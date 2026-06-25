GTA 6 rekordowo drogie w Polsce. Znów jesteśmy bogaczami Europy

GTA 6 zostało wycenione na 349 zł za podstawową wersję w cyfrowej dystrybucji. Pudełkowy wariant (notabene niezawierający płyty, tylko sam kod) jest jeszcze droższy - kosztuje nawet 399 zł. Wersja Ultimate, obejmująca dodatkową zawartość, została natomiast wyceniona na 429 zł. Niestety, Polacy muszą znowu liczyć się z jednymi z najwyższych cen na świecie.

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Polskie ceny GTA 6 kontra świat

Szczerze powiedziawszy, 349 zł nie jest przesadnie wysoką ceną jak za pełnoprawną grę AAA w wydaniu na konsole. Tak naprawdę inne wysokobudżetowe produkcje o znacznie mniejszym rozmachu potrafią kosztować podobnie. Wystarczy spojrzeć na niedawne duże premiery: Resident Evil Requiem na PS5 kosztuje 339 zł, podobnie jak Nioh 3. Wiele podstawowych wersji gier kosztuje dziś ok. 340 zł na premierę.

GTA 6 jednak w teorii powinno być znacznie tańsze. Zostało wycenione na 80 dolarów, co po bezpośrednim przeliczeniu na złotówki daje ok. 300 zł. Jasne, cena w USA nie obejmuje podatku, ale nie we wszystkich stanach ten jest wymagany. W tych, w których podatek od sprzedaży obowiązuje, kupno GTA 6 i tak wychodzi taniej.

źródło: Reddit

Cena w Stanach Zjednoczonych nie jest tu jednak największym problemem. Tak naprawdę większość świata może cieszyć się niższymi stawkami za zakup obu wersji GTA 6. Nie musimy daleko szukać. Do sieci trafiła tabelka z oficjalnymi cenami w wielu krajach. W państwach UE cenę ustanowiono na 80 euro, czyli na nasze ok. 342 zł. Różnica może nie jest rażąca, ale mimo wszystko istnieje.

Nieco taniej GTA 6 można zakupić w Wielkiej Brytanii (348 zł), w Szwecji (348 zł) czy w Danii (343 zł). Niższa cena obowiązuje również w innych państwach Starego Kontynentu: w Rumunii (327 zł) czy w Ukrainie (293 zł).

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Im dalej patrzymy, tym bardziej możemy zazdrościć. W Kanadzie gra kosztuje równowartość 292 zł, w Indiach - 239 zł, w Japonii - 228 zł, a w Korei Południowej - 220 zł. W trzech ostatnich krajach mówimy zatem o różnicach na poziomie ponad 100 zł. Polacy naprawdę powinni pozazdrościć Koreańczykom, ponieważ ci mogą kupić tę samą grę o 130 zł taniej.

Różnice są tak ogromne, że w Japonii czy w Korei Południowej wersja Ultimate kosztuje mniej niż bazowe wydanie GTA 6 w Polsce. I to całkiem sporo, bo o ok. 60 zł.

Na szczęście nie mamy najgorzej

Jest też dobra wiadomość - cena GTA 6 w Polsce nie jest najwyższa na świecie. Najdrożej jest w Izraelu, gdzie za podstawową wersję gry trzeba zapłacić ponad 400 zł. Równie drogo jest na Węgrzech, gdzie gra kosztuje równowartość 387 zł. U naszych południowych sąsiadów - w Czechach - tanio również nie jest, bo gra kosztuje tam 355 zł.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.