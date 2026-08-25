Plaża w GTA 6 wygląda obłędnie. Polacy zapytają: gdzie są parawany?

Grupa hakerska znana pod nazwą Cybreleek nie zatrzymuje się i po wczorajszym materiale opublikowanym po tym, jak ktoś postanowił wydać 1200 dolarów, aby tylko zobaczyć fragment z gry, publikuje nowy zestaw filmów. Tym razem wideo koncentruje się na plaży, sklepie z grami oraz klubie. Sprawdźmy wszystkie materiały po kolei.

13. film z wycieku GTA 6 przedstawia plażę w Vice City

Gracze pamiętający czasy GTA: Vice City z pewnością kojarzą, jak przedstawiono plażę fikcyjnego Miami. Postacie NPC chodzące w kółko po piasku w strojach kąpielowych nie miały nic wspólnego z realizmem. Oczywiście był to tytuł wydany 24 lata temu. Możliwości sprzętowe przez ten czas się zmieniły, dzięki czemu całość prezentuje się naprawdę realistycznie.

Przede wszystkim na 13. wideo widać, że na plaży coś się dzieje. Scena jest żywa z mnóstwem NPC, najczęściej przebywających w grupach: dwuosobowych bądź większych. Postacie zachowują się tak, jak zwykli ludzie: leżą na ręcznikach, spacerują, rozmawiają ze sobą, korzystają z telefonów. Wiele z nich ma ze sobą nawet torby czy plecaki.

Na plaży nie brakuje też leżaków, parasoli i innych akcesoriów. Dodajmy do tego realistycznie wyglądające morze z falami, łódkami oraz skuterami wodnymi czy latającymi ptakami. No dobra, na filmie mewa uderza prosto w rower prowadzony przez Jasona. Nie brakuje też zaparkowanych samochodów czy skuterów wodnych na przyczepkach.

Całość prezentuje się wyjątkowo żywo i dobrze - dokładnie tak, jakbyśmy oczekiwali po prawdziwej plaży. Wideo potwierdza kilka kwestii: producent postawił na zaawansowaną fizykę elementów, takich jak parasole czy piasek, który zmienia się w zależności od tego, czy po nim chodzimy, czy jedziemy, podobnie jak śnieg w RDR 2. Poza tym na plaży nie ma też dzieci, a żaden z NPC nie pływa - co najwyżej korzysta ze skuterów wodnych.

Pokazana plaża to ta sama, którą zobaczyliśmy w pierwszym oficjalnym zwiastunie GTA 6.

Pokazano też sklep z grami oraz klub

W kolejnych przeciekach grupa hakerska pokazała również inne miejscówki w GTA 6. Przede wszystkim sklep z grami, w którym możemy znaleźć np. automaty (tak, jak w dawnych częściach z serii GTA typu San Andreas), ale też konsole, gry, a nawet telewizory, laptopy oraz smartfony. Interesujące jest to, że w sklepie z grami można zakupić słuchawki douszne oraz nauszne, zmieniające wygląd naszej postaci. Do dyspozycji jest kilka kolorów. Sekcja z etui do smartfonów pozwala również na interakcję, co sugeruje, że w GTA 6 będziemy mogli nawet zmienić sobie wygląd telefonu.

Ostatni z nowych przecieków przedstawia klub nocny. Zdecydowanie największe wrażenie robi tłum oraz zagęszczenie postaci wykonujących najróżniejsze interakcje. Jeden z użytkowników Reddita naliczył ok. 83 postaci. Dodajmy do tego detale oraz oświetlenie.

Opublikowane materiały sugerują, że gra będzie robić naprawdę bardzo dobre wrażenie. Czekamy na kolejne przecieki z GTA 6. Z pewnością dowiemy się jeszcze więcej.

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