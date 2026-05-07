REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Chrome przestanie zdradzać twój adres. Koniec z dokładnym śledzeniem

Google wprowadził ważne usprawnienie do swojej przeglądarki. Chrome wreszcie pozwala nie udostępniać dokładnej lokalizacji i nie sprzedawać stronom internetowym adresu.

Albert Żurek
Chrome lokalizacja dokładna
REKLAMA

Wiele usług internetowych wymaga udostępnienia lokalizacji. Strona pyta użytkownika o miejsce pobytu, np. w celu określenia pogody lub zaoferowania innych informacji. W wielu przypadkach nie jest potrzebne podawanie dokładnego adresu do działania. Dotychczas można było w ogóle nie zgodzić się na udostępnianie lokalizacji, ale wiązało się to z mniejszą wygodą i ograniczonymi funkcjami. Google wymyślił coś prostego, lecz genialnego.

REKLAMA

Koniec z udostępnianiem dokładnej lokalizacji stronom internetowym. Wystarczy przybliżona

W niektórych przypadkach, np. podczas zamawiania czegoś na konkretny adres, dokładna lokalizacja się przydaje. Ale w innych, np. w momencie zakupów realizowanych do najbliższego punktu czy chociażby sprawdzania pogody, wystarczyłoby, że strona dostanie dostęp do przybliżonej lokalizacji bez wskazywania konkretnego punktu.

Właśnie takie narzędzie Google wprowadził wraz z nową aktualizacją Chrome. Od teraz w przeglądarce w wersji na Androida można udostępnić ogólną lokalizację. Gdy tylko strona internetowa poprosi o udostępnienie informacji o naszym położeniu, będziemy mieli do wyboru dwie opcje: dotychczasową, klasyczną, dokładną oraz przybliżoną lokalizację.

Rozwiązanie jest wyróżnione i pozwala użytkownikowi zaznaczyć, czy chce podawać adres, czy też wskazać okolicę, w której się znajduje. Opcja została przedstawiona graficznie i bazuje na dwóch dużych przełącznikach. To oczywiście narzędzie, które ma zapewnić korzystającemu większą prywatność i kontrolę nad danymi, które są udostępniane dostawcom stron internetowych. Nie zawsze mamy pewność co do wykorzystania tych informacji, więc lepiej mieć możliwość wyboru przybliżonej lokalizacji.

Jak twierdzi Google, w nadchodzących miesiącach rozwiązanie ma trafić także na komputery stacjonarne, na których funkcja udostępniania lokalizacji również czasami się przydaje.

Wiele będzie zależeć jednak od dostawców stron internetowych. Do działania funkcji Google udostępni interfejsy API, dzięki którym właściciele witryn będą w stanie zarówno poprosić użytkownika o przybliżoną lokalizację, jak i o dokładne położenie. W wielu przypadkach ta pierwsza opcja będzie w zupełności wystarczająca.

Czytaj też:

REKLAMA

Wciąż można zupełnie nie zgodzić się na podawanie lokalizacji. Nawet przybliżonej

Narzędzie zachowuje dotychczasowe funkcje. Oznacza to, że użytkownik wciąż ma pełną kontrolę nad tym, czy w ogóle chce udostępnić lokalizację, czy też nie. Tuż pod przyciskami wyboru ogólnego i dokładnego położenia w dalszym ciągu znajdziemy opcję "nigdy nie zezwalaj".

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
07.05.2026 20:13
Tagi: ChromeGoogleLokalizacjaPrzeglądarki internetowe
Najnowsze
19:56
Google trenuje na grach wojennych. Widziałem ten film, źle się kończy
Aktualizacja: 2026-05-07T19:56:01+02:00
19:32
Samsung nie bierze jeńców. One UI 8.5 ląduje w Polsce, a 9.5 jest tuż za rogiem
Aktualizacja: 2026-05-07T19:32:13+02:00
19:03
Windows dostaje nitro dla procesora. Różnicę zobaczysz od razu
Aktualizacja: 2026-05-07T19:03:42+02:00
18:53
Android nie zamieni się w iOS. Google uspokaja
Aktualizacja: 2026-05-07T18:53:13+02:00
18:29
Zagłosujemy, czy planeta płonie. Prezydent ma chory plan 
Aktualizacja: 2026-05-07T18:29:09+02:00
18:07
Apple reaguje na sukces MacBooka Neo. Nie ma spania, jest ambitny plan
Aktualizacja: 2026-05-07T18:07:30+02:00
17:52
Huawei Watch Fit 5 Pro - recenzja. Jak nowy Apple Watch, tylko ma większy sens
Aktualizacja: 2026-05-07T17:52:43+02:00
17:01
Zachwycili się polskim satelitą. Jeden szczegół dosłownie powala
Aktualizacja: 2026-05-07T17:01:09+02:00
16:40
Huawei pokazuje nowe zegarki. Idealne dla aktywnych i oszczędnych
Aktualizacja: 2026-05-07T16:40:12+02:00
16:01
Google Health w Polsce. Z twojego telefonu znika popularna aplikacja
Aktualizacja: 2026-05-07T16:01:36+02:00
15:18
Myślałem, że Thermomix budzi najwięcej emocji. Chaos sieje ktoś zupełnie inny 
Aktualizacja: 2026-05-07T15:18:42+02:00
14:39
Dyski SSD staną się niesamowicie szybkie. Tylko po co?
Aktualizacja: 2026-05-07T14:39:11+02:00
13:40
Samsung oddaje kasę za telewizor. Nawet 5000 zł
Aktualizacja: 2026-05-07T13:40:26+02:00
12:11
Nowy program lojalnościowy w Ikea. Dostaniesz zniżkę na szafę i klopsiki
Aktualizacja: 2026-05-07T12:11:47+02:00
12:06
To nie są myśliwce, ale mogą zmienić wszystko. Polska szykuje kluczowe zakupy
Aktualizacja: 2026-05-07T12:06:58+02:00
11:48
UE bierze się za AI rozbierające ludzi. "Twardy zakaz"
Aktualizacja: 2026-05-07T11:48:26+02:00
11:29
W Polsce powstaje gigantyczny magazyn energii. Jeden z największych w Europie
Aktualizacja: 2026-05-07T11:29:13+02:00
10:57
Pociągi PKP Intercity pękają w szwach. Przewoźnik właśnie ogłosił rekord
Aktualizacja: 2026-05-07T10:57:19+02:00
10:37
Projekt, który miał zmienić internet. Google skoszował go jak butelki bez kaucji
Aktualizacja: 2026-05-07T10:37:44+02:00
9:35
Sprawdziłem nowy sposób odzyskania kaucji. Od butelkomatu odszedłem z płaczem
Aktualizacja: 2026-05-07T09:35:11+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA