Jak traktować Xboxa poważnie, skoro Xbox nie traktuje mnie poważnie

Mam na biurku GPD WIN 4 2025. To handheld PC z Windowsem, ze wszystkimi tego konsekwencjami - czyli urządzenie, które jest jednocześnie imponujące technicznie i frustrujące w codziennym użytkowaniu. Windows na handheldzie to jak wbijanie gwoździa łyżką do zupy: technicznie da się, ale po co.

I właśnie tutaj wchodzi Microsoft z wielkim ogłoszeniem. Mają rozwiązanie. Mają Xbox Mode.

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Brzmiało to całkiem poważnie

Xbox Mode pojawił się oficjalnie w październiku ubiegłego roku razem z konsolami ROG Xbox Ally - sprzętem zaprojektowanym wspólnie przez Microsoft i Asusa, z dedykowanym przyciskiem Xbox i interfejsem wzorowanym na doświadczeniu konsolowym. Pomysł jest prosty: bierzesz Windowsa, owijasz go w pełnoekranowy interfejs zoptymalizowany pod pada, ograniczasz procesy działające w tle, zwalniasz zasoby na grę i dostajesz coś, co sprawia, że handheld PC przestaje się zachowywać jak laptop z odłamaną klapą. Coś w stylu SteamOS, ale od Microsoftu. Coś, na co użytkownicy handheldów z Windowsem czekali od lat.

Po lewej czytnik linii papilarnych, by ułatwić logowanie. Po prawej malutki touchpad. Pod wyświetlaczem (dotykowym) klawiatura. Windows tylko jako-tako okiełznany

Na GDC w marcu 2026 roku Microsoft potwierdził plany ekspansji: Xbox Mode trafi do wszystkich form Windowsa 11 w kwietniu - nie tylko do handheldów, ale też do laptopów, desktopów i tabletów. W kanale Windows Insider tryb był dostępny dla testujących już od jakiegoś czasu. A 30 kwietnia Microsoft ogłosił oficjalny start dla szerokiej publiczności - produkcyjny kanał, normalni użytkownicy, wielkie halo.

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Przyznam szczerze: byłem zainteresowany. Rzuciłem się sprawdzać swoje urządzenia.

Nic. Zero. Null.

WIN 4 2025 - brak trybu. Laptop z Snapdragonem - brak. Core i - brak. Ryzen - brak. Każde z urządzeń z aktualnym Windowsem 11, każde z włączoną opcją pobierania aktualizacji jak najszybciej, każde w pełni zaktualizowane. I żaden nie ma Xbox Mode. Zacząłem się zastanawiać, czy coś robię źle.

Nie robię. Odpowiedź jest znacznie prostsza i znacznie bardziej absurdalna: wygląda na to, że Microsoft od samego początku zablokował Xbox Mode dla całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie 27 krajów UE plus Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Polska? Wykluczona. Francja? Wykluczona. Niemcy? Wykluczone. Microsoft mógł coś z tym zrobić albo chociaż powiedzieć coś wprost. Nie zrobił ani jednego, ani drugiego.

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Gdzie Tryb Xbox? Menu Ustawień gier w Polsce wygląda dość śmiesznie

Zamiast tego w swoim wielkim ogłoszeniu z 30 kwietnia Microsoft napisał lakonicznie, że Xbox Mode będzie dostępny „w wybranych rynkach” i że „dostępność będzie stopniowo rozszerzana”. To zdanie jest technicznie prawdziwe. Jest też dokładnie tak informacyjne jak naklejka ostrzegawcza mówiąca, że kawa może być gorąca.

Dlaczego Europa? Pewnie DMA

Domniemanym powodem jest Digital Markets Act - unijne rozporządzenie, które weszło w życie w maju 2023 r. i które nakłada na największe platformy cyfrowe obowiązki mające zapewnić uczciwe warunki konkurencji. Microsoft jest już przez Komisję Europejską uznany za „gatekeepera” w przypadku systemu operacyjnego Windows - co oznacza szereg wymogów dotyczących między innymi preinstalowanych aplikacji, domyślnych ustawień i możliwości odinstalowania własnego oprogramowania Microsoftu. Xbox Mode, który jako domyślny launcher forsuje Xboxa i Game Passa, jest z perspektywy regulatora materią wrażliwą.

Problem w tym, że Microsoft nie powiedział tego wprost. Ani słowem. Żadnego komunikatu wyjaśniającego użytkownikom w Europie dlaczego ich urządzenia są wykluczone. Żadnej daty, kiedy to się zmieni. Tylko ta jedna ogólnikowa linijka o „wybranych rynkach”.

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To szerszy problem, nie tylko Xboxa

Tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo Xbox Mode jest tylko jednym z przykładów znacznie głębszego dysfunkcjonalnego wzorca, który Microsoft zbudował wokół dostarczania funkcji w Windowsie.

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Mechanizm, który się za tym kryje, to Controlled Feature Rollout, w skrócie CFR. Idea sama w sobie jest racjonalna: zamiast wrzucać nową funkcję na setki milionów urządzeń jednocześnie i liczyć, że nie wysypie połowy instalacji to Microsoft najpierw aktywuje ją dla małej grupy urządzeń, monitoruje, stopniowo rozszerza zasięg, aż wreszcie włącza dla wszystkich. To standardowa praktyka inżynierii oprogramowania na skalę przemysłową, stosowana przez Google’a, Apple’a i inne duże firmy.

Problem polega na tym jak Microsoft to komunikuje - albo raczej jak tego nie robi. Wyobraź sobie, że kupujesz nowy laptop, słyszysz o fantastycznej nowej funkcji Windowsa, instalujesz wszystkie dostępne aktualizacje i... nic. Laptop kolegi ma tę funkcję, twój nie. Twój drugi laptop też nie. Trzeci - ma. Dlaczego? Nie wiesz. Windows Update nie powie ci czy dana funkcja jest na twoim urządzeniu zablokowana, opóźniona, czy po prostu jeszcze nie aktywowana. Nie ma żadnego widocznego statusu, żadnego komunikatu „ta funkcja jest w trakcie wdrażania dla twojego urządzenia, sprawdź ponownie za kilka tygodni”. Jest tylko cisza.

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Zresztą sam mogę opowiedzieć anegdotę. Jeden z moich laptopów służy do testowania wersji beta systemów Windows, tych z programu Windows Insider. Otóż mój insiderski system do dziś w ramach CFR nie ma odblokowanego nowego Menu Start. Laptop z produkcyjną wersją Windowsa ma je od miesięcy. CFR sprawił, że jeszcze nie mogę testować nowości, która od dawna jest już po testach.

Dostałem nowe Menu Start. No nie wiem czy się cieszę...

Loteria, w której wygrywasz cierpliwość

Sytuacja jest absurdalna szczególnie wtedy, gdy zobaczymy ją z szerszej perspektywy. W marcu sam Microsoft przyznał, że użytkownicy mają z CFR problem i zapowiedział, że da im „większą kontrolę” nad tym, kiedy i jakie funkcje są dostępne. W mniej więcej tym samym czasie przebudowano program Windows Insider - m.in. właśnie po to, żeby ograniczyć loterię funkcji, czyli sytuację, w której nawet testerzy nigdy nie wiedzieli czy w danej kompilacji dostają nową funkcję, czy nie, bo CFR mógł im ją z losową skutecznością zabrać.

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Pomyśl o tym przez chwilę: Microsoft musiał przebudować własny program testowy dla deweloperów i entuzjastów, bo ten program był tak nieprzewidywalny i frustrujący, że tracił sens. Jeśli nawet testerzy systemowi grają w loterię, to co mówić o zwykłych użytkownikach?

Problem staje się wyjątkowo dotkliwy przy dużych, głośnych ogłoszeniach. Kiedy Microsoft mówi „Xbox Mode jest już dostępny dla użytkowników Windowsa” to buduje konkretne oczekiwanie. Konsument logicznie zakłada, że skoro jest „dostępny”, to znaczy, że jest dostępny - nie że jest dostępny dla jakiegoś statystycznego podzbioru urządzeń w jakimś bliżej nieokreślonym regionie i nie wiadomo kiedy dotrze do pozostałych. A gdy go nie ma to nie wiadomo, czy to problem sprzętu, złej konfiguracji, geografii, czy po prostu kwestia tygodnia. Brak informacji zamienia racjonalnego użytkownika w człowieka wyklikującego ustawienia w kółko i szukającego odpowiedzi na Reddicie.

Ktoś mógł kupić sprzęt z myślą o tej funkcji

To zdanie brzmi jak oczywistość, ale warto je powiedzieć głośno. Handheld PC z Windowsem to zakup, który wymaga pewnych motywacji. Nie kupujesz GPD WIN-a ani nawet ROG Xbox Ally dlatego, że chcesz mieć urządzenie z Windowsem w kieszeni - to trochę jak kupowanie terenówki z napędem 4x4, żeby jeździć po mieście. Kupujesz je, bo masz konkretne potrzeby: bibliotekę gier na PC, elastyczność pełnego PC, dostęp do emulatorów, gry wymagające konkretnego oprogramowania.

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Żeby było jasne: nie twierdzę, że Microsoft robi to złośliwie. CFR ma sens inżynieryjny. Opóźnienia europejskie z powodu DMA są prawdopodobnie nieuniknione w obecnym krajobrazie regulacyjnym i dotykają wielu firm, nie tylko Microsoftu. Duże wdrożenia na setki milionów urządzeń są z natury skomplikowane i podatne na opóźnienia. Rozumiem to wszystko.

Ale jest różnica między „rozumiem, dlaczego tak jest” a „to jest w porządku z perspektywy użytkownika” - i tu Microsoft konsekwentnie zawodzi. Kiedy Google wypuszczał nowe funkcje Androida stopniowo to przynajmniej mówił, które urządzenia i kiedy. Kiedy Valve wydawało aktualizacje SteamOS dla Steam Decka to był changelog, były daty, było coś konkretnego. Kiedy Microsoft mówi, że Xbox Mode jest dostępny, i po dwóch miesiącach większość Europejczyków wciąż nie ma dostępu, a oficjalnym komentarzem jest ogólnikowe zdanie o „wybranych rynkach” - to jest problem komunikacyjny, za który odpowiada wyłącznie Microsoft.

Nie mówię, że Microsoft musi od razu wypuszczać wszystko globalnie jednego dnia. Mówię, że jeśli tego nie robi to powinien mówić o tym wprost: co jest zablokowane, gdzie, dlaczego, i kiedy to się zmieni. Zapowiedź bez mapy drogowej to nie zapowiedź - to szum informacyjny.

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Co z tym moim WIN-em

Polacy mogą jedynie odpalić pełnoekranowo namiastkę w formie apki Xbox. Albo po prostu uciec do Steama

Wróćmy na ziemię. Mam WIN 4 2025 i nie mam Xbox Mode. Technicznie mogę sobie go odblokować ręcznie: są na to sposoby przez ViveTool i odpowiednie klucze rejestru, co zresztą entuzjaści opisują od miesięcy. Ale czemu ja, zwykły użytkownik kupujący ten sprzęt za własne pieniądze, mam to robić? Żeby uzyskać dostęp do funkcji, którą Microsoft oficjalnie mi obiecał, bo trafiam do złego regionu albo złej kohorty CFR? Poza tym takie ręczne zmiany to proszenie się o kłopoty przy jakiejś przyszłej aktualizacji.

Paradoks tej sytuacji jest wyjątkowo gorzki. Xbox Mode istnieje właśnie po to, żeby Windows na handheldzie był mniej frustrujący, mniej podatny na „nie wiem, co mam klikać”, bardziej przypominający spójne doświadczenie konsolowe. A droga do Xbox Mode jest frustrująca, nieprzejrzysta i wymaga od użytkownika zaawansowanej wiedzy albo cierpliwości do szukania odpowiedzi poza oficjalnymi kanałami.

Zaufanie buduje się latami

Microsoft ma w tej chwili ambitną wizję: zatrzeć granicę między Xboxem a Windowsem i sprawić, żeby PC był konsolą, konsola była PC-em, a gracz mógł przeskakiwać między platformami bez tarcia. To wizja, której jestem w stanie kibicować. Project Helix, podejście cross-buy, Xbox Play Anywhere na ponad 1500 tytułach, handheld compatibility program - to elementy przemyślanej strategii, która ma realne plusy dla graczy.

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Ale zaufanie do tej strategii buduje się przez konsekwencję i przejrzystość, a nie przez wielkie ogłoszenia, po których następuje cisza i niedomówienia. Każdy przypadek, gdy Microsoft mówi „mamy coś fajnego, dostępne teraz” i okazuje się, że nie dla ciebie, nie teraz, nie wiadomo kiedy - to jest małe nadszarpnięcie tej wiarygodności. Gdy takich przypadków jest wystarczająco wiele to przestajesz ekscytować się zapowiedziami. Zaczynasz czekać, aż coś faktycznie zadziała na twoim sprzęcie, zanim poświęcisz temu uwagę. I tak z potencjalnego promotora platformy robisz się sceptyk.

Jest czerwiec 2026 roku. Jestem użytkownikiem Windowsa z czterema różnymi urządzeniami, żadne z nich nie ma Xbox Mode. Ogłoszenie o „szerokiej dostępności” miało miejsce dwa miesiące temu. Chętnie zacznę traktować Xboxa poważnie. Na razie czekam, aż Xbox zacznie traktować poważnie mnie.

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Maciej Gajewski Redaktor Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.