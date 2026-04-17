Koniec z dziurawymi drogami. Polacy mają genialny patent na asfalt

Badacze z Lublina udowodnili, że o trwałości drogi można zdecydować jeszcze zanim powstanie nawierzchnia. Sprawdzili, czy dodatek bardzo drobnych włókien politiofenowych do lepiszcza asfaltowego może spowolnić proces starzenia materiału. Wyniki są naprawdę obiecujące. Asfalt z takim dodatkiem zachowywał lepsze właściwości po przyspieszonym starzeniu laboratoryjnym, a część wskaźników sugerowała wolniejsze utlenianie i mniejsze pogarszanie się parametrów.

Problem zaczyna się dużo wcześniej niż przy pierwszym pęknięciu asfaltu

Asfalt nie niszczy się dopiero wtedy, gdy kierowcy widzą koleiny i spękania. Materiał starzeje się znacznie wcześniej, bo pod wpływem temperatury, tlenu i czasu staje się coraz twardszy, mniej elastyczny i bardziej podatny na uszkodzenia. Autorzy pracy opisali właśnie proces starzenia lepiszcza bitumicznego jako jeden z podstawowych powodów pogarszania się kondycji nawierzchni. Ich celem nie było więc naprawianie gotowej drogi, ale spowolnienie degradacji już na etapie samego materiału.

Bardzo często mówi się o skutkach, a rzadziej o samym starzeniu asfaltu jako przyczynie. Badacze z Lublina wyszli od pytania, czy drobny dodatek polimerowy może działać jak wzmacniacz mikrostruktury, a przez to lepiej chronić materiał przed skutkami wysokiej temperatury i utleniania. W badaniu skupili się wyłącznie na lepiszczu asfaltowym, czyli tym składniku mieszanki, który spaja kruszywo i w dużej mierze decyduje o trwałości całej nawierzchni.

Polacy dodali do asfaltu włókna politiofenowe i sprawdzili, co się stanie

Jak czytamy na łamach portalu Nauka w Polsce, zespół testował asfalt modyfikowany włóknami politiofenowymi w stężeniach 1 proc., 3 proc. i 5 proc. Następnie materiał poddano procedurom przyspieszonego starzenia odpowiadającym warunkom produkcji mieszanki i późniejszej eksploatacji drogi. Naukowcy badali nie tylko podstawowe parametry technologiczne, lecz także zmiany chemiczne, wygląd powierzchni i zachowanie materiału w bardzo małej skali. Oznacza to, że interesowało ich nie tylko, czy asfalt jest wytrzymalszy, ale też dlaczego i na jakim poziomie zachodzą zmiany.

Włókna nie tworzyły w asfalcie jednej sztywnej, zwartej sieci. Działały raczej jak lokalne mikrowzmocnienia, które porządkują strukturę i utrudniają jej degradację. Badanie wskazuje też, że modyfikacja odbywa się głównie przez oddziaływania fizyczne, a nie przez radykalną przebudowę chemii lepiszcza. Z punktu widzenia praktyki drogowej oznacza mniejszą ingerencję w sam materiał i potencjalnie łatwiejsze zachowanie jego użytecznych cech.

Asfalt stawał się bardziej lepki i wolniej się starzał

Jednym z wyraźnych efektów była przede wszystkim zmiana lepkości. Wraz ze wzrostem udziału włókien politiofenowych rosła lepkość asfaltu, a więc jego odporność na płynięcie w wyższych temperaturach. To dobry sygnał dla trwałości nawierzchni, bo właśnie nadmierne uplastycznienie materiału sprzyja deformacjom i koleinowaniu. Jednocześnie autorzy nie opisują tego efektu jako prostego utwardzenia asfaltu, lecz raczej jako uporządkowanie struktury i poprawę jej stabilności.

Jeszcze ważniejsze są wyniki dotyczące samego starzenia. Zespół wykazał, że dodatek włókien obniżał wybrane wskaźniki starzenia o około 12-13 proc. i ograniczał procesy utleniania związane z atomami węgla i siarki. Właśnie te reakcje są jedną z głównych przyczyn tego, że asfalt z biegiem lat staje się bardziej kruchy i mniej odporny na pękanie. W próbkach po przyspieszonym starzeniu asfalt z dodatkiem włókien zachowywał się lepiej niż materiał referencyjny bez modyfikacji.

To może oznaczać mniej remontów, ale jeszcze nie rewolucję na drogach

Jeśli asfalt starzeje się wolniej, to droga znacznie dłużej pozostaje w dobrym stanie. W dłuższej perspektywie oznacza to mniej dziur, rzadsze remonty i ogromne oszczędności – zarówno pieniędzy, jak i surowców. Autorzy sami uczciwie przyznają, że produkcja samej mieszanki z dodatkiem może być nieco większym obciążeniem dla środowiska. Jednak bilans szybko wychodzi na plus – fakt, że nawierzchni nie trzeba wymieniać co kilka lat, z nawiązką rekompensuje te początkowe koszty ekologiczne.

To, co widzimy, to na razie wyniki testów laboratoryjnych na samym kleju asfaltowym, a nie gotowy przepis na niezniszczalną autostradę. Między obiecującym eksperymentem w probówce a wyjazdem walców na drogę jest jeszcze długa droga. Naukowców czeka teraz sprawdzenie, jak mieszanka zachowuje się pod ciężarem ciężarówek, policzenie, czy to się w ogóle opłaca, oraz upewnienie się, że dzisiejsze wytwórnie asfaltu poradzą sobie z nowym składnikiem bez kosztownej przebudowy maszyn.

*Źródło grafiki wprowadzającej: ProCinemaStock / Shutterstock, Canva Pro

Marcin Kusz 17.04.2026 06:05

