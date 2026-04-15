Wartościowe dane są na wyciągnięcie ręki. Tak je znajdziesz

Dziś nie ma wątpliwości, że dane to waluta XXI w. Ich znaczenie jest niebagatelne – dane napędzają przemysł i wpływają na rozwój technologii. Mamy to szczęście, że dane o wysokiej wartości są dosłownie na wyciągnięcie ręki. Znajdziemy je w portalu dane.gov.pl Ministerstwa Cyfryzacji.

Czym są dane o wysokiej wartości?

Dane o wysokiej wartości to informacje sektora publicznego, których ponowne użycie będzie miało korzyści dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki. Zainteresowani na ich podstawie mogą tworzyć produkty i usługi.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej zawiera wykaz danych o wysokiej wartości obejmujący dane spośród sześciu kategorii tematycznych. To dane: geoprzestrzenne, dotyczące obserwacji Ziemi i środowiska, meteorologiczne, statystyczne, dotyczące przedsiębiorstw i ich własności oraz te dotyczące mobilności.

Zobowiązane podmioty muszą udostępniać dane o wysokiej wartości w celu ponownego wykorzystywania. I to bezpłatnie, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, za pośrednictwem API, a także jeśli to możliwe - do zbiorczego pobrania.

Udostępnianiu na tych szczególnych zasadach nie podlegają wszystkie dane o wysokiej wartości spełniające kryteria wymienione w definicji ustawowej, a jedynie te wymienione w wykazie ustanowionym w aktach wykonawczych Komisji Europejskiej.

Całkiem sporo informacji, prawda? Dlatego portal dane.gov.pl jest inspirującą bazą wiedzy na ten temat. Znajdziemy tam zasoby od różnych dostawców. Wiele z nich to właśnie dane o wysokiej wartości, które można w prosty sposób wyszukać za pomocą wbudowanej w portal wyszukiwarki.

Dane w portalu dane.gov.pl są bezpłatne i gotowe do wykorzystania. Przedsiębiorcy zyskują wartościowe dane, a użytkownicy nowe aplikacje lub funkcje w programach.

W ten sposób dane o wysokiej wartości ułatwiają tworzenie innowacyjnych produktów.

Dane dla każdego

W realizację projektu unijnego "Dane 3.0 – wymiana, wartość” Ministerstwa Cyfryzacji, który zapewni przedsiębiorcom wartościowe API, zaangażowani są partnerzy: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Instytut Badawczy Leśnictwa, Ministerstwo Rozwoju i Technologii czy Główny Urząd Statystyczny. Łącznie udostępnionych zostanie ponad 24 TB danych do ponownego wykorzystywania.

Wszystko więc zależy od pomysłowości. Dane są na wyciągnięcie ręki, a teraz wystarczy po nie sięgnąć. Tym bardziej że portal regularnie zasilany jest danymi od kolejnych dostawców.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska jako pierwszy udostępni w projekcie swoje API z danymi o wysokiej wartości. Dane GIOŚ zawierają m.in. dane z pomiarów hałasu w środowisku dla wybranej kategorii hałasu, informacje o liczbie ludności eksponowanej na hałas czy o istniejących środkach ochrony przed hałasem mających na celu ograniczenie hałasu w środowisku.

Tego typu dane mogą wkrótce docenić mieszkańcy, którzy będą mogli określić, czy okolica, w której chcą zamieszkać, zagrożona jest coraz powszechniejszym problemem hałasu, albo jak zmienia się ich otoczenie i co w związku z tym należy zrobić. To również ważne informacje dla urzędów wydających decyzje o warunkach zabudowy, planistów czy firm oceniających oddziaływanie na środowisko. Wszyscy uzyskujemy łatwy dostęp do cennych informacji, których wykorzystanie może przyczynić się do poprawy naszego codziennego życia.

Dane od GIOŚ to również m.in. rejestr zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, oferujący dostęp do podstawowych informacji o zlokalizowanych na terenie kraju zakładów, których działalność może być źródłem poważnej awarii przemysłowej, dane w zakresie monitoringu jakości powietrza czy dane o monitorowaniu wpływu zanieczyszczeń powietrza na ekosystemy wodne i lądowe. Pozwalają one zwiększyć świadomość wpływu zanieczyszczeń na ekosystemy czy ułatwić badania oraz sam monitoring środowiska.

Kolejne API szykują następni partnerzy. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zmodyfikuje system biznes.gov.pl (API do pobierania kodów PKD i treści oraz artykułów) oraz system Hurtownia Danych CEIDG (zmiana oprogramowania Aplikacji Raportowej, w tym więcej raportów oraz rozbudowa API HD publicznego o dane dotyczące koncesji, licencji i zezwoleń). GUS zmodyfikuje system BDL oraz Portal BDL, GIOŚ uruchomi portal w zakresie analizy danych o środowisku, IBL z kolei stworzy repozytorium danych leśnych. W ramach projektu udostępnione zostaną również rejestry, m.in.: Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR), baza danych o jakości powietrza (JPOAT) czy danych o wpływie zanieczyszczeń powietrza na ekosystemy (NEC).

Dane zmieniają świat na lepsze

Obywatel używając aplikacji czy rozwiązań, które powstają w oparciu o dane o wysokiej wartości, będzie mógł m.in. znaleźć idealne miejsce do życia albo zobaczyć, jak zmienia się jego okolica na lepsze. Za pomocą danych o wysokiej wartości mogą rozwijać się firmy oraz powstawać startupy chcące choćby przyczynić się do walki ze zmianami klimatycznymi.

Projekt "Dane 3.0 – wymiana, wartość", realizowany z myślą o przedsiębiorcach i obywatelach, to także badania rynku w zakresie ponownego wykorzystywania danych, opracowanie materiałów szkoleniowych, realizacja kursów e-learningowych oraz prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych promujących korzyści z otwartych danych i zachęcających do ich wykorzystywania.

Więcej informacji o danych o wysokiej wartości znajdziecie też na facebookowym profilu Otwarte Dane.

Kampania Ministerstwa Cyfryzacji realizowana jest w ramach projektu: „Dane 3.0 - wymiana, wartość” dofinansowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy.

Adam Bednarek 15.04.2026 16:23

Lokowanie produktu : Ministerstwo Cyfryzacji

