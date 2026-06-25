GTA 6 na płycie jednak się pojawi. Ale Rockstar i tak robi draństwo

GTA 6 oficjalnie trafiło do przedsprzedaży w Polsce i innych krajach. Gra jest dostępna zarówno w wersji elektronicznej, nabywanej w sklepach z grami (PlayStation, Microsoft), jak i w pudełkowej, sprzedawanej przez wybrane sklepy. Problem z tym fizycznym wydaniem jest taki, że jest ono o kilkadziesiąt złotych droższe, a w środku nie znajdziemy płyty. To jednak z czasem ma się zmienić.

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Fizyczne wydanie GTA 6 jednak z płytą

Jak wynika z doniesień serwisu PPE, Rockstar Games pośrednio potwierdził jednemu z użytkowników, iż pudełkowa wersja GTA 6 będzie dostępna wraz z fizycznym nośnikiem. Jednak początkowa faza przedsprzedaży obejmuje wyłącznie "cyfrową aktualizację", a w "nadchodzących miesiącach" będziemy w stanie nabyć fizyczną kopię.

Oznacza to, że przedsprzedażowa partia będzie mocno ograniczona. Sens zakupu pudełka, w którym znajdziemy tylko kod aktywacyjny, stoi pod znakiem zapytania. Szczególnie że fizyczne wydanie jest znacznie droższe (nawet o 50 zł) w porównaniu z elektroniczną wersją.

Pudełkowe wersje gier na konsole z płytą zawsze miały to do siebie, że można było je odsprzedać. W środku nie było żadnego kodu aktywacyjnego. Do uruchomienia gry w takim wydaniu wystarczy płyta włożona do napędu Blu-ray. Nowe podejście Rockstar Games do fizycznej wersji GTA 6 z kluczem aktywacyjnym przypisywanym do konta sprawia, że odsprzedaż jest niemożliwa.

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Jednak, jak wynika z wcześniejszych informacji przekazanych przez PPE, fizyczne wydanie z płytą może zostać wprowadzone na rynek jeszcze w grudniu 2026 r. Czyli ok. miesiąc po oficjalnej premierze GTA 6, która została zaplanowana na 19 listopada tego roku.

Prawdopodobnie pudełkowa wersja może trafić do sprzedaży jeszcze przed świętami, czyli w okresie, który najbardziej kojarzy się z prezentami. Wiele osób będzie chciało dostać GTA 6 pod choinkę. Jest duża szansa, że sklepy będą promować również zestawy obejmujące konsolę PlayStation 5 wraz z pudełkowym wydaniem GTA 6 z płytą.

Wysyłka i aktywacja GTA 6 tydzień wcześniej

Premiera GTA 6 odbędzie się 19 listopada 2026 r. o godz. 00:00 czasu lokalnego. Aby jednak móc uruchomić grę od razu w dniu debiutu, Rockstar Games przygotował możliwość wczesnego pobrania i załadowania gry tydzień wcześniej, od 12 listopada. Jednocześnie od tego dnia będzie realizowana wysyłka fizycznej wersji w pudełku, aby również móc aktywować i pobrać ją przed premierą.

Dlatego tym bardziej dziwne jest, że Rockstar Games nie przygotował wersji z płytami w przedsprzedaży. Trzeba będzie wybrać: albo grać na premierę, albo poczekać na pudełko z płytą, żeby później móc ją odsprzedać.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.