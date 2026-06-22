Wyciekły ceny GTA 6. Spokojnie, jeszcze nie panikuj

Rockstar Games już w ubiegłym tygodniu ujawniło, że przedsprzedaż Grand Theft Auto 6 rozpocznie się w ten czwartek, 25 czerwca. W tym samym czasie ujawniono również wygląd okładki nadchodzącej gry, lecz pozostawiono nas bez jednej konkretnej informacji: spodziewanych cen. Oficjalnie poznamy je w ciągu trzech następnych dni, ale już teraz możemy sprawdzić, na jaki wydatek trzeba będzie się przygotować.

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Ceny GTA 6 wyciekły do internetu. Drogo to mało powiedziane

Portugalski oddział sieci handlowej FNAC na kilka dni przed startem przedsprzedaży omyłkowo opublikował na swojej stronie internetowej oferty dotyczące GTA 6. Na zrzucie ekranu nie ma wprost wymienionej nazwy GTA 6 ani okładki gry, ale zawiera on wewnętrzne kody (RS1 - RS5) oraz datę premiery: 19 listopada 2026 roku. To właśnie tego dnia GTA 6 ma zadebiutować.

Wraz z ofertami znajdziemy również prawdopodobne ceny. Każda z nich najprawdopodobniej jest przypisana do określonej wersji gry:

GTA 6 w wersji podstawowej – 90 euro (ok. 384 zł);

GTA 6 w wersji rozszerzonej – 120 euro (ok. 512 zł);

GTA 6 w wersji kolekcjonerskiej – 200 euro (ok. 854 zł).

Wyciek ze sklepu sugeruje zatem, że nadchodząca produkcja Rockstar Games może być nieco droższa niż inne współczesne tytuły typu AAA. Obecnie większość wysokobudżetowych gier w wersji na konsole kosztuje ok. 350 zł. Z kolei GTA 6 ma być najdroższą grą w historii, z budżetem produkcyjnym przekraczającym nawet 1,5 mld dolarów.

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Przeciek zgadzałby się z poprzednimi doniesieniami analityków oraz sugestiami szefa Take-Two (wydawcy GTA 6), które zakładały, że gra może kosztować ok. 400 zł.

Lepiej ostudź emocje i poczekaj do czwartku

Informator specjalizujący się w tematyce gier wideo, billbil_kun, uważa, że wyciek obejmuje wyłącznie placeholdery, czyli ceny podane przez sprzedawcę losowo. Trudno uwierzyć, że tak duża sieć handlowa (działająca na terenie kilku krajów) dopuściłaby do przecieku dotyczącego największej gry dekady. Dlatego polecam ostudzić entuzjazm i poczekać do czwartku - najprawdopodobniej do godziny 15:00, kiedy to przedsprzedaż GTA 6 powinna wystartować.

Przedsprzedaż GTA 6 będzie dotyczyć tylko dwóch platform: konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Gracze komputerowi muszą uzbroić się w cierpliwość.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.