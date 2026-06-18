Tak wygląda okładka GTA 6. Jest data sprzedaży i jedna niewiadoma

Po wielu miesiącach czekania GTA 6 wreszcie wchodzi w ostateczną fazę. Oficjalna przedsprzedaż gry ruszy jeszcze w czerwcu. Wtedy też poznamy cenę, którą przyjdzie nam zapłacić za najważniejszą grę tej dekady.

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GTA 6 z datą uruchomienia oficjalnej przedsprzedaży

Studio Rockstar Games poinformowało, że przedsprzedaż Grand Theft Auto 6 rusza już w przyszły czwartek, 25 czerwca 2026 r. Przedpremierowe zamówienie gry będzie dostępne zarówno w cyfrowych sklepach (PlayStation Store, Microsoft Store), jak i u "wybranych sprzedawców".

Twórcy nie ujawnili jednak szczegółów co do godziny uruchomienia przedsprzedaży GTA 6. Zapowiedź startu przedpremierowych zamówień została ogłoszona o godz. 15:00, więc możemy spodziewać się, że przedsprzedaż ruszy w tym samym czasie.

Wtedy dowiemy się przede wszystkim, ile gra będzie kosztować. Wcześniejsze przecieki oraz analizy specjalistów ze świata gier sugerowały, że tytuł może zostać wyceniony na ponad 100 dolarów. Patrząc na to, że w Polsce wysokobudżetowe gry AAA o mniejszym stopniu zainteresowania kosztują 300-350 zł za kopię, powinniśmy oczekiwać, że GTA 6 na start będzie kosztować nawet ponad 400 zł. Osobiście polecam jednak poczekać do następnego czwartku - wszystko wtedy stanie się jasne.

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Przedsprzedaż będzie dotyczyć tylko konsol

Oficjalna premiera GTA 6 została ustalona na 19 listopada 2026 r. Debiut początkowo obejmie wyłącznie konsole PlayStation 5 (Pro) oraz Xbox Series X | S. Przedpremierowe zamówienia startujące 25 czerwca również będą dostępne na konsole.

Gracze komputerowi będą musieli jeszcze trochę poczekać na debiut GTA 6.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.