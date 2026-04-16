Zmieniają definicję komputera. Ma pracować za ciebie, a nie tylko czekać na polecenia

Ostatnie miesiące to wysyp projektów, które próbują zbudować lokalne, autonomiczne agentowe środowiska AI. Jednym z najgłośniejszych jest OpenClaw - narzędzie, które działa na komputerze użytkownika, wykonuje zadania w aplikacjach i ma ambicję stać się pracującym w tle pracownikiem AI. Perplexity wchodzi więc na rynek, który już zaczyna się zagęszczać - i to w segmencie, gdzie przewaga pierwszego ruchu niekoniecznie daje przewagę długoterminową.

Agent, który działa na twoim komputerze, a nie w chmurze

Największa różnica między Personal Computerem a typowym chatbotem polega na tym, że Perplexity nie chce, byś z AI rozmawiał. Chce, byś jej zlecał pracę. I to taką, która wymaga dostępu do plików, maili, kalendarza, a nawet iMessage.

Perplexity Personal Computer

W praktyce wygląda to tak: wciskasz skrót klawiszowy. Mówisz, co chcesz osiągnąć - a agent sam rozbija to na kroki i wykonuje je w tle. Może to być uporządkowanie bałaganu w folderze Downloads, przygotowanie raportu na podstawie dokumentów z dysku, monitorowanie repozytorium GitHuba czy filtrowanie maili.

OpenClaw robi coś bardzo podobnego - również działa lokalnie, również wykonuje zadania w aplikacjach i również stawia na agentową architekturę. Różnica polega na tym, że OpenClaw jest bardziej „hakerski”, mniej dopracowany wizualnie, ale za to bardziej elastyczny i otwarty. Perplexity idzie w stronę produktu premium, zamkniętego i mocno kontrolowanego.

Perplexity Personal Computer

19 modeli AI pod maską - bez preferencji

Perplexity chwali się, że Personal Computer korzysta z kilkunastu modeli AI jednocześnie, dobierając je do zadania. To podejście, które widać też u konkurencji: OpenClaw również pozwala na łączenie różnych modeli i narzędzi, choć w bardziej „manualny” sposób.

W tym sensie Perplexity próbuje zbudować coś bardziej przypominającego system operacyjny dla agentów, podczas gdy OpenClaw jest raczej zestawem narzędzi dla osób, które lubią mieć kontrolę nad każdym elementem.

Perplexity Personal Computer

Perplexity zapewnia przy tym, że agent działa w sandboxie. Każda akcja wymaga potwierdzenia, a wszystkie kroki są logowane. Niestety nie zmienia to faktu, że mówimy o oprogramowaniu, które ma dostęp do twoich plików, maili i komunikatorów. OpenClaw ma tu podobny problem - działa lokalnie, ale jego otwartość sprawia, że użytkownik musi sam zadbać o to, by agent nie zrobił czegoś głupiego. Perplexity próbuje to rozwiązać eleganckim interfejsem i kontrolami bezpieczeństwa, ale dopóki nie zobaczymy niezależnych audytów to trudno traktować te deklaracje jako coś więcej niż marketing.

Nie boję się o wasze bezpieczeństwo. Bo i tak mało kogo będzie na to stać

Personal Computer jest dostępny tylko w planie Max, który kosztuje 200 dol. miesięcznie. To poziom cenowy, który jasno mówi, że nie jest to narzędzie dla przeciętnego użytkownika. OpenClaw jest pod tym względem przeciwieństwem - jest darmowy lub bardzo tani, bo opiera się na lokalnych modelach i open source. To sprawia, że oba projekty celują w zupełnie inne grupy odbiorców: Perplexity w profesjonalistów i firmy, OpenClaw w entuzjastów i osoby, które lubią dłubać w narzędziach.

Perplexity ma przy tym rację w jednym: komputer osobisty od lat nie zmienił swojej roli. Stał się szybszy, lżejszy, bardziej energooszczędny, ale nadal wymaga od nas klikania, pamiętania i pilnowania kontekstu. Personal Computer próbuje to odwrócić. To komputer, który ma wykonywać zadania, a nie tylko reagować na polecenia. Czy to rewolucja? Na razie - nie, bo technologia ta jest nadal w powijakach. Czy to kierunek, w którym zmierza branża? Zdecydowanie tak.

Maciej Gajewski 16.04.2026 19:39

