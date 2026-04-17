To nowy typ smartfonów. Jest lepszy, niż myślisz

W sieci pojawiły się informacje, że Samsung pracuje nad kolejnym trójskładanym smartfonem. Sęk w tym, iż będzie to urządzenie typu Wide, o poszerzonej konstrukcji. Szerszy ekran jest jednak lepszy, niż może się wydawać.

Składane szerokie smartfony nowym kierunkiem rozwoju

Od dawna wiadomo, że Apple szykuje się do wejścia na rynek składanych smartfonów. Pierwszy iPhone z elastycznym ekranem ma zostać wprowadzony na rynek już na wrzesień 2026 r. i będzie wyróżniał się na tle dotychczasowych smartfonów typu Fold szerokimi proporcjami ekranu.

Konkurencja, z Samsungiem na czele, od wielu lat stosowała głównie wysokie i wąskie ekrany zewnętrzne. Smartfony te po otworzeniu charakteryzowały się kwadratowym wyświetlaczem głównym, co w niektórych czynnościach, takich jak oglądanie filmów, jest większą wadą niż zaletą. Ostatnio jednak obserwujemy wysyp szerokich składanych smartfonów. Swoją odpowiedź na iPhone'a Ultra już stworzył Huawei, a w wakacje 2026 r. Samsung wejdzie ze swoim Galaxy Z Foldem 8 Wide.

Informator z serwisu X dotarł do patentu Samsunga, który ujawnia, że firma pracuje też nad szeroką wersją TriFolda. Urządzenie jest określane przez producenta jako Galaxy Z TriFold Wide i jest to nieco ulepszona wersja nadchodzącego pierwszego szerokiego Z Folda.

W trybie złożonym smartfon jest niższy oraz szerszy niż obecny Galaxy Z TriFold. Po rozłożeniu natomiast sprzęt prezentuje się bardziej jak tablet, a nie telefon. Prawdę mówiąc, oryginalny TriFold Samsunga w trybie rozłożonym już przypominał tablet ze względu na zastosowanie 10-calowego elastycznego ekranu. Ten będzie jednak jeszcze szerszy.

Sama konstrukcja nie jest tu rewolucyjna. To właściwe coś, co już widzieliśmy. W smartfonie znajdują się dwa mechanizmy, a urządzenie składa się do wewnątrz. Zostały zastosowane tu dwa ekrany: główny elastyczny i dodatkowy zewnętrzny na środkowym segmencie. Zasadniczą różnicą jest jednak fakt zastosowania trzech aparatów zamiast dwóch z klasycznego Galaxy TriFolda.

Czy to nowy szeroki TriFold to pewniak?

Trudno stwierdzić. O urządzeniu dowiedzieliśmy się za sprawą patentu, a producent składa ich tysiące. Duża część z pomysłów nigdy nie trafia na światło dzienne. Mimo wszystko możemy zauważyć, że producenci coraz poważniej myślą nad ideą szerokich składanych smartfonów. To dobry kierunek w stronę rozwoju tego typu urządzeń, który niejako zapoczątkował Apple. Nawet pomimo tego, że jeszcze nie wydał swojego pierwszego składaka.

Albert Żurek 17.04.2026 21:16

