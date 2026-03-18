Polski dron wyrwie cię ze szponów śmierci. Karetka nie ma z nim szans

Z pomocą przychodzi SkyRes, czyli bezzałogowy system, który dostarczy defibrylator AED prosto z nieba. Projekt zespołu z Politechniki Wrocławskiej właśnie zachwycił międzynarodowe jury na prestiżowej wystawie wynalazków w Genewie, udowadniając, że polska myśl techniczna potrafi ratować życie.

Kiedy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia (NZK), szanse na przeżycie poszkodowanego drastycznie spadają z każdą upływającą minutą. Zanim na miejsce dotrze tradycyjny zespół ratownictwa medycznego, często jest już po prostu za późno.

REKLAMA

Ten palący problem wzięli na warsztat naukowcy, doktoranci i studenci z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Ich odpowiedź to SkyRes, nowoczesny statek bezzałogowy, który omija ziemskie przeszkody i dociera do celu drogą powietrzną.

Cztery minuty, które robią gigantyczną różnicę

Maszyna opracowana przez badaczy z Katedry Eksploatacji Systemów Technicznych to prawdziwy technologiczny majstersztyk skrojony pod wymagania ratownictwa.

Konstrukcja łączy w sobie zalety dwóch światów: potrafi pionowo startować i lądować, a jednocześnie dysponuje możliwością bardzo szybkiego lotu poziomego. To sprawia, że dron nie potrzebuje pasa startowego i może precyzyjnie operować nawet w ciasnej, miejskiej zabudowie czy w trudno dostępnych miejscach z dala od ubitych dróg.

SkyRes, czyli bezzałogowy system szybkiego reagowania dostarczający defibrylator AED. Na zdjęciu widzimy model w czasie testów w tunelu aerodynamicznym. Fot PWr

Parametry tego sprzętu robią doskonałe wrażenie. SkyRes jest w stanie przenieść ładunek o masie do 3,5 kg, w tym defibrylator AED oraz niezbędny sprzęt ratunkowy, na dystansie sięgającym 10 km. Prędkość przelotowa wynosi 160 km/h, pułap to 2000 m. Dron zbudowany jest z kompozytu węglowo-epoksydowego, a napęd stanowią dwa silniki elektryczne.

Najważniejszy jest jednak czas reakcji. Polski dron potrafi dotrzeć do poszkodowanego w około cztery minuty. To wynik, o którym załogi tradycyjnych karetek przebijające się przez zakorkowane centra miast mogą zazwyczaj tylko pomarzyć. Dostarczenie sprzętu na miejsce tak błyskawicznie daje świadkom zdarzenia realne narzędzie do podtrzymania życia pacjenta do momentu przybycia profesjonalnych medyków.

Triumf na Geneva Inventions Expo

Innowacyjne podejście do ratownictwa medycznego zostało dostrzeżone na arenie międzynarodowej. Podczas tegorocznej edycji Geneva Inventions Expo, jednego z najważniejszych na świecie wydarzeń dedykowanych nowym technologiom i przełomowym rozwiązaniom, polski projekt dosłownie rozbił bank.

Wystawa ta co roku gromadzi w Szwajcarii najwybitniejszych twórców i innowatorów, a konkurencja o medale jest niezwykle zacięta.

Rozwiązanie z Wrocławia zostało bardzo wysoko ocenione przez rygorystyczne jury. Jak podkreśla Bartłomiej Dziewoński, jeden z twórców wynalazku, zespół wrócił do kraju ze złotym medalem wystawy oraz prestiżową nagrodą specjalną przyznaną przez National Research Council of Thailand.

Stoisko Polaków przyciągało tłumy zainteresowanych, w tym dyplomatów. Ekspozycję odwiedził między innymi ambasador Michał Broiło, Stały Przedstawiciel RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie, któremu zaprezentowano potencjał wdrożenia tej technologii do systemów szybkiego reagowania.

Z uczelnianego laboratorium prosto na rynek

To, co najbardziej cieszy w historii systemu SkyRes, to fakt, że nie podzieli on losu wielu świetnych, akademickich projektów, które ostatecznie lądują w szufladzie. Projekt, początkowo rozwijany w ramach programu Lider XIV Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wkracza w fazę rynkową.

Twórcy wynalazku postanowili wziąć sprawy we własne ręce i zdecydowali się na komercjalizację technologii poza ramami grantu z NCBR. Na fundamentach wypracowanego rozwiązania powołali do życia startup SkyRescue. Młoda firma operuje obecnie pod skrzydłami Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej.

REKLAMA

Dzięki temu polski dron ma ogromną szansę, by w niedalekiej przyszłości na stałe wpisać się w krajobraz naszego ratownictwa medycznego i realnie odmienić statystyki przeżywalności przy nagłym zatrzymaniu krążenia.

REKLAMA

Bogdan Stech 18.03.2026 20:00

