Nowość Żabki obnaża finanse Polaków. Zakupy na krechę wracają

Żappka Pay - spółka z Grupy Żabka - wspólnie z PKO Bankiem Polskim podpisały umowę o "strategicznej współpracy w zakresie rozwoju nowoczesnego produktu finansowego, dostępnego bezpośrednio w ekosystemie aplikacji Żappka" – poinformowała sieć w komunikacie.

Już zapowiedziano, że w ramach pilotażu wybrana grupa użytkowników uzyska dostęp do karty płatniczej z limitem kredytowym oraz możliwością odroczenia płatności. Zakupy możliwe będą w dowolnym sklepie akceptującym karty Visa. Partnerami projektu są Visa oraz Planet Pay.

- Stawiamy na budowę spójnego ekosystemu, w którym płatność i korzyści lojalnościowe będą naturalną częścią codziennych zakupów. Będziemy rozwijać platformę usług finansowych Żappka Pay tak, aby klient mógł korzystać z niej zarówno w naszych sklepach, jak i poza siecią – w miejscach akceptujących karty Visa. Partnerstwo z PKO Bankiem Polskim pozwala nam połączyć możliwości ekosystemu Grupy Żabka z kompetencjami największej instytucji finansowej w kraju, by sprawnie zbudować rozwiązanie gotowe do wdrożenia na szeroką skalę – tłumaczy Wojciech Krok, Managing Director, Żabka Future.

Całe przedsięwzięcie zostało zapowiedziane, ale wciąż jest kilka znaków zapytania. Przede wszystkim nie wiadomo, jaki będzie limit oraz jak dokładnie wyglądać będzie odraczanie płatności. Skoro w teorii płacić ma się wszędzie tam, gdzie akceptowane są karty Visa, trudno oczekiwać, aby limity dopasowane były do przeciętnych zakupów w Żabce.

PKO BP zdradza, że cały proces ma być prosty.

W praktyce oznacza to możliwość otwarcia produktu oraz realizację płatności bezgotówkowych przy użyciu telefonu lub fizycznej karty, błyskawiczny dostęp do korzyści wynikających z programu lojalnościowego Żabki – wyjaśnia bank.

Z aplikacji Żabki korzysta już 10 mln użytkowników, więc klientów na zakupy na krechę pewnie nie zabraknie

Tym bardziej że odroczone płatności cieszą się coraz większą popularnością. Wydaje się jednak, że jest jednak różnica pomiędzy rozbijaniem na raty nieco większych, pilnych zakupów, a produktów spożywczych kupowanych w osiedlowym sklepie.

Niby nic nowego, skoro skojarzenia z zakupami na zeszyt są nieprzypadkowe, a takie transakcje towarzyszą nam od lat. Tyle że wówczas bazowało to na wzajemnym zaufaniu lokalnych społeczności, a teraz mamy do czynienia z wielkim finansowym systemem.

Wygoda to jedno, ale rozwiązanie ma też swoje wady. "Odroczone płatności skracają czas decyzji i refleksji, likwidują bariery, a to prosta droga do finansowych kłopotów, a nawet uzależnienia" – pisał na łamach Spider's Web+ Marek Szymaniak.

Zdjęcie główne: Michael715 / Shutterstock

Adam Bednarek 16.04.2026 13:25

