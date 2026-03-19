Saper z Windows XP za darmo i bez reklam na telefonie. Pobieram

Kultowa gra z Windowsa XP trafiła na telefon. Saper w wersji bez reklam jest dostępny za darmo. Jeśli masz Androida,pobierzesz go bez płacenia.

Albert Żurek
Saper telefon za darmo
Chyba każdy zna kultowego Sapera. Produkcja została wprowadzona już we wczesnych systemach Microsoftu jako jedna z wbudowanych gier, m.in. tuż obok pasjansa. Dużą popularnością cieszyła się w czasach Windowsa XP oraz 7, lecz w nowszych wersjach, takich jak Windows 10 czy 11, nie jest już preinstalowana. Podobną grę znajdziecie też na Androidzie, a obecnie można ją pobrać za darmo.

Saper bez reklam na Androida całkowicie za darmo

Sklep Google Play jest pełen ciekawych aplikacji przeniesionych z komputera, które mają wywołać u nas nostalgię.Saperów wyciągniętych z Windowsa również nie brakuje, lecz duża część darmowych wersji charakteryzuje się obecnością reklam. Z kolei studio Mindware Consulting, Inc. ma w swojej ofercie grę Saper Pro. To domyślnie płatna produkcja wyceniona na 7,29 zł.

Cena zatem nie jest wysoka, ale co, jeśli powiem Wam, że obecnie można ją odebrać za darmo? Twórcy gry udostępnili ją bowiem bezpłatnie. Produkcja wygląda tak, jakby została żywcem wyjęta z Windowsa XP. Producent zachował kultowy,klasyczny wygląd i wrażenia z rozgrywki. Zastosowano tu cztery poziomy trudności: początkujący, średnio zaawansowany, zaawansowany i ekspert.

Zasady Sapera są raczej każdemu znane - należy odkrywać miny za pomocą logicznych wskazówek - cyfr pojawiających się wokół bomb. Rozgrywka gra, dopóki nie spowodujemy eksplozji. Zamiast sterowania myszką, do której przyzwyczaił nas Saper na Windowsie na telefonie wykorzystujemy dotykowy ekran. Pole minowe dostosowuje się do rozmiaru wyświetlacza.

Użytkownik może skorzystać z trzech motywów: klasycznego, czyli szarego, ale też jasnego i ciemnego. Nie jest to oczywiście oryginalny Saper stworzony przez Microsoft, ale doświadczenia powinny być bardzo zbliżone. Największą zaletą Sapera Pro od studia Mindware Consulting, Inc jest brak reklam. W zwykłym wydaniu gry Saper (bez Pro) tego samego producenta znajdziemy denerwujące przerywniki.

Trudno powiedzieć, do kiedy potrwa promocja z możliwością uzyskania gry za darmo. Odebranie jej w Google Play sprawi, że nawet jeśli powróci do płatnego dostępu, my będziemy mogli pobierać ją za darmo. Warto zatem poświęcić te kilkanaście sekund na zajrzenie do sklepu z aplikacjami Androida.

Albert Żurek
19.03.2026 17:34
