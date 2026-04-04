Każdy komputer zmienisz w konsolę. Ruszają testy

Microsoft od lat powtarza, że „Xbox to nie tylko konsola, ale cała rodzina urządzeń”. Co prawda częściowo się teraz z tego wycofuje, ale wiele elementów tej strategii będzie nadal realizowanych. W najnowszych kompilacjach Windows 11 dla testerów pojawia się funkcja o bardzo prostym, ale wymownym tytule: Xbox Mode. Trafia jednocześnie do kanałów Dev i Beta.

Nie mówimy o czymś zupełnie nowym, tylko o ewolucji istniejącej już funkcji. Dotychczas Microsoft nazywał to Xbox Full Screen Experience i udostępnił ów tryb na bardzo nielicznych przenośnych konsolach do gier. Teraz nadaje temu nazwę Xbox Mode, dopieszcza pierwsze uruchomienie i wyraźnie sygnalizuje, że traktuje ten tryb jako osobny, ważny sposób korzystania z Windowsa, a nie tylko ciekawostkę dla entuzjastów.

Czym tak naprawdę jest Xbox Mode

W praktyce Xbox Mode to pełnoekranowy interfejs zoptymalizowany pod kontroler do gier, który siedzi na styku aplikacji Xbox i samego systemu. Po uruchomieniu zmienia się interfejs systemu na przypominający dashboard konsoli. Można z niego przeglądać bibliotekę gier, uruchamiać je, poruszać się po interfejsie wyłącznie padem. Można oczywiście wrócić do klasycznego Windowsa, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Cały interfejs jest projektowany tak, by dało się go obsłużyć z kanapy, bez sięgania po myszkę czy klawiaturę. Możesz przeglądać gry, uruchamiać je, wracać do menu - wszystko z poziomu kontrolera. Kosmetyka i wygoda to jednak nie wszystko.

Xbox Mode odciąża też sam komputer, by zwolnić większą ilość zasobów na potrzeby gier. Zadania w tle są wygaszane a niepotrzebne do grania biblioteki systemowe są czyszczone z pamięci operacyjnej. Nie ma żadnej potrzeby by podczas zabawy jakaś aplikacja się aktualizowała czy synchronizowała. Podobnież jak zbędne są pliki DLL w RAM-ie powiązane z Eksploratorem plików, który i tak w Xbox Mode nie jest dostępny. Pozostają tylko te elementy, które są grom niezbędne.

Dev, Beta… czyli to już nie jest niszowy eksperyment dla wybranych konsol przenośnych

ROG Xbox Ally ma już fabrycznie protoplastę Xbox Mode

Xbox Mode (do tej pory pod nazwą Xbox Full Screen Experience) jest dostępny już od pewnego czasu na nielicznych przenośnych konsolach do gier, włącznie z brandowanymi przez Xboxa handheldami ROG Ally od Asusa. Teraz jednak trafia do wszystkich, choć… też nie do końca. Xbox Mode na razie dostępny będzie tylko w wersjach testowych Windowsa, a więc nieukończonych i zawierających błędy i niedoróbki kompilacjach nad którymi Microsoft wciąż pracuje (i które można testować w ramach programu Windows Insider).

Najnowsza kompilacja Windows 11 w Dev Channel - build 26300.8155 - już zawiera Xbox Mode. Równolegle trafia on do kanału Beta, w buildzie 26220.8148. Innymi słowy: to nie jest już funkcja testowana wyłącznie na najbardziej ryzykownym, eksperymentalnym kanale. Microsoft wyraźnie przygotowuje ją do szerszego wdrożenia.

To dobrze wpisuje się w szerszy kontekst. Na GDC 2026 firma zapowiadała, że nowy Xbox Mode ma zostać udostępniony użytkownikom Windowsa 11 w wybranych regionach już w kwietniu. Choć można mieć wątpliwości czy ten ambitny termin zostanie dotrzymany.

To wciąż nie jest poziom dopieszczenia, jaki oferuje Steam Big Picture, ale fundament jest sensowny. Czy Microsoft dowiezie to do końca i zrobi z Xbox Mode prawdziwe centrum grania na PC - także dla gier spoza własnego ekosystemu - to już zupełnie osobna historia. Ale tym razem trudno machnąć ręką i powiedzieć „znowu coś testują i zapomną”. Granie na Windowsie stało się dla Microsoftu - ponownie - priorytetem. Lepiej późno niż wcale, trudno tu o pesymizm.

Maciej Gajewski 04.04.2026 16:20

