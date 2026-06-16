Nie FIFA ani GTA. W Polsce najchętniej kupowaną grą jest hit Xboksa

Gracze lubią popularne tytuły największych producentów. Gry takie jak seria GTA, Battlefield, FIFA czy Minecraft od wielu lat zajmowały najwyższe miejsca w rankingach sprzedaży. W Polsce wyglądało to podobnie. Jednak w związku z niedawną premierą Microsoftu, to właśnie ona jest najwyżej w rankingu.

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Forza Horizon 6 najlepiej sprzedającą się grą w Polsce

Jak wynika z rankingu videogamespoland, Forza Horizon 6 jest najlepiej sprzedającą się grą na polskim rynku w maju 2026 r. Informacje bazują na danych Game Sales Data, które biorą pod uwagę zarówno sprzedaż cyfrową, jak i fizyczną.

Podium z kolei wygląda następująco:

Forza Horizon 6;

007 First Light;

EA Sports FC 26.

Dwa z trzech pierwszych miejsc zajmują zatem nowe produkcje wprowadzone na rynek w maju: Forza Horizon 6 miała swoją premierę 19 maja, a 007 First Light - 27 maja 2026 r. Są to oczywiście dwie zupełnie odmienne gry: za pierwszą odpowiada Microsoft i jest to typowo wyścigowa gra osadzona w Japonii. Nawiązuje zatem do kultury driftu i skupia się wyłącznie na jeździe samochodem.

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Druga natomiast to typowa gra akcji osadzona w świecie popularnego Jamesa Bonda, znanego także jako agent 007, inspirowana filmami oraz powieściami Iana Fleminga.

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Trzecie miejsce może być jednak lekkim zaskoczeniem – zajmuje je EA Sports FC 26 (czyli dawna FIFA) wydana we wrześniu 2025 r. Piłkarska gra, która początkowo zbierała mieszane opinie wśród fanów serii, najprawdopodobniej przeżywa swój renesans ze względu na trwające Mistrzostwa Świata FIFA 2026. Polacy w tej grze mogą sprawdzić, co by było, gdyby biało-czerwoni nie odpadli w barażach eliminacji i dostali się do faktycznego turnieju.

Co jeszcze gramy w Polsce? Starocie

Jakie gry znajdziemy poza podium? Na czwartym miejscu najlepiej sprzedających się tytułów w Polsce znalazł się Lego Batman: Legacy of The Dark Knight, który również miał premierę w maju 2026 r. Piąte i pozostałe miejsca zajmują natomiast starsze tytuły: Devil May Cry 5, GTA 5, Mortal Kombat 11, Devil May Cry: HD Collection, Red Dead Redemption 2 czy Battlefield 1.

Oznacza to, że Polacy lubią zarówno nowości, jak i starsze, ale wciąż popularne tytuły dostępne na promocjach.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.