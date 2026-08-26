Wyciek GTA 6 pokazuje, co mają bogaci gracze. W zwykłej wersji tego nie ma

Grupa hakerska Cyberleek nie zatrzymuje się i publikuje kolejny przeciek za sprawą 15. materiału wideo. W filmiku ukazano sklep Rideout Customs, który ma być dostępny wyłącznie dla tych, którzy postanowią dopłacić do wyższej wersji GTA 6 Ultimate Edition kosztującej 429 zł zamiast 349 zł. Na szczęście przeciek nie zawiera spoilerów fabularnych.

GTA 6 z nowym wyciekiem pokazuje kwintesencję GTA

Ostatnio otrzymaliśmy wycieki obejmujące plażę, klub i sklep z fizycznymi grami. Ten ostatni wywołał niemałe kontrowersje, ponieważ GTA 6 jest grą, która kończy erę pudełkowych produkcji na rzecz w pełni elektronicznego podejścia.

W 15. wideo grupa hakerska tym razem pokazała część zawartości, którą otrzyma się za dopłatą do wyższej wersji Ultimate Edition. Jest nią misja powiązana ze sklepem z modyfikacjami Rideout Customs. Klip pokazuje kwintesencję GTA, czyli kradzież samochodu przypadkowej osobie oraz ucieczkę przed policją.

Warto zwrócić uwagę na szczegóły: w odróżnieniu od dawnych odsłon GTA główna postać nie po prostu otwiera drzwi samochodu i wyrzuca NPC-a. Proces ten jest znacznie bardziej realistyczny: w pierwszej kolejności Jason próbuje skorzystać z klamki, ale pojazd jest zamknięty. Wybija więc szybę i otwiera drzwi od środka. Towarzyszą temu również świetne animacje oraz dźwięki.

Następnie dochodzi do wyrzucenia NPC-a z samochodu – na ekranie widać animację klikania z opadającym paskiem, a więc najwyraźniej będziemy musieli klikać określony przycisk, aby proces się powiódł. Jest szansa, że nie za każdym razem przejęcie samochodu się powiedzie – jeśli np. nie będziemy klikać odpowiednio szybko. Jason następnie uderza postać i wyrzuca ją z samochodu.

Proces ten jest znacznie bardziej złożony i realistyczny niż w GTA 5, gdzie każda z postaci miała jedną główną animację: Trevor uderzał NPC-a, z kolei Michael groził pięścią.

W przecieku widać również kwestię jazdy samochodem, która wygląda na bardziej wymagającą niż w GTA 5. Twórcy najprawdopodobniej zadbali o większy realizm prowadzenia pojazdów po tym, jak w ostatniej części ten był wyjątkowo prosty. Nie zabrakło też pościgu i ucieczki przed policją.

Polecam również zwrócić uwagę na zachowanie minimapy oraz nawigacji do określonego punktu. Podobają mi się znaczniki skrętu sugerujące wykonanie manewru wraz z odległością.

Na końcu widać też Lucię

Na końcu po raz pierwszy w wyciekach pokazano również Lucię. Dotychczas klipy udostępnione przez Cyberleek skupiały się na Jasonie. Nie pokazano jednak jeszcze faktycznej rozgrywki z udziałem drugiej głównej bohaterki.

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