Roblox od dzisiaj chce selfie twojego dziecka. To dla jego dobra

Jeśli twoje dziecko gra w Robloxa i nagle aplikacja poprosi je o selfie albo weryfikację wieku, łatwo o nerwową reakcję. Gra chce twarzy dziecka? Po co? Kto to zobaczy? Czy bez tego konto przestanie działać? A komu to potrzebne? Takie pytania są absolutnie normalne, bo mówimy o jednej z najpopularniejszych platform wśród dzieci.

Roblox tłumaczy jednak, że chodzi o bezpieczeństwo. Firma globalnie uruchamia konta Roblox Kids i Roblox Select, czyli nowe typy kont dopasowane do wieku użytkownika. Najważniejsza zmiana jest taka: gra ma mocniej rozdzielać dzieci, młodszych nastolatków i starszych użytkowników. Szczególnie w komunikacji, bo to właśnie czat od lat jest jednym z najbardziej wrażliwych miejsc w Robloxie.

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Roblox właśnie zmienia zasady. To rodzic odczuje jako pierwszy

Nowy system dzieli młodszych użytkowników na dwie główne kategorie. Roblox Kids jest przeznaczony dla dzieci w wieku 5-8 lat. Roblox Select obejmuje użytkowników w wieku 9-15 lat. Po ukończeniu 16 lat konto przechodzi do standardowego Robloxa, ale Roblox podkreśla, że pełniejsze funkcje wymagają wcześniejszego sprawdzenia wieku.

To nie jest tylko nowa etykieta przy koncie. Od jego typu zależy, w jakie gry dziecko może grać, jak działa czat, jakie treści zobaczy i jaką kontrolę będzie miał rodzic. Konta Kids mają domyślnie najbardziej restrykcyjne ustawienia bezpieczeństwa. Z kolei Roblox Select daje starszym dzieciom i młodszym nastolatkom nieco więcej swobody, choć nadal w ramach dodatkowych zabezpieczeń.

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Roblox informuje, że dokładne przedziały wiekowe, katalog gier i funkcje mogą różnić się regionalnie. To znaczy, że Roblox Kids i Roblox Select powinny być dostępne globalnie, także w Polsce, ale konkretne ustawienia czatu, zestaw dostępnych gier czy poszczególne funkcje mogą wyglądać inaczej niż np. w USA.

Ale po co to selfie?

Selfie z całą pewnością nie służy tu jako nowe zdjęcie profilowe. Roblox wykorzystuje je do oszacowania wieku użytkownika na podstawie wyglądu twarzy. Dziecko wykonuje krótkie sprawdzenie kamerą, a system ocenia, do której grupy wiekowej powinno zostać przypisane konto.

Roblox podaje, że bez sprawdzenia wieku użytkownik nie będzie miał dostępu do czatu. Jeśli dziecko podało wiek samo, konto może zostać przypisane do Roblox Kids albo Roblox Select, ale komunikacja pozostanie wyłączona do czasu weryfikacji. Selfie nie jest wymagane po to, żeby samo dziecko mogło wejść do każdej gry. Jest przede wszystkim bramką do funkcji komunikacyjnych.

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Firma daje też oczywiście alternatywy. Wiek można sprawdzić nie tylko przez selfie, ale też przez dokument tożsamości albo przez ustawienia rodzicielskie. Nie każdy rodzic przecież będzie chciał, żeby dziecko wykonywało taki proces, a młodsze dzieci często nie mają własnego dokumentu.

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A co ze zdjęciami i prywatnością?

Największa obawa rodziców dotyczy zapewne prywatności. I słusznie, bo twarz dziecka to bardzo wrażliwa informacja. Roblox zapewnia, że obrazy i wideo używane do szacowania wieku są usuwane natychmiast po bezpiecznym przetworzeniu. Firma wskazuje też, że technologia dostawcy, czyli Persona, była testowana i certyfikowana przez zewnętrzne laboratoria, a deklarowany średni błąd dla użytkowników poniżej 18 lat wynosi 1,4 roku.

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To nie znaczy oczywiście, że system jest idealny. Sam Roblox przyznaje, że żadne rozwiązanie nie jest nieomylne. Jeśli wynik będzie błędny, użytkownik może skorzystać z alternatywnych metod, w tym dokumentu albo kontroli rodzicielskich. Firma zapowiada też, że będzie ponownie prosić o sprawdzenie wieku, jeśli zachowanie konta zacznie mocno nie pasować do zadeklarowanej lub oszacowanej grupy wiekowej.

Jako rodzic warto więc patrzeć na to wszystko trzeźwo. Selfie jest narzędziem ograniczania ryzyka, a nie magiczną tarczą. Może pomóc oddzielać dzieci od dorosłych w czacie, ale nie zastąpi rozmowy z dzieckiem, kontroli ustawień i regularnego sprawdzania, z kim oraz w co gra.

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Jak ma działać czat po nowemu?

Największa zmiana dotyczy przede wszystkim komunikacji. Roblox deklaruje, że użytkownicy bez sprawdzonego wieku nie mogą korzystać z czatu. Dzieci w wieku 5-8 lat, jeśli są age-checked, trafiają do Roblox Kids, gdzie czat jest domyślnie wyłączony, ale rodzic może go w pewnym zakresie zmienić. Dzieci i nastolatki w wieku 9-15 lat trafiają do Roblox Select, gdzie dostęp do komunikacji ma rosnąć stopniowo wraz z wiekiem i nadal pozostaje pod kontrolą rodzica. Użytkownicy 16+ mają standardowo włączony czat.

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Roblox mówi też o zasadzie podobnych grup wiekowych. Chodzi o to, aby dziecko nie mogło swobodnie rozmawiać z dorosłymi nieznajomymi. Tam, gdzie czat jest dostępny, ma działać między użytkownikami z tej samej lub zbliżonej grupy wiekowej albo ze wskazanymi zaufanymi znajomymi.

Dla większości rodziców będzie to brzmieć sensownie, ale wymaga to sprawdzenia w ustawieniach konta. Nie wystarczy założyć, że Roblox już wszystko ogarnął. Trzeba zobaczyć, czy konto dziecka jest połączone z kontem rodzica, jakie są ustawienia czatu i kto znajduje się na liście znajomych.

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Nie wszystkie gry trafią do dzieci

Roblox Kids i Roblox Select mają mieć osobne katalogi gier. Dla Roblox Kids dostęp ma być ograniczony do produkcji z oznaczeniami Minimal albo Mild, które dodatkowo przejdą proces selekcji. Roblox Select ma dopuszczać także gry z oznaczeniem Moderate, ale również po dodatkowych sprawdzeniach.

Roblox nie jest przecież jedną grą w klasycznym sensie. To platforma z ogromną liczbą doświadczeń tworzonych przez użytkowników i deweloperów. Dziecko może przechodzić z jednej gry do drugiej, trafiać na różne światy, różne mechaniki i różne społeczności. Właśnie głównie dlatego sam wiek konta nie wystarczy – znaczenie ma też to, które gry zostaną dopuszczone do katalogu.

Roblox zapowiada dodatkowe wymogi dla twórców gier dostępnych dla młodszych użytkowników. Deweloperzy mają m.in. przechodzić weryfikację ID, zabezpieczać konto dwuskładnikowo i spełniać dodatkowe warunki publikacji. Platforma wyklucza też z katalogów Kids i Select m.in. gry z wrażliwymi tematami, społecznościowe hangouty i swobodne rysowanie, które mogłoby być trudniejsze do moderowania.

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Rodzic dostaje więcej narzędzi, ale też więcej pracy

Nowe konta mają sens tylko wtedy, gdy rodzic faktycznie z nich korzysta. Po połączeniu konta rodzica z kontem dziecka można zarządzać poziomem dojrzałości treści, blokować lub dopuszczać konkretne gry, zarządzać czatem, kontrolować czas spędzany w Robloxie i ustawiać limity wydatków.

Do 13. roku życia rodzic może też sprawdzać listę znajomych, blokować lub zgłaszać osoby, których nie chce widzieć przy dziecku, oraz zatwierdzać prośby o zaufanych znajomych. Do 16. roku życia może zmieniać ustawienia czatu i blokować albo zezwalać na konkretne gry. W przypadku użytkowników 16-18 rodzic ma już mniej bezpośredniej kontroli, ale nadal może otrzymywać informacje o wydatkach, czasie gry i znajomych.

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Brzmi to wszystko świetnie, ale oczywiście jest pewien bardzo ważny haczyk. Rodzic musi wiedzieć, że te opcje istnieją. Musi połączyć konto. Musi wejść w ustawienia. Musi wracać do nich co jakiś czas, bo Roblox i samo dziecko będą się zmieniać. Najgorszy scenariusz to taki, w którym rodzic słyszy Roblox wprowadził ochronę dzieci i uznaje sprawę po prostu za załatwioną.

*Źródło grafiki wprowadzającej: Karola G, Pexels / Biedronka, Roblox

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Marcin Kusz Redaktor O nowych technologiach zaczął pisać jeszcze w 2012 r. na łamach portalu Telix. Później przez pewien czas pisał dla Komputer Świata i PCLabu. Epizod dziennikarski zaliczył także w lokalnej gazecie i w dziale blogowym SpeedTest. Współzałożyciel agencji BlueCopy, zajmującej się copywritingiem i poligrafią. Przez pewien czas właściciel firmy transportowej. Prywatnie fan starych polskich oper mydlanych (oglądanych obowiązkowo z konkubiną), dumny opiekun kotki brytyjskiej i pasjonat-amator druku 3D.