Gracze mają sposób na GTA 6 za 220 zł. Metoda bije rekordy popularności

GTA 6 zostało wycenione na 349 zł za standardową edycję. Z kolei wersja Ultimate kosztuje już 429 zł. Gdyby tego było mało, pudełkowe wydanie obejmujące wyłącznie klucz (nie można go odsprzedać) jest nawet droższe – kosztuje ok. 400 zł za bazową wersję. Polacy już znaleźli sposób na zaoszczędzenie mnóstwa pieniędzy na GTA 6.

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GTA 6 za 220 zł? Polacy znaleźli na to sposób

Użytkownicy platformy Pepper znaleźli sposób na tańsze GTA 6 bazując na zagranicznych kontach.

Metoda pozwalająca na kupno GTA 6 za ok. 220–230 zł bazuje bowiem na zagranicznych kontach: południowokoreańskim lub japońskim. W pierwszej kolejności będzie trzeba utworzyć nowe konto z lokalizacją w Korei lub Japonii. Do tego potrzebne będą: nowy adres e-mail, dane oraz miejsce zamieszkania - ten element ma być nieco problematyczny i wymaga trochę kombinowania.

Po założeniu konta należy:

doładować nowe konto PlayStation za pomocą karty podarunkowej;

kupić grę za dostępne środki na koncie.

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Zdecydowanie najlepsza cena za GTA 6 jest dostępna w Korei Południowej. Po przeliczeniu wonów na złotówki podstawowa wersja gry jest dostępna za równowartość ok. 220 zł. Z kolei wariant Ultimate będzie kosztował ok. 276 zł. W Japonii ceny są również znacznie niższe: podstawowy wariant po przeliczeniu na nasze kosztuje 228 zł, a Ultimate – 286 zł.

fot. Pepper

Jeśli to porównamy z cenami obowiązującymi w Polsce, mówimy o różnicy na poziomie ponad 120–130 zł za wersję standardową i 140-150 zł za wariant Ultimate. Powiem więcej - wersja Ultimate w tych dwóch krajach jest o 60-070 zł tańsza w porównaniu z bazowym wydaniem w Polsce.

W metodzie nie jest wymagany VPN. Użytkownicy Peppera uważają, że Sony nie banuje zagranicznych kont. Gry zakupione tą metodą obsługują też język polski. Problem z tym rozwiązaniem jest jednak taki, że należy kupić karty przedpłacone o nieco wyższej wartości niż sama gra. Jednak według doniesień użytkowników to wciąż wychodzi ponad 100 zł taniej.

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Należy też ustawić nowe konto na konsoli jako główne, ale to najmniejszy problem.

Mimo wszystko bezpieczniej kupić grę w Polsce

Takie metody mogą działać, lecz dla świętego spokoju najlepiej korzystać z oficjalnych rozwiązań i klasycznego polskiego konta PlayStation. Jest trochę drożej, ale przynajmniej proces kupna nie wymaga wykonywania miliona dodatkowych kroków.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.