GTA 6 najdroższą grą w historii. Kwota zwala z kolan

GTA 6 jest nie tylko najbardziej wyczekiwaną grą dekady. Będzie też najdroższą produkcją w historii. Kwota zbija z nóg - to wartość, która przewyższa lub równa się z wieloma inwestycjami realizowanymi w naszym kraju.

Albert Żurek
Produkcja gier jest kosztowna - to fakt, nie opinia. Niezależne tytuły (indie) mogą kosztować kilka lub kilkadziesiąt tysięcy dolarów, natomiast wysokobudżetowe pozycje AAA przekraczają dziesiątki, a nawet setki milionów dolarów. Rockstar Games odpowiadający za serię GTA przebije jednak wszelkie rekordy.

Według szacunków, poprzednia część Grand Theft Auto 5, wydana w 2013 r., kosztowała twórców ok. 270 mln dol. wraz z marketingiem. Pałeczkę najdroższej produkcji Rockstar Games przejęło Red Dead Redemption 2 z 2018 r., które miało pochłonąć już ok. 550 mln. Są to astronomiczne kwoty, ale jeśli myślicie, że to limit, grubo się mylicie. 

Użytkownik Reddita postanowił przeanalizować publiczne dokumenty Rockstar Games znalezione w brytyjskim rejestrze spółek. Skoncentrował się na wynagrodzeniach pracowników w okresie od marca 2019 r. do marca 2025 r. Z danych wynika, że same wypłaty dla pracowników w brytyjskim oddziale firmy wyniosły ok. 1,6 mld funtów - czyli ok. 8 mld zł.

Dlaczego akurat Wielka Brytania? To wynika z faktu, że jedno z kluczowych studiów deweloperskich znajduje się właśnie w tym kraju - szczególnie wskazuje się Rockstar North w Edynburgu (stolicy Szkocji). Rockstar Games pochodzi jednak ze Stanów Zjednoczonych i ma oddziały na całym świecie. Dane przedstawione przez użytkownika Reddita nie uwzględniają innych biur tego producenta. Nie obejmują też ostatnich miesięcy.

Spekuluje się, że całkowity budżet przeznaczony na stworzenie GTA 6 we wszystkich studiach może wynieść nawet ponad 3 mld dol. (ok. 11,2 mld zł). Warto jednak podkreślić, że samo opracowanie gry to jedna strona medalu. Druga kwestia to też działania marketingowe. Mimo że marka Grand Thet Auto jest rozpoznawana na całym świecie - mało kto nie kojarzy GTA - dla wielu to synonim gry wideo, Rockstar Game wciąż inwestuje mnóstwo środków w reklamę.

Dlatego ostateczna cena GTA 6 może być jeszcze wyższa. Nie zdziwiłbym się gdyby całość kosztowała ok. 4 mld dol. Prawdopodobnie nie dowiemy się jednak, ile gra faktycznie kosztowała.

Cena GTA 6 wciąż pozostaje nieznana

Istotną kwestią związaną z ogólnym kosztem GTA 6 będzie cena. Oczekuje się, że będzie bardzo wysoka. Dzisiejsze gry AAA tanie nie są i nawet za mniej rozpoznawalne tytuły trzeba wyłożyć ok. 300 zł za wersję na komputery oraz ponad 300 zł w wydaniu na konsole. GTA 6 początkowo będzie dostępne tylko na PS5 i Xbox Series, a więc gra będzie zawierać podatek od konsoli.

Nie wyklucza się możliwości, gdzie GTA 6 będzie kosztować nawet 400 zł na premierę w podstawowej wersji. Oczywiście producent może nas pozytywnie zaskoczyć. Osobiście polecam przygotować się na ogromny wydatek. Mówimy bowiem o najdroższej grze w historii.

30.03.2026 20:09
