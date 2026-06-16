Microsoft chce ukatrupić trzy wspaniałe studia. Nie będzie pięknych gier

W Xboxie znowu trzęsienie ziemi - i tym razem nie chodzi o kolejną zmianę strategii, nowy dashboard czy kolejną obietnicę „resetu”. Według doniesień Bloomberga, potwierdzanych przez Polygon i Gematsu, część studiów należących do Microsoftu znalazła się w bezpośrednim zagrożeniu zamknięciem. Mowa nie o małych zespołach pobocznych, lecz o markach, które jeszcze niedawno stawiano na piedestale jako dowód siły Xbox Game Studios.

W gronie zagrożonych są m.in. Compulsion Games, Double Fine Productions oraz Ninja Theory - twórcy Hellblade’a, którzy zaledwie kilkanaście dni temu ogłosili trzecią część serii podczas Xbox Games Showcase. Według Bloomberga wszystkie te studia prowadzą obecnie negocjacje z Microsoftem, próbując wywalczyć możliwość odzyskania niezależności i uniknięcia likwidacji. Źródła mówią wprost: sytuacja jest poważna, a scenariusz „kupcie siebie z powrotem albo znikacie” nie jest już abstrakcją.

REKLAMA

Czytaj też:

Jak do tego doszło? Xbox wchodzi w tryb przetrwania

Nowa CEO Xboxa, Asha Sharma, jeszcze w zeszłym tygodniu wysłała do pracowników notatkę zatytułowaną „Next 100 Days: Xbox Reset”. Brzmiała jak zapowiedź rewolucji - i niestety, rewolucja nadeszła, tylko w najmniej oczekiwanym kierunku. Według Bloomberga i Polygonu Xbox szykuje masowe zwolnienia, które mają ruszyć tuż po zakończeniu roku fiskalnego, czyli po 30 czerwca. Cięcia mają objąć nie tylko zespoły deweloperskie, ale też marketing i inne obszary biznesu.

Sharma i Matt Booty (szef treści Xboxa) mieli wprost powiedzieć pracownikom, że dział gier znajduje się w „spadku przychodów, który nie może trwać dalej”. Wewnętrzne źródła wskazują na trzy główne problemy: wysokie ceny sprzętu, słabszą niż oczekiwano sprzedaż gier oraz zbyt długie cykle produkcyjne. Innymi słowy - Xbox wydaje za dużo, zarabia za mało i robi gry zbyt wolno.

REKLAMA

Ironia losu: studia zagrożone zamknięciem to te, które Xbox kupował z dumą

Warto przypomnieć, że Compulsion Games, Double Fine i Ninja Theory to nie są przypadkowe zespoły. Microsoft kupował je w latach 2018-2021, w ramach wielkiej ofensywy mającej wzmocnić portfolio Xbox Game Studios. Wtedy mówiono o „nowej erze Xboxa”, o inwestycjach w kreatywność i o tym, że „więcej studiów oznacza więcej gier”.

REKLAMA

Dziś ta sama strategia wygląda jak ciężar, który ciągnie firmę na dno. Wewnętrzne źródła Bloomberga mówią wprost: system studiów jest „przeciążony”, a koszty rosną szybciej, niż Microsoft jest w stanie je kontrolować.

REKLAMA

Do tego dochodzi jeszcze gigantyczne przejęcie Activision Blizzard za 68,7 mld dolarów. W 2023 r. wyglądało jak triumf - dziś coraz częściej mówi się, że to właśnie ten zakup związał Xboxowi ręce i zmusił do cięć w innych miejscach.

Chaos kadrowy i odpływ liderów

Sytuację pogarsza fakt, że z Xboxa odchodzą kluczowe osoby. Szef Xbox Game Studios, Craig Duncan, zrezygnował ze stanowiska w zeszłym tygodniu - dokładnie wtedy, gdy zapadały decyzje o cięciach. Odeszła też m.in. Louise O’Connor, była chief of staff. W branży takie ruchy zwykle oznaczają jedno: nadchodzi restrukturyzacja, która nie wszystkim się spodoba.

REKLAMA

Ninja Theory: od premiery do groźby zamknięcia w dwa tygodnie

Najbardziej absurdalnie wygląda sytuacja Ninja Theory. Studio dopiero co wypuściło Hellblade II, a na Xbox Games Showcase ogłosiło trzecią część serii. W normalnych warunkach byłby to moment świętowania. Tymczasem według The Verge i Bloomberga pracownicy mieli zostać poinformowani o planach zamknięcia… tego samego dnia, w którym świat oglądał zwiastun nowej gry. Studio próbuje znaleźć kupca, ale nie wiadomo, czy zdąży.

REKLAMA

To sytuacja bez precedensu: marka, którą Xbox promował jako wizytówkę swoich możliwości technologicznych może zniknąć szybciej, niż powstał jej najnowszy zwiastun.

REKLAMA

Co dalej? Xbox może się skurczyć - albo zmienić w coś zupełnie innego

Wszystkie te ruchy wpisują się w szerszy kontekst: Xbox stoi na rozdrożu. Według wcześniejszych doniesień Microsoft rozważa nawet wydzielenie Xboxa jako osobnej spółki lub joint venture. To nie jest już plotka z reddita - to scenariusz, który pojawia się w raportach Bloomberga i Windows Central.

REKLAMA

Jednocześnie firma ma skupić się na największych markach: Halo, Fallout, The Elder Scrolls. Gry takie jak Hellblade II czy South of Midnight miały sprzedać się poniżej oczekiwań, co tylko przyspieszyło decyzję o „resetowaniu” portfolio.

Xbox znów próbuje wymyślić siebie na nowo. Tylko czy ma jeszcze czas?

Patrząc na to wszystko z perspektywy polskiego gracza,trudno nie odnieść wrażenia, że Xbox wpadł w spiralę własnych decyzji. Najpierw kupował studia na potęgę, potem próbował budować przewagę usługami, później eksperymentował z multiplatformowością, a teraz - w obliczu spadków przychodów - zaczyna ciąć gałęzie, na których sam siedzi.

To trochę jakby Microsoft przez lata zbierał klocki LEGO, a teraz nagle stwierdził, że ma ich za dużo i zaczyna wyrzucać te najbardziej kolorowe.

REKLAMA

Czy Xbox wyjdzie z tego silniejszy? Być może. Ale równie możliwe, że za kilka lat będziemy wspominać bieżący rok jako moment, w którym marka przestała być „ekosystemem studiów”, a stała się po prostu działem od Halo i Forzy.

Tyle że jeśli Microsoft naprawdę pozwoli odejść takim zespołom jak Double Fine czy Ninja Theory, to będzie to największa zmiana w krajobrazie gier od czasu przejęcia Bethesdy. I tym razem nie będzie to zmiana na plus.

REKLAMA

Ładowanie...

Maciej Gajewski Redaktor Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.