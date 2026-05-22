Napisał książkę o prawdzie w erze AI. ChatGPT zmyślił mu cytaty

Pomimo wymownego tytułu "Przyszłość prawdy: jak sztuczna inteligencja zmienia rzeczywistość" jedna z bardziej wyczekiwanych książek tego roku okazała się być nafaszerowana cytatami i stwierdzeniami wymyślonymi przez AI.

Malwina Kuśmierek
Książka o "prawdzie w erze AI" jest pełna wymysłów chatbotów
Internet wciąż żyje zeszłotygodniowymi słowami Olgi Tokarczuk o jej korzystaniu z generatywnej sztucznej inteligencji. Choć zrozumiała jest frustracja faktem, że literacka noblistka używa narzędzia powszechnie znanego z plagiatowania, bycia wykorzystywanym do pracy niesamodzielnej oraz wymyślania faktów, to słowa Tokarczuk mają się nijak do wyczynu literackiego Stevena Rosenbauma.

Rosenbaum jest amerykańskim producentem medialnym oraz dyrektorem organizacji Sustainable Media Center. Kilka tygodni temu wydał on swoją czwartą książkę, zatytułowaną "The Future of Truth: How AI Reshapes Reality". "Przyszłość prawdy: jak sztuczna inteligencja zmienia rzeczywistość" - jak możemy przetłumaczyć tytuł - poświęcona jest wpływowi sztucznej inteligencji na prawdę, media, demokrację i funkcjonowanie współczesnego internetu. Publikację promowały liczne amerykańskie media jako ważny głos w dyskusji o konsekwencjach rozwoju generatywnej AI.

Jak ustalił "The New York Times", książka zawiera jednak szereg zmyślonych lub błędnie przypisanych cytatów. Dziennik przeanalizował fragmenty publikacji i skontaktował się z osobami, którym przypisano konkretne wypowiedzi. Kilka z nich potwierdziło, że nigdy nie powiedziały słów znajdujących się w książce Rosenbauma.

Jednym z najbardziej skandalicznych przykładów inwencji twórczej AI okazał się cytat przypisany dziennikarce technologicznej Karze Swisher. W książce można przeczytać, że "najbardziej zaawansowany model językowy AI jest jak lustro, które odbija naszą moralność - wygładzoną i elokwentną, ale ostatecznie pustą pod powierzchnią”. Cytat rozwija również myśl, według której modele językowe nie są ograniczane żadnym kodeksem etycznym, lecz wyłącznie danymi treningowymi i celami wyznaczonymi przez twórców.

Swisher zaprzeczyła jednak, by kiedykolwiek wypowiedziała takie słowa. - Nigdy czegoś takiego nie powiedziałam - stwierdziła w rozmowie z NYT. - Według ChataGPT brzmię tutaj, jakbym miała kij w tyłku - dodała ironicznie.

Podobne problemy odkryto również przy cytatach przypisywanych Lisie Feldman Barrett, psycholożce i autorce książki "How Emotions Are Made". Rosenbaum napisał, że Barrett miała stwierdzić: "Emocje nie są jedynie reakcją na prawdę - są sposobem, w jaki konstruujemy prawdę". Naukowczyni przekazała jednak, że taki fragment nigdy nie pojawił się w jej książce i zawiera stwierdzenia niezgodne z jej podejściem naukowym.

Część błędów miała bardziej skomplikowany charakter. Meredith Broussard z New York University wskazała, że przypisany jej cytat faktycznie istnieje, ale pochodzi z wywiadu radiowego, a nie z książki wskazanej przez Rosenbauma. Lee McIntyre z Boston University zauważył z kolei, że fragment przypisanej mu wypowiedzi odpowiada jego poglądom, jednak nie użył dokładnie takich słów.

Po pytaniach ze strony "The New York Times" Rosenbaum opublikował oświadczenie, w którym przyznał, że podczas pracy nad książką korzystał z ChatGPT oraz Claude’a. - Jak ujawniłem w podziękowaniach książki, używałem narzędzi AI, takich jak ChatGPT i Claude, podczas researchu, pisania oraz edycji - napisał autor. - Nie usprawiedliwia to tych błędów, za które biorę pełną odpowiedzialność.

Rosenbaum zapewnił również, że rozpoczął przegląd całej publikacji i współpracuje z wydawcą nad poprawioną wersją książki. - Pracuję obecnie z redaktorami nad dokładnym sprawdzeniem i szybkim poprawieniem wszystkich problematycznych fragmentów; przyszłe wydania zostaną skorygowane - przekazał autor.

Jednocześnie w oświadczeniu przekazanym redakcji dziennika, Rosenbaum stwierdził, że sytuacja wokół książki "stanowi ostrzeżenie przed zagrożeniami związanymi z badaniami i weryfikacją wspomaganymi przez sztuczną inteligencję" i "właśnie dlatego" napisał tę książkę. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie ta sytuacja bardziej stanowi przykład współczesnej satyry - autorytet książki o tym, jak sztuczna inteligencja podważa prawdę, został podważony przez sztuczną inteligencję.

W tej sytuacji widzę także inspirację dla branży wydawniczej, która powinna zacząć rozważać reklamowanie nowych publikacji słowami "Książka napisana w 100 proc. przez człowieka".

22.05.2026 20:28
Tagi: ChatbotChatGPTksiążkiSztuczna inteligencja (AI)
