E-commerce Manager – koszt czy inwestycja, która zwiększa sprzedaż?

Lokowanie produktu: ideoforce.pl

Firmy działające w branży e-commerce mogą dziś wybierać spośród wielu opcji, które mają w założeniu pomóc im skuteczniej działać na współczesnym, wymagającym rynku. Jedną z takich możliwości jest zatrudnienie E-commerce Managera lub współpraca z zewnętrznym specjalistą. Na czym jednak dokładnie polega takie wsparcie i czy naprawdę warto w nie zainwestować? A może to tylko dodatkowy koszt, który nie przyniesie wymiernych korzyści? To właśnie temu zagadnieniu bliżej przyglądamy się w poniższym artykule!

Kim jest E-commerce Manager?

Zanim odpowiemy sobie na pytanie o to, czy zatrudnienie E-commerce Managera lub inwestycja w usługi zewnętrznego eksperta naprawdę ma sens, musimy w pełni zrozumieć, kim jest taki specjalista i czym się on zajmuje. Przyjrzyjmy się zatem roli i obowiązkom dyrektora/kierownika e-commerce.

E-commerce Manager jest więc specjalistą, który wspiera działanie i rozwój sklepu internetowego. Odpowiada on między innymi za planowanie i wdrażanie strategii marketingowej, planowanie prac czy też określanie i kontrolowanie budżetu. Dyrektor e-commerce współpracuje z innymi specjalistami e-commerce, a często także aktywnie uczestniczy w budowaniu zespołu czy szkoleniach. Podstawowym celem takiego eksperta jest natomiast zwiększenie sprzedaży i optymalizacja doświadczeń zakupowych klientów.

E-commerce Manager – obowiązki

Za jaki konkretny zakres obowiązków odpowiedzialny jest jednak Project Manager E-commerce? Do najważniejszych zadań takiego eksperta zaliczyć możemy między innymi:

  • analizowanie rynku i konkurencji,
  • identyfikowanie grup docelowych,
  • analizowanie aktualnych wyników sklepu,
  • planowanie kierunków rozwoju,
  • tworzenie strategii marketingowej,
  • prowadzenie działań z zakresu pozycjonowania, Google Ads, social media Ads czy UX i koordynowanie pracy odpowiedzialnych za poszczególne obszary specjalistów;
  • tworzenie zespołu e-commerce, w tym rekrutację pracowników czy onboarding,
  • zapewnianie optymalnego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi specjalistami i działami.

Co E-commerce Manager może dać Twojej firmie?

Rozpoczęcie współpracy z dobrym E-commerce Account Managerem będzie rzecz jasna wiązało się z pewnym kosztem. Trudno tu jednak mówić o przepalaniu budżetu. Jak wynika z doświadczenia wielu sklepów internetowych, inwestycja w usługi E-commerce Managera bardzo szybko przynosi oczekiwany zwrot. Dzięki niej firma może w końcu liczyć na:

  • dostęp do eksperckiej wiedzy,
  • profesjonalną analitykę,
  • optymalizację procesów,
  • strategię marketingową uszytą na miarę potrzeb,
  • wzrost efektywności zarządzania budżetem,
  • zwiększenie ruchu,
  • poprawę doświadczenia użytkowników,
  • wzrost konwersji i sprzedaży.

Co warte podkreślenia, na współpracy z dobrym specjalistą zyskać może właściwie każdy sklep – od małego e-commerce chcącego zachować wysoką dynamikę wzrostu, przez średnie biznesy, które zaczęły zmagać się z nowymi wyzwaniami, aż po duże firmy, które planują ekspansję na nowe rynki.

Jak rozpocząć współpracę z E-commerce Managerem?

Dla wielu osób rozpoczęcie współpracy z E-commerce Managerem równoznaczne jest z zatrudnieniem nowego pracownika. Taki model faktycznie nadal jest popularny i przynosi wiele korzyści – warto mieć jednak świadomość tego, że nie jest to jedyna opcja.

Ciekawą alternatywą dla zatrudniania specjalisty na etat, jest usługa E-commerce Manager Support polegająca na wynajęciu zewnętrznego eksperta, który będzie zarządzał sklepem. Tego typu rozwiązanie zapewnia obecnie między innymi agencja Ideo Force:

Oferowana przez nas usługa E-commerce Manager Support pozwala każdej marce zyskać opiekę wykwalifikowanego specjalisty. Takie rozwiązanie to jednak znacznie więcej niż tylko wsparcie w podejmowaniu decyzji. Nasi managerowie wchodzą w struktury i procesy organizacji, odkrywają jej realne potrzeby, wyznaczają kierunki działań, a w razie potrzeby tworzą zewnętrzny dział marketingu firmy.

Joanna Tymowicz, Client Service Director i Wiceprezes Zarządu Ideo Force

Dlaczego wybór takiego rozwiązania może być naprawdę dobrą decyzją? Między innymi dlatego, że wsparcie zewnętrznego eksperta poza wszystkimi wymienionymi wcześniej korzyściami może zapewnić również:

  • dostęp do szerszej wiedzy i zaplecza specjalistów – zewnętrzny E-commerce Manager pozostaje zwykle w ciągłym kontakcie z całym zespołem agencji (w tym z specjalistami SEO, SEM czy UX) i może korzystać z ich wiedzy;
  • większą elastyczność kosztową – w przypadku usługi E-commerce Manager Support to korzystająca ze wsparcia firma decyduje, na jaki zakres współpracy zechce postawić;
  • szybsze rozpoczęcie działań – rozpoczęcie współpracy z zewnętrznym specjalistą eliminuje konieczność prowadzenia rekrutacji, która mogłaby trwać nawet kilka miesięcy.

Podsumowanie

E-commerce Manager to ekspert, który kompleksowo wspiera funkcjonowanie i rozwój sklepu internetowego. Firma, która chce osiągnąć korzyści płynące ze współpracy z takim specjalistą, nie zawsze musi jednak decydować się na zatrudnianie nowego pracownika na etat. Zamiast tego może ona postawić na usługę E-commerce Manager Support, która zapewni jej między innymi większą elastyczność i możliwość szybszego rozpoczęcia działań.

25.05.2026 16:57
