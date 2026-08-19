GTA 6 zalewa sieć wyciekami. Są nowe nagrania i mapa

Grand Theft Auto VI po raz kolejny boryka się z poważnym problemem. Od 18 sierpnia do sieci trafiają kolejne materiały wideo oraz zrzuty ekranu, a cała akcja przybrała charakter epokowego wycieku.

Producent GTA, Rockstar Games wraz ze swoim wydawcą i firmą-matką, Take-Two, prowadzą intensywne działania zmierzające do ograniczenia skali zjawiska, masowo wysyłając roszczenia DMCA w celu usuwania publikacji z platform społecznościowych. Co oczywiście nie wychodzi.

Sytuacja pozostaje wyjątkowo dynamiczna, ponieważ do internetu trafiają wciąż nowe pliki. Zaistniały incydent pokrzyżował oficjalne plany marketingowe studia, które przygotowywało rozszerzony pokaz gry zaplanowany na 27 sierpnia. Albo je wzmocniło, ale nie czas na to.

Według pierwotnych założeń materiał miał zadebiutować najpierw w serwisie Netflix, a następnie trafić do platformy YouTube. Działania grupy odpowiedzialnej za przeciek sprawiły jednak, że gracze zyskali wgląd w mechaniki rozgrywki znacznie wcześniej, niż zakładał to wydawca.

GTA 6 - co pokazuje wyciek?

Wśród ujawnionych plików znajdują się dwa dłuższe materiały wideo z samej rozgrywki oraz grafika przedstawiająca pełną mapę stanu Leonida. Prezentowany obszar zdradza podział na poszczególne wyspy, w tym archipelag The Keys, rozległe tereny zielone, liczne punkty orientacyjne oraz wielką metropolię zlokalizowaną we wschodniej części świata gry.

Pierwszy materiał wideo przedstawia protagonistę imieniem Jason, który rzuca piłką do kosza zlokalizowanego przed swoją nadwodną kryjówką. Udana próba nagradzana jest premią do statystyki skupienia, co stanowi bezpośredni dowód na pogłębienie elementów znanych z ich poprzedniej gry, Red Dead Redemption 2.

Drugi klip prezentuje z kolei kolizję drogową z furgonetką dostawczą, brutalne starcie z kierowcą z wykorzystaniem klucza francuskiego oraz ucieczkę przed nadjeżdżającymi patrolami policji, gdzie pierwszy raz zobaczyliśmy powrót do 6 gwiazdek w poziomie poszukiwań.

Trzeci z kolei pokazuje rakietę kosmiczną oraz wieczór/noc.

Opublikowany interfejs zdradza dużo: na ekranie widoczny jest pasek energii postaci, wskaźnik poziomu paliwa w prowadzonym pojeździe oraz znany z serii Red Dead Redemption pasek karmy i honoru. Dodatkowo zaprezentowano rozbudowane menu schowka oraz ekran zarządzania ekwipunkiem umieszczonym bezpośrednio w bagażniku samochodu.

Manifest CyberLeek z GTA 6

Za dystrybucją wykradzionych plików stoi grupa występująca pod nazwą CyberLeek. Opublikowane materiały zostały opatrzone dedykowanymi znakami wodnymi, kodami QR oraz odnośnikami do promowanego przez grupę memecoina w sieci Solana. Przedstawiciele grupy zapowiedzieli kontynuację publikacji kolejnych materiałów w kolejnych godzinach 19 sierpnia.

Wyciekowi towarzyszy oficjalny manifest zatytułowany „The CYBERLEEK Edict”, w którym autorzy deklarują sprzeciw wobec polityki prowadzonej przez duże korporacje. Grupa sformułowała pod adresem branży gier wideo 3 kluczowe postulaty.

Pierwszym z nich jest bezwzględny zakaz cyfrowych zamówień przedpremierowych i pobierania opłat przed oficjalnym debiutem gry oraz publikacją niezależnych recenzji.

Drugi postulat dotyczy zakazu stosowania ukrytego DLC w grach jednoosobowych, czyli pobierania dodatkowych opłat za zawartość znajdującą się w plikach gry już w dniu premiery.

Trzecim żądaniem jest nałożenie na wydawców obowiązku wypuszczania aktualizacji umożliwiających pracę w trybie offline po wyłączeniu oficjalnych serwerów, co ma zapobiegać trwałemu wyłączaniu gier z użytku, jak miało to miejsce w przypadku tytułu The Crew.

Stan techniczny GTA 6, wiek nagrań i ogromny potencjał

Analizy przeprowadzone przez graczy oraz branżowych insiderów wskazują jednoznacznie, że opublikowane pliki nie przedstawiają aktualnego stanu produkcji. Mówi się, że nagrania pochodzą z buildu testowego, datowanego na lata 2023-2024.

W procesie tworzenia gier AAA(A?) okres 2 do 3 lat oznacza ogromne zmiany technologiczne.

Mimo że przeanalizowane nagrania przedstawiają najpewniej wczesny kod testowy sprzed kilkudziesięciu miesięcy, skala zaimplementowanych rozwiązań robi ogromne wrażenie. Reakcje otoczenia na kolizje, realistyczne zachowanie pojazdów, rozbudowane menu ekwipunku czy subtelne systemy znane z RDR2 pokazują, że Rockstar nie zamierza iść na łatwiznę.

To sprawia, że opublikowane materiały wyglądają wyjątkowo obiecująco na przyszłość. Jeśli wczesny build z 2023 r. potrafi tak mocno przyciągnąć uwagę zaawansowanymi interakcjami ze światem, końcowy efekt może przeskoczyć dotychczasowe rynkowe standardy.

Ostatnie lata prac nad tytułem tej skali przeznaczane są w całości na dopieszczanie oprawy wizualnej i optymalizację, co przy już istniejącym, potężnym fundamencie rozgrywki zapowiada prawdziwy technologiczny popis w momencie listopadowej premiery.

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