Jest oficjalna cena GTA 6. Koniec domysłów

Rockstar Games podszedł do przedsprzedaży względem stref czasowych. Zamiast uruchomić jej w jednym momencie na całym świecie,sprzedaż rozpoczyna się o północy lokalnego czasu. Oznacza to, że w pierwszych krajach można składać zamówienia. W Polsce już zaraz.

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Cena GTA 6 ujawniona. Wydawca potwierdza

Wydawca GTA 6 - Take Two - oficjalnie potwierdził, że gra będzie dostępna w dwóch wersjach. Ceny za poszczególne warianty wyglądają następująco:

Grand Theft Auto VI - 79,99 dol.;

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition - 99,99 dol.

Ceny dotyczą obu platform, na które gra zmierza: konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Rockstar Games oficjalnie potwierdził, że produkcja będzie dostępna zarówno w wersji elektronicznej poprzez sklepy PlayStation Store oraz Microsoft Store, jak i fizycznej u wybranych sprzedawców.

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Cena potwierdzona przez Take Two jest zatem znacznie niższa w porównaniu z wartościami, które pojawiały się w przeciekach. Wówczas mówiło się o tym, że gra ma kosztować nawet 100 dolarów w podstawowej wersji. Tymczasem producent oczekuje takiej sumy za bardziej zaawansowane wydanie obejmujące dodatkową ekskluzywną zawartość taką jak samochody, stroje, bronie i nie tylko.

80 dolarów to wciąż sporo - dzisiejsze gry AAA kosztują najczęściej ok. 70 dolarów za podstawowy wariant, ale mimo wszystko jest znacznie taniej niż oczekiwaliśmy. GTA 6 ma być przecież najdroższą produkcją tego typu w historii, więc ustalone 80 dol wydaje się uczciwą cenę. Szczególnie jeśli mówimy o grze dziesięciolecia.

Obecnie jednak nie znamy ceny w złotówkach, która będzie obowiązywać Polsce. Producenci gier niekoniecznie sugerują się wyłącznie kursem dolara i gry na konsole kosztujące w USA 70 dol w Polsce kosztują ok. 340 zł. Istnieje zatem możliwość, że za GTA 6 zapłacimy nawet 360 zł. Wszystko zależy od Rockstar Games.

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Fizyczna wersja bez płyty, z samym kodem

Rockstar Games ujawnił, że gra będzie dostępna zarówno w cyfrowej, jak i fizycznej wersji. W przypadku tej drugiej nie znajdziemy jednak płyty w pudełku, tylko sam kod. Oba warianty pozwolą na wcześniejsze pobranie GTA 6 na tydzień przed premierą (od 12 listopada), aby 19 listopada móc uruchomić produkcję od razu.

Wszyscy gracze, którzy zdecydują się na przedsprzedaż mogą liczyć na bonus w postaci pakietu Vintage Vice City. Ci, którzy wybiorą cyfrową wersję otrzymają subskrypcję GTA+ za darmo.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.