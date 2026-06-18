Gry wejdą na inny poziom. Unreal Engine 6 rozwali system

Unreal Engine to obecnie najbardziej zaawansowany silnik graficzny dla gier wideo, na którym bazują największe produkcje AAA. Wyczekiwany przez wielu Wiedźmin 4 jest tworzony z użyciem obecnej wersji UE 5. Epic Games przedstawia jednak już wizję dotyczącą Unreal Engine 6 - przyszłej generacji silnika do gier.

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Unreal Engine 6 ma uprościć tworzenie gier

Epic Games zapowiedziało "drogę do Unreal Engine 6". Według twórców nowa wersja silnika nie będzie jednak tylko lekkim usprawnieniem obecnej edycji, wykorzystanej m.in. do tworzenia Fortnite’a, Black Myth: Wukong, S.T.A.L.K.E.R. 2 czy Clair Obscur: Expedition 33. Wszystkie te gry łączy jeden kluczowy aspekt: wyglądają niesamowicie.

Unreal Engine 6 ma być połączeniem dwóch projektów: silnika do gier Unreal Engine wraz z platformą Unreal Editor for Fortnite w jeden większy ekosystem, dzięki czemu elementy z innych gier będzie można łatwiej przenosić do Fortnite’a. Kluczowym usprawnieniem będzie też przejście na język programowania Verse, który, w odróżnieniu od dotychczas wykorzystywanego C++, ma umożliwiać tworzenie i obsługę "ogromnych, trwałych światów gier na dużą skalę".

Według Epic Games przejście na nowe rozwiązanie ma ułatwić i skrócić proces tworzenia gier.

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Renderowanie będzie coraz lepsze. Czas kompilacji się skróci. Pętle iteracyjne będą coraz bardziej zwarte. Mobilne platformy staną się wydajniejsze - twierdzi Epic Games.

Sztuczna inteligencja kluczowa w pomocy twórcom

Trudno nie zauważyć, jak sztuczna inteligencja wpływa na programowanie. Epic Games idzie z duchem czasu i zapowiedziało, że UE6 będzie wspierany przez popularne narzędzia, takie jak Claude czy ChatGPT Codex. Te jednak nie będą zastępowały programistów - zamiast tego mają stanowić "mnożnik produktywności", pomagając w projektowaniu poziomów, postaci, scen czy efektów oświetlenia.

To właśnie duże modele językowe oraz narzędzia bazujące na AI mają usprawnić procesy, które dotychczas trzeba było wykonywać ręcznie. Oczywiście twórcy w dalszym ciągu zachowają pełną kontrolę nad procesem twórczym. Jednym z kluczowych celów Unreal Engine 6 jest "skrócenie żmudnej pracy", aby "pozostawić więcej czasu na kreatywność".

Nowa wersja silnika ma pozostawać w pełni kompatybilna wstecznie. Oznacza to, że twórcy gier będą mogli w łatwy sposób przejść z Unreal Engine 5 na 6. Kiedy możemy oczekiwać debiutu szóstki? Pierwsze wersje silnika zostaną udostępnione pod koniec 2027 r., a finalna wersja ma być gotowa między końcem 2028 a połową 2029 r. Do tego czasu gry będą korzystać z Unreal Engine 5.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.