. Uuu, co dokładnie?

Polski sklep zdradził tryby graficzne w GTA VI?

Zamieszanie wzięło swój początek w serwisie X, gdy profil @GermanStrands udostępnił zrzut ekranu z polskiej strony MediaMarkt. W sekcji najczęściej zadawanych pytań dotyczącej przedsprzedaży pojawiła się informacja o wyborze między dwoma trybami graficznymi: Wydajności oraz Jakości.

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Sklep zachwalał również pełne wykorzystanie funkcji kontrolera DualSense na PlayStation 5. Notka sugeruje obecność realistycznych wibracji haptycznych potęgujących immersję oraz błyskawiczne ekrany ładowania, gwarantowane przez SSD wbudowane w konsole.

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Opublikowany tekst przypomina generyczną formułkę marketingową. Szczerze: czy deweloper faktycznie dzieliłby się tak precyzyjnymi danymi technicznymi z siecią detaliczną przed ich oficjalnym ogłoszeniem?

Już nie muszę pisać o tym, że MM użył nazewnictwa konsole nowej generacji, bo w połowie 2026 r. sprzęty takie jak PlayStation 5 czy Xbox Series X mają już za sobą sześć lat rynkowego życia, więc nazywanie ich nową generacją pod koniec cyklu wydaje się abstrakcyjne.

To może być prawda. Ale nie musi

Oceniając sytuację obiektywnie, wpis na polskiej stronie to najprawdopodobniej klasyczny placeholder. Brzmi on jak uniwersalna regułka, którą działy e-commerce umieszczają na podstronach nowych gier AAA w celu atrakcyjnego zaprezentowania produktu.

Cechy takie jak wybór trybów graficznych, szybkie dyski SSD czy haptyka to rynkowe standardy od kilku lat. Mało prawdopodobne, by wydawca przekazał sieci handlowej tajne konkrety techniczne przed wypuszczeniem stosownego zwiastuna.

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Tylko na koniec przypomnę wam o ważnym fakcie, który wspiera szaloną teorię o dwóch trybach: Grand Theft Auto VI musi bezproblemowo działać na bazowym, zauważalnie słabszym Xboksie Series S. Zdolność programistów do skalowania silnika pod słabszy sprzęt sugeruje, że na mocniejszych konsolach finalnie pojawią się dwa tradycyjne tryby graficzne, co stanowi obecnie rynkową normę.

Oficjalne odpowiedzi i potwierdzenie tych założeń poznamy po starcie przedsprzedaży, który nastąpi już za kilkanaście godzin.

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Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, autor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.