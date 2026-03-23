Koniec z wpisywaniem PIN-u karty SIM. Android z genialną funkcją

Niezależnie czy posiadasz smartfon czy tradycyjny telefon komórkowy, wszystkie te urządzenia łączy jedna cecha: potrzebują one do działania karty SIM, do której dostęp zabezpieczony jest kodem PIN. Jednak na smartfonach stanowi on bardziej uciążliwość niż zabezpieczenie, bo systemy operacyjne smartfonów wymagają, aby oprócz kodu PIN odblokować smartfon także za pomocą wybranej blokady ekranu - odcisku palca, wzorka czy innego kodu PIN.



Dlatego Google w Androidzie 17 chce wreszcie uporządkować ten mechanizm i zdjąć z użytkownika konieczność pamiętania kolejnego kodu.

Koniec podwójnego wpisywania kodów. Android 17 przestanie wymagać kodu PIN karty SIM

Jak informuje bloger AssembleDebug, w najnowszej aktualizacji systemu Android 17 w testowym kanale Canary pojawiła się funkcja "Automatycznej ochrony blokady SIM", która w praktyce eliminuje konieczność ręcznego wpisywania PIN-u przy każdym uruchomieniu urządzenia. Mechanizm jest prosty: użytkownik jednorazowo podaje kod karty SIM, a następnie Android zapisuje go i wykorzystuje automatycznie po restarcie telefonu.

Aktywacja funkcji wymaga uprzedniego uwierzytelnienia - za pomocą kodu blokady ekranu lub biometrii - oraz wpisania aktualnego PIN-u karty SIM. Po tej jednorazowej "aktywacji" system sam zajmuje się jego wprowadzaniem, gdy użytkownik uruchomi ponownie urządzenie. Oprócz tego funkcja pozwoli na podejrzenie kodu PIN karty SIM z poziomu ustawień smartfona.

Automatyczna ochrona blokady SIM

Automatyzacja nie oznacza jednak osłabienia zabezpieczeń. PIN karty SIM nadal będzie wymagany w sytuacji, gdy przełożysz kartę SIM do innego urządzenia. Nowy telefon nie będzie miał dostępu do zapisanego kodu, więc próba użycia SIM bez znajomości PIN-u zakończy się niepowodzeniem.

Automatyczna ochrona blokady SIM póki co dostępna jest w wersjach testowych systemu Android, wobec tego nie ma pewności czy i kiedy trafi ona do stabilnego wydania systemu. Jednak jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z nadziejami, to funkcja z pewnością ułatwi życie osobom często restartującym smartfon. Albo po prostu zapominalskim.

Zdjęcie główne: tomeqs / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 23.03.2026 08:43

