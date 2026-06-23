Ponad połowa polskich rodziców uważa, że gry są dobre dla ich dzieci. A dla rodziców?

W Polsce gra już prawie 16 mln osób. Oznacza to, że niemal połowa mieszkańców kraju nad Wisłą chociaż raz w życiu uruchomiła grę wideo na konsoli, telefonie czy innym urządzeniu. Ogromną część stanowią osoby z grupy wiekowej 25–44 lata, czyli pokolenie obecnych rodziców. Wielu z nich uważa, że gaming pozytywnie wpływa na ich pociechy i pomaga w budowaniu silnych więzi z najmłodszymi.

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Wspólne granie dzieci i rodziców dobrze wpływa na relacje

Jak wynika z raportu Global Power of Play 2025, ponad połowa polskich rodziców (aż 52 proc.) twierdzi, że cyfrowa rozrywka zbliżyła ich do dzieci. Rodzice mają ogólnie pozytywne nastawienie do gier i chętnie wskazują kompetencje, które rozwijają się podczas wspólnej zabawy. Najczęściej wskazują na kreatywność (82 proc.), umiejętności poznawcze (78 proc.) czy rozwiązywanie problemów (77 proc.).

Według dr. Natalii Koperskiej, psycholog zajmującej się tematem gier wideo i e-sportu, kluczowy jest jednak wybór odpowiednich gier. Gry edukacyjne, logiczne czy przygodowe najbardziej rozwijają te kompetencje.

Wiele współczesnych produkcji zachęca również do eksperymentowania, współpracy i samodzielnego poszukiwania rozwiązań, co może stanowić wartościowe uzupełnienie tradycyjnych form nauki. Współczesne badania pokazują, że odpowiednio dobrane gry komputerowe mogą wspierać rozwój wielu umiejętności poznawczych i społecznych - podkreśliła dr Natalia Koperska.

Wspólne granie tworzy przestrzeń do regularnego, angażującego kontaktu pomiędzy rodzicem a dzieckiem. W przeciwieństwie do wielu innych form rozrywki, gry wideo często wymagają aktywnej współpracy, komunikacji, wspólnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Dzięki temu rodzic i dziecko nie tylko spędzają czas obok siebie, ale działają razem w kierunku wspólnego celu - dodaje psycholog.

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Granie w gry to forma redukcji codziennego stresu dla rodziców

Z raportu Global Power of Play 2025 wynika, że polscy gracze wyraźnie odczuwają psychologiczne benefity płynące z gamingu. Dla większości z nich (80 proc.) to skuteczny sposób na redukcję stresu. Dodatkowo 75 proc. traktuje to jako zdrową odskocznię od codziennych wyzwań, a 74 proc. twierdzi, że granie pomaga im zmniejszyć poziom lęku. Eksperci podkreślają, że rodziców dotyczy to w równym stopniu. Istotne jest jednak zachowanie równowagi i odpowiedzialne podejście.

Dla rodziców gry wideo mogą stanowić formę odpoczynku psychicznego i redukcji codziennego stresu. Krótkie sesje grania (według badań pozytywny wpływ mają sesje trwające do 1 godziny) pomagają oderwać się od obowiązków zawodowych i domowych, a angażująca rozgrywka może sprzyjać relaksacji oraz poprawie nastroju - podsumowuje dr Natalia Koperska.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.