Nowe Heroes of Might and Magic w pierwszej dużej promocji Steam. Kupione

Heroes of Might and Magic 3 to kultowa gra strategiczna, którą pamięta wielu starszych polskich graczy. Można powiedzieć, że wielu z nas wychowało się na Heroesach. Przez lata wydano mnóstwo gier z tej serii. W 2026 roku doczekaliśmy się 8. części nazwanej Olden Era. Ta jest właśnie dostępna taniej.

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Heroes of Might and Magic: Olden Era pierwszy raz na dużej promocji

Premiera najnowszej części Heroesów odbyła się stosunkowo niedawno: 30 kwietnia 2026 r. Po ponad 1,5 miesiąca twórcy gry uruchomili natomiast pierwszą sensowną promocję: -25 proc. na platformie Steam. Gra normalnie kosztuje 150 zł – nie jest to zatem produkcja AAA, za którą twórcy oczekują 250-300 zł.

Dzięki promocji gra kosztuje 112,49 zł, co jak na produkcję, która nie jest dostępna nawet od 2 miesięcy, jest świetną wartością. Szczególnie że najnowsza odsłona Heroesów zbiera w głównej mierze bardzo pozytywne opinie, i gracze pamiętający dawne wydania z tej serii chętnie powracają do świata strategii.

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Wielu twierdzi bowiem, że nie jest to reinterpretacja ani kontrowersyjne odświeżenie, a Olden Era daje poczucie powrotu do najbardziej kultowej "trójki". Gra jest obecnie we wczesnym dostępie, ponieważ twórcy chcieli skupić się na sugestiach graczy, aby rozwijać i ulepszać grę.

Według twórców gra Heroes of Might and Magic: Olden Era ma pozostać we wczesnym dostępie przez rok, choć harmonogram może się zmienić w zależności od przebiegu wprowadzania zmian i modyfikacji. To jednak nie tak, że w tym przypadku dostajemy nieukończony półprodukt. To pełnoprawna gra, która graficznie i technicznie pasuje do dzisiejszych czasów.

Aby ją uruchomić, nie potrzebujemy jednak komputera z NASA: do działania wystarczy procesor i3-10300 lub Ryzen 3 3100 oraz karta graficzna RX 5500 XT bądź GTX 1650. Gra zajmuje 8 GB przestrzeni dyskowej – do uruchomienia wymagany jest jednak dysk SSD. Warto się pospieszyć, ponieważ oferta specjalna z promocją -25 proc. potrwa tylko do 25 czerwca.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.