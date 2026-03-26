Ładowanie...

Gdybyśmy cofnęli się o dziesięć lat i weszli do przeciętnego polskiego biura - agencji marketingowej w Warszawie, software house’u we Wrocławiu czy hurtowni budowlanej w Rzeszowie - zobaczylibyśmy obrazek, który dziś w podświadomości łączy się z jakimś starym serialem obyczajowym, którego akcja dzieje się akurat w biurze.

Na monitorach dominował Excel, często w kilku wersjach, aktualizowany ręcznie przez jedną osobę. W skrzynkach odbiorczych piętrzyły się maile z dramatycznymi tematami w stylu „PILNE!!!! prośba o ofertę”. Tablica korkowa z zółtymi karteczkami pełniła rolę systemu zarządzania projektami. A gdy ktoś pytał na jakim etapie jest dany temat to odpowiedź brzmiała zwykle: „Nie wiem, Marek ma to na dysku, ale jest na urlopie”.

To serio było raptem 10 lat temu. Zmieniło się bardzo wiele. I nie dlatego, że nagle wszyscy zaczęli używać AI albo że pojawiło się jakieś zbawcze prawo. Zmieniło się coś znacznie głębszego: rytm działania polskich firm, oczekiwania klientów i sposób komunikacji. Narzędzia były tylko konsekwencją tej zmiany, a nie jej przyczyną.

Polska gospodarka dekadę później: więcej firm, mniej miejsca

W 2016 r. polska gospodarka rosła stabilnie, ale tempo życia biznesowego było wyraźnie wolniejsze. Konkurencja była mniejsza, a wejście do wielu branż wymagało większego kapitału i odwagi. Dziś - po roku 2025, w którym PKB urosło realnie o 3,6 proc., głównie dzięki popytowi krajowemu - mamy ponad 2,8 mln aktywnych przedsiębiorstw. To o kilkaset tysięcy więcej niż dekadę wcześniej.

fot. Shutterstock / Art_tata

Struktura rynku się nie zmieniła: wciąż dominują mikrofirmy. Zmieniła się jednak gęstość. Więcej graczy walczy o ten sam czas klienta, te same kadry i tę samą pierwszą stronę Google’a. W wielu branżach koszt przejścia do konkurencji to dziś kilka kliknięć. W 2016 r. firma mogła pozwolić sobie na wolniejszą reakcję. W 2026 r.- to luksus, na który stać już tylko tych, którzy nie potrzebują klientów.

Klient 2016 vs klient 2026: przepaść w oczekiwaniach

Największa zmiana ostatniej dekady nie dotyczy jednak technologii, lecz ludzi. Klient w 2016 r. był cierpliwy. Jeśli wysłał zapytanie przez formularz kontaktowy to dwa dni oczekiwania na odpowiedź nie były niczym niezwykłym. Ba - badanie CallPage pokazało, że ponad połowa firm w ogóle nie odpowiedziała na próbę kontaktu, a kolejne 30 proc. nie odbierało telefonów. I rynek jakoś funkcjonował.

Dziś to nie do pomyślenia. 42 proc. klientów oczekuje odpowiedzi w ciągu godziny. Nie „tego samego dnia”. Godziny. Każde opóźnienie to realna strata - szacuje się, że nawet 35 proc. leadów przepada tylko dlatego, że firma reaguje zbyt wolno. Tu potrzeba zupełnie nowych narzędzi - te na szczęście istnieją, jak chociażby bardzo wysoko oceniany Bitrix24.

Ta presja to efekt dekady e-commerce’u, który nauczył nas, że dostępność jest standardem. W 2024 r. wartość polskiego rynku e-commerce sięgnęła 120-140 mld zł, a prognozy PwC mówią o 162 mld zł w bieżącym roku. Te liczby zmieniają nie tylko sklepy internetowe - zmieniają sposób, w jaki działają wszystkie firmy.

Praca: od biurka do kontekstu

Pandemia była katalizatorem, ale nie źródłem zmiany. W 2016 r. praca zdalna była w Polsce ciekawostką - przywilejem dla wybranych. Przed COVID-em zdalnie pracowało zaledwie kilka procent zatrudnionych, głównie w korporacjach i IT.

Dziś 88 proc. polskich organizacji działa w modelu hybrydowym. Nie dlatego, że to modne, ale dlatego, że inaczej nie da się zatrudnić ludzi. Aż 46 proc. pracowników deklaruje, że zmieniłoby pracę, gdyby ktoś próbował zmusić ich do powrotu do biura na pełen etat.

Kwota wypłaty to już od dawna nie jedyny ważny czynnik dla pracownika

Ale hybryda wprowadziła problem, którego w 2016 r. nie było: jak koordynować pracę, gdy zespół jest rozproszony między biurem, domem i coworkiem w Lizbonie? Jak pilnować terminów, gdy nie widzimy się codziennie? Jak upewnić się, że ktoś nie zapomniał o wysłaniu oferty, bo w piątek pracował z domu?

To właśnie te pytania wymusiły zmianę narzędzi - nie odwrotnie.

Inflacja, koszty, presja: lata 2022-2025 jako test przetrwania

Transformacja cyfrowa w Polsce nie wydarzyła się dlatego, że firmy miały czas i budżety na eksperymenty. Wręcz przeciwnie. Lata 2022-2025 były dla przedsiębiorców brutalne: inflacja, rosnące koszty pracy, paliwa, niepewność, lockdowny. 77 proc. firm wskazało inflację jako największe wyzwanie, a ponad 60 proc. - pandemię.

W takich warunkach chaos organizacyjny stał się luksusem, na który nie było stać nikogo. Jeden błąd w obsłudze klienta, jedna przeoczona oferta, jeden projekt oddany za późno - i firma traciła realne pieniądze. To właśnie presja kosztowa sprawiła, że narzędzia przestały być „opcją”, a stały się koniecznością.

Excel, teczki i „napisz do Marka”: system roku 2016

Właściciel firmy w 2016 r. działał w świecie, który dziś wydaje się absurdalny, ale wtedy był normą. Bazy klientów w Excelu - często w pięciu wersjach na pięciu komputerach. Projekty prowadzone mailowo, w wątkach liczących kilkadziesiąt wiadomości. Budżety zapisane w plikach na lokalnych dyskach. Wiedza o klientach w głowach pracowników, którzy odchodząc zabierali ją ze sobą.

To nie była nieudolność. To był standard. I działał - dopóki rynek był wolniejszy, a klienci mniej wymagający.

Problem w tym, że wg badań nawet 88 proc. arkuszy Excela w typowej firmie zawiera błędy. A gdy baza klientów żyje w pięciu wersjach to błąd nie jest wyjątkiem - jest pewnością statystyczną.

System roku 2026: nie chodzi o „chmurę”, chodzi o widoczność

W dyskusjach o cyfryzacji szybko pojawiają się hasła o AI, automatyzacji i wielkich liczbach. Faktycznie - 60 proc. polskich organizacji korzysta już z rozwiązań AI, a wskaźnik dojrzałości cyfrowej rośnie. To jednak zbyt powierzchowne ujęcie tematu.

Rzeczywista różnica między firmą 2016 a firmą 2026 nie polega na tym, że ta druga ma AI w stopce maila. Polega na tym, że widzi swoje procesy.

Panel automatyzacji procesów w Bitrix24

Systemy takie jak Bitrix24 nie są „lepszym Excelem”. To zupełnie inny sposób działania. Gdy cały lejek sprzedażowy - od pierwszego kontaktu po podpisanie umowy - żyje w jednym miejscu to menedżer nie musi pytać handlowca „jak idzie ta sprawa”. Może to sprawdzić. Gdy projekt przechodzi do realizacji wraz z całą historią komunikacji to nikt nie musi tłumaczyć od zera, czego oczekuje klient. Gdy czat, zadania i kalendarz są zintegrowane, decyzje mają swoją historię - można do nich wrócić po miesiącach.

I właśnie ta historia decyzji jest największą różnicą między 2016 a 2026 rokiem. W 2016 r. firmy jej nie miały. Nie dlatego, że nie chciały - dlatego, że nie miały narzędzi.

Sprzedaż, projekt i komunikacja w ramach jednego systemu

Weźmy przykład, który jest wręcz podręcznikowy dla polskiego rynku: firma B2B świadcząca usługi projektowe. To może być biuro architektoniczne, software house, agencja kreatywna, instalator systemów HVAC - branże różne, ale schemat działania identyczny.

Rok 2016, scenariusz klasyczny: klient dzwoni lub pisze. Handlowiec dopisuje go do „swojego” Excela. Wycena powstaje w Wordzie, trafia do klienta, a odpowiedź przychodzi po tygodniu. W międzyczasie wpada kolejne zapytanie - podobne, ale nikt tego nie widzi, bo każdy handlowiec ma własny arkusz. Projekt zostaje zlecony, ale kierownik dostaje tylko lakoniczny e-mail: „Pamiętaj, klient jest wrażliwy na termin”. Cała reszta historii - ustalenia, obawy, kontekst - żyje w notatkach handlowca, który akurat jest na zwolnieniu. Po trzech tygodniach klient dzwoni z pretensjami, a firma desperacko próbuje odtworzyć, co właściwie było ustalone. Bezskutecznie.

Rok 2026, ten sam scenariusz w Bitrix24: lead wpada automatycznie - z formularza, WhatsAppa, e-maila, czatu. System przypisuje go do odpowiedniego etapu lejka. Cała komunikacja jest widoczna dla każdego, kto powinien ją widzieć. Gdy transakcja się zamyka projekt tworzy się automatycznie: z terminami, uczestnikami, dokumentami, historią rozmów. Kierownik projektu nie dostaje jednego zdania - dostaje pełen kontekst. A gdy klient zadzwoni i trafi do kogokolwiek w firmie to ta osoba w pół minuty widzi całą historię relacji. Urlop handlowca nie jest już czarną dziurą.

To codzienność ponad 15 milionów firm na świecie, w tym tysięcy w Polsce - z polskim interfejsem, lokalnym wsparciem i darmowym planem startowym.

Startupowość kontra tradycja: dwa światy, które się wymieszały

Dekadę temu polski rynek dzielił się na „stare” firmy i „nowe” startupy. Dziś ten podział jest anachroniczny. Małe firmy korzystają z tych samych narzędzi SaaS, co korporacje. W 2024 r. działało w Polsce ponad 5 tys. startupów, a inwestycje w pierwszych trzech kwartałach przekroczyły 1,57 mld zł. Shopify obsługuje ponad 20 tys. polskich sklepów, a CRM-y są standardem nawet w firmach zatrudniających trzy osoby.

Paradoks polega na tym, że prawdziwy podział przebiega dziś nie między dużymi a małymi, ale między firmami, które widzą swoje procesy, a tymi, które ich nie widzą.

Automatyzacja sprzedaży w Bitrix24

Mikrofirma z dobrym CRM-em i uporządkowaną komunikacją jest organizacyjnie dojrzalsza niż niejedna spółka z 50-osobowym działem sprzedaży, który nadal żyje w Excelach.

Raport KPMG pokazuje, że choć wskaźnik cyfrowej dojrzałości rośnie to ponad połowa wdrożeń AI w Polsce to wdrożenia powierzchowne. Firmy instalują chatboty, ale ich procesy sprzedaży nadal są rozjechane.

Pracownik 2026: inny człowiek przy tym samym biurku

Zmiana dotyczy również ludzi. Dane z lat 2016-2024 pokazują wyraźne przesunięcie: wynagrodzenie przestało być jedynym kryterium. Coraz większe znaczenie mają kultura organizacyjna, relacje, rozwój, poczucie sensu pracy. W 2024 r. aż 30 proc. pracowników deklarowało chęć pracy w modelu czterodniowego tygodnia. W 2016 r. takie pytanie brzmiałoby jak żart.

91 proc. firm planowało utrzymać lub zwiększyć budżet na benefity, bo 75 proc. kandydatów sprawdza, czy są one wymienione w ogłoszeniu. Prywatna opieka medyczna, karta sportowa, kafeteria - kiedyś luksus, dziś punkt wyjścia.

W praktyce oznacza to jedno: walka o pracownika przeniosła się z portfela na organizację pracy.

System, który eliminuje chaos, daje jasność odpowiedzialności i pozwala pracować bez frustracji, jest dziś narzędziem retencji. Nikt nie chce pracować w firmie, gdzie każdy projekt to labirynt e-maili, a odpowiedzialność jest płynna.

Eksport i globalność: polska firma 2026 nie jest już lokalna

W 2016 r. eksport MŚP był domeną nielicznych. Dziś formalnie eksportuje tylko 4,8 proc. firm, ale te obecne na marketplace’ach działają globalnie. Polskie firmy na eBay obsługują średnio 26 rynków jednocześnie - pięć razy więcej niż tradycyjni eksporterzy. Przez Amazon polskie MŚP sprzedały w 2024 r. towary o wartości 5,1 mld zł, co oznacza wzrost o 60 proc. względem 2021 r.

Firma z Poznania sprzedająca akcesoria rowerowe obsługuje dziś klientów z Niemiec, Holandii i Czech, prowadzi komunikację w trzech językach, synchronizuje stany magazynowe na kilku platformach i zarządza reklamacjami z różnych krajów. W 2016 r. sprzedawała głównie na Allegro. Skala złożoności wzrosła wielokrotnie - bez zwiększania zatrudnienia.

Nie chodzi o AI. Chodzi o połączenie

Jeśli spojrzeć na całą dekadę z lotu ptaka to odpowiedź na pytanie „co się właściwie zmieniło?” jest zaskakująco prosta: połączenie.

W 2016 r. firma miała osobny program do faktur, osobny do maili, osobny arkusz do klientów, osobną tablicę do projektów i telefon do komunikacji. Każde narzędzie działało w swojej bańce. Dane trzeba było przenosić ręcznie. To było męczące, ale możliwe - bo tempo było wolniejsze.

W 2026 r. tempo nie pozwala już na ręczne działanie.

Klient pisze na WhatsAppie, oczekuje oferty e-mailem w ciągu godziny, projekt musi ruszyć przed końcem tygodnia, a handlowiec prowadzi równolegle kilkanaście tematów. W takim środowisku system, który łączy CRM, projekty, komunikację, kalendarz i dokumenty nie jest „fajnym dodatkiem”. Jest warunkiem działania.

To różnica między modą a koniecznością. Moda przemija. Konieczność zostaje.

Dwie firmy, jedna branża

To raptem 10 lat różnicy. A co będzie za kolejne dziesięć?

Wyobraźmy sobie dwie agencje reklamowe z Warszawy, obie założone w 2016 r., obie z podobnym portfolio.

Pierwsza działa jak kiedyś: e-mail, Excel, Trello. Każdy PM ma własny system. Historia komunikacji znika, gdy ktoś odchodzi. Nowi pracownicy potrzebują tygodni, by zrozumieć, co gdzie jest. Menedżer spędza pół dnia na statusach, bo inaczej nie wie, co się dzieje.

Druga - między 2019 a 2022 r. - przeniosła wszystko do jednego systemu.

Nowy projekt startuje z pełną historią klienta. Onboarding trwa dwa dni, nie dwa tygodnie. Czas odpowiedzi skrócił się z godzin do minut. Menedżer widzi wszystko bez spotkań.

W 2026 roku pierwsza agencja mówi, że „rynek jest trudny”.

Druga mówi, że „ma za dużo pracy”.

Obie mają rację. Po prostu żyją w dwóch różnych dekadach.

*Zdjęcie otwierające: Shutterstock / Jorm Sangsorn

Maciej Gajewski 26.03.2026 09:52

Lokowanie produktu : Bitrix24

Ładowanie...