Pokazali robota sprzątającego słodziaka. Możesz mówić na niego "robocik"

iRobot stworzył najsłodszego robota na rynku. Jest malutki, przenośny i wygląda jak zabawka. Wysprząta miejsca, w których duże modele wymiękają. 

Albert Żurek
iRobot roomba Mini
Nowy iRobot Roomba Mini Combo to wielofunkcyjny robot sprzątający z funkcją mycia i odkurzania. W zestawie znajdziemy też miniaturową stację bazową. Całość wygląda wyjątkowo słodko.

iRobot Roomba Mini to rekordowo mały robot sprzątający. Rozwiązuje kluczowy problem

Rynek robotów sprzątających w ostatnich kilkunastu miesiącach mocno ewoluował, głównie dzięki chińskim producentom wprowadzającym innowacje takie jak wysuwane nóżki do pokonywania wysokich progów czy wysuwanych padów mopujących bądź końcówek odkurzających. iRobot ma jednak coś, co przebija konkurencję słodkością.

Nowy model Roomba Mini wyróżnia się rozmiarem: średnica to zaledwie 24,5 cm. Klasyczne roboty sprzątające charakteryzują się znacznie większymi wymiarami przekraczającymi 30, a czasami nawet 35 cm średnicy. To rozwiązuje kluczowy problem podczas sprzątania: krzesła. Przy klasycznych robotach, aby móc poodkurzać np. pod stołem trzeba wcześniej przygotować robotowi przestrzeń odsuwając je spod stołu. Taki maluch wjedzie praktycznie wszędzie.

Robot został wyposażony w funkcję odkurzania z mocą ssącą 7000 Pa. Nie jest to oczywiście wartość zbliżona do konkurencyjnych dużych robotów, ale należy mieć z tyłu głowy rozmiary urządzenia. Producent i tak twierdzi, że ta moc jest wystarczająca do codziennego użytku w połączeniu ze szczotki głównej z włosiem oraz szczotki bocznej.

Drugą funkcją jest mopowanie. Wykorzystuje się do tego jednorazowe nakładki czyszczące. Przy każdorazowym myciu należy tylko je zamontować i rozpocząć sprzątanie. Użytkownik ma do wyboru albo tryb odkurzania, albo mopowania. Podczas mopowania wykrywa i omija dywany. 

Roomba Mini jest w stanie mapować dom za pomocą systemu LiDAR. Urządzenie potrafi przeskanować przestrzeń i stworzyć do trzech map na różnych poziomach domu. Mapowanie ma trwać mniej niż 10 minut, a całością zarządza się z poziomu aplikacji mobilnej. 

Wraz z robotem dostajemy w zestawie także stację bazową, która ładuje i automatycznie opróżnia pojemnik przez 90 dni. Poza tym urządzenie wymaga standardowej konserwacji: opróżnianie pojemnika, czyszczenie styków ładowania oraz czyszczenie szczotek.

Te kolory też są niesamowite

Oprócz słodkiego wyglądu producent podstawił na ciekawe kolory: biel, czerń, miętowy oraz różowy. Wszystkie wersje zostały wycenione na 1699 zł i są już dostępne do kupienia.

14.04.2026 13:44
