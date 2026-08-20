Cztery dni wolnego na GTA 6. Tak armia chce zatrzymać żołnierzy

Pomimo że do premiery GTA 6 pozostało jeszcze kilka miesięcy, już teraz pracodawcy otrzymują pierwsze wnioski o urlop w dniach przypadających na premierę gry. Wyjątku tu nie stanowi amerykańska armia, która w jednym z batalionów postanowiła wykorzystać ogromne zainteresowanie nadchodzącą produkcją Rockstar Games jako zachętę dla żołnierzy rozważających pozostanie w służbie na kolejne lata.

4 dni na grę w GTA 6, ale musisz przedłużyć kontrakt z armią. To jak?

Jak informują serwisy Task & Purpose oraz Military.com, nietypowy program przygotowano dla żołnierzy 9. Brygadowego Batalionu Inżynieryjnego stacjonującego w Fort Stewart w stanie Georgia. Jednostka należy do 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej 3. Dywizji Piechoty. Osoby, które podpiszą kontrakt na dalszą służbę, mogą otrzymać specjalną czterodniową przepustkę skoordynowaną z premierą Grand Theft Auto VI.

Według memorandum, którego autentyczność potwierdzili przedstawiciele armii, z oferty mogą skorzystać żołnierze podpisujący kontrakt na ponowną służbę między 1 sierpnia a 14 listopada 2026 r. Warunek jest jeden: muszą zobowiązać się do pozostania w armii przez co najmniej dwa, a maksymalnie sześć kolejnych lat. Daty wolnego mają zostać uzgodnione z przełożonymi, jednak przepustka ma przypadać na okres premiery GTA 6.

Grand Theft Auto VI ma trafić na PlayStation 5 i Xbox Series X|S 19 listopada. Rockstar Games zabierze graczy ponownie do Vice City, tym razem osadzonego w fikcyjnym stanie Leonida. Produkcja będzie jedną z największych premier rozrywkowych tego roku, zwłaszcza że poprzednia odsłona serii, GTA V, zadebiutowała 13 lat temu.

Nietypowa zachęta nie obowiązuje całej armii Stanów Zjednoczonych

Program ograniczono wyłącznie do 9. Brygadowego Batalionu Inżynieryjnego i obecnie nie ma informacji o wprowadzeniu identycznej oferty w innych jednostkach, choć CBS News podaje, że jej rozszerzenie pozostaje możliwe.

O pomyśle miał zdecydować nowy doradca kariery batalionu, który przedstawił dowództwu propozycję bardziej kreatywnego systemu zachęt przed rozpoczęciem realizacji celów dotyczących ponownego zaciągu na rok fiskalny 2027. Według podpułkownik Angel Tomko, rzeczniczki 3. Dywizji Piechoty, celem było przygotowanie programu odpowiadającego zainteresowaniom samych żołnierzy.

- Chodziło o stworzenie wyjątkowego programu zachęt, który nawiązuje do tego, czym interesują się żołnierze - przekazała Angel Tomko w oświadczeniu cytowanym przez CBS News. Dowództwo i doradca kariery chcieli w ten sposób skłonić uprawnionych żołnierzy do wcześniejszego zainteresowania się możliwością przedłużenia służby oraz rozmowy z przełożonymi o dostępnych opcjach.

Według danych przekazanych przez 3. Dywizję Piechoty, z programu może obecnie skorzystać około 130 żołnierzy batalionu. Już 20 z nich zdecydowało się wybrać czterodniową przepustkę związaną z premierą GTA 6 jako element zachęty do podpisania nowego kontraktu. Military.com wylicza, że stanowi to niemal jedną szóstą wszystkich żołnierzy kwalifikujących się obecnie do ponownego zaciągu.

Sama idea wykorzystywania dodatkowych benefitów przy rekrutacji i zatrzymywaniu żołnierzy nie jest dla U.S. Army nowością. Wśród zachęt oferowanych na poziomie całej formacji znajdują się między innymi premie finansowe sięgające dziesiątek tysięcy dolarów, finansowanie nauki, możliwość wyboru miejsca służby czy dostęp do specjalistycznych szkoleń. Dowódcy poszczególnych jednostek dysponują również bardziej lokalnymi przywilejami, takimi jak dodatkowe przepustki, zwolnienia z niektórych obowiązków czy inne udogodnienia.

Amerykańska armia od lat próbuje również dotrzeć do graczy

CBS News przypomina, że po nieosiągnięciu celu rekrutacyjnego w 2018 r. amerykańska armia zaczęła szukać potencjalnych kandydatów poza tradycyjnymi punktami rekrutacyjnymi. Rekruterzy pojawiali się między innymi na konwentach gamingowych, a armia uruchomiła własną drużynę esportową skupioną wokół takich gier jak Call of Duty, Fortnite i League of Legends.

W 2019 r. podczas konwentu dla graczy w San Antonio ówczesny dowódca Army Recruiting Command, gen. dyw. Frank Muth, mówił CBS News o cechach, które mogą łączyć graczy z kandydatami do służby. Wskazywał między innymi na umiejętność szybkiego przetwarzania dużej ilości informacji, podejmowania decyzji i pracy zespołowej.

Tym razem armia nie szuka jednak nowych rekrutów wśród fanów Grand Theft Auto. 9. Brygadowy Batalion Inżynieryjny próbuje przekonać obecnych żołnierzy, by pozostali w mundurze na kolejne lata. Cztery dni wolnego przypadające na premierę jednej z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat mają być jednym z argumentów, które pomogą osiągnąć ten cel.

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