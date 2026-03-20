Meta nagle się rozmyśliła. Oczko w głowie Zuckerberga jednak nie znika

Dwa dni temu Meta rozpoczęła rozsyłanie graczom Horizon Worlds korespondencji, w której oficjalnie poinformowano o zamknięciu gry. Jednak jak się okazuje, Mark Zuckerberg zmiennym jest, bowiem właśnie do mediów trafiła informacja o zmianie decyzji.

Meta jednak nie zamyka Horizon Worlds. Firma odpala kroplówkę dla nielicznych graczy

Platforma Horizon Worlds w wersji VR jednak nie zniknie z gogli Meta Quest 15 czerwca, jak pierwotnie zapowiadano. Zamiast tego firma utrzyma dostęp do istniejących światów "w dającej się przewidzieć przyszłości". Informację przekazał CTO Mety, Andrew Bosworth, podczas sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie, tłumacząc ruch reakcją na głosy użytkowników.

To jednak bardziej odroczenie wyroku niż powrót do dawnej strategii. Meta nie planuje rozwijać nowych treści dla VR Horizon Worlds - nie powstaną nowe gry ani doświadczenia. Projekt pozostanie przy życiu głównie jako archiwum istniejących światów i ukłon w stronę niewielkiej, ale zaangażowanej społeczności. Jednocześnie kierunek rozwoju projektu pozostaje niezmieniony. Meta będzie dalej inwestować w Horizon Worlds w wersji na smartfony, gdzie - jak przyznaje Bosworth - znajduje się "większość energii użytkowników i twórców”.

Nagła zmiana decyzji dobrze pokazuje chaos, jaki towarzyszy metaversowym ambicjom spółki. Jeszcze nie tak dawno Horizon Worlds miał być centralnym elementem nowej ery internetu i był jednym z powodów, dla którego Facebook zmienił nazwę na Meta. Dziś projekt balansuje między utrzymywaniem pozorów i tłumaczeniu inwestorom Meta Inc. gdzie wyparowały ich pieniądze. Bowiem Reality Labs - dział Mety odpowiedzialny za VR i AR, w tym za Horizon Worlds - wygenerował od 2021 roku dziesiątki miliardów dolarów strat. W ostatnich miesiącach Meta przeprowadziła kolejne zwolnienia, zamknęła studia VR i ograniczyła rozwój innych usług.

Dane rynkowe również nie sprzyjają narracji o rychłym triumfie VR. Sprzedaż headsetów Meta Quest spada, a konkurencja - nawet ta ze strony Apple'a - nie była w stanie przekonać masowego odbiorcy do regularnego korzystania z tego typu urządzeń. W praktyce oznacza to, że wizja społecznego VR na skalę globalną wciąż pozostaje w erze fantazji.

Meta nagina rzeczywistość, byleby nie przyznać że metaverse to piec do palenia pieniędzmi

Z tego powodu Meta redefiniuje też samo pojęcie metaverse. Według Boswortha nie ogranicza się ono do wirtualnych światów i gogli VR, ale obejmuje również doświadczenia mobilne i rozszerzoną rzeczywistość. Innymi słowy: metaverse ma istnieć wszędzie, nawet jeśli nie wygląda tak, jak pierwotnie opisywał je Mark Zuckerberg.

Decyzja o utrzymaniu Horizon Worlds na VR online ale bez dalszego rozwoju jest więc kompromisem pomiędzy oczekiwaniami akcjonariuszy i mitycznych bytów zwanych "graczami". Z jednej strony firma nie chce całkowicie porzucać projektu, który kosztował ją miliardy dolarów. Z drugiej - nie ma już złudzeń, że metaverse to niewypał.

Malwina Kuśmierek 20.03.2026 12:36

