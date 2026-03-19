OpenAI porządkuje imperium. Aplikacje i eksperymenty schodzą na drugi plan

OpenAI porządkuje swoją strategię, odchodząc od modelu "wszystko naraz". Projekty takie jak Sora czy Atlas mogą zostać zepchnięte na dalszy plan lub zintegrowane z ChatGPT.

Malwina Kuśmierek
OpenAI zmienia kurs. Koniec strategii "wszystko naraz"
Ubiegły rok był bardzo owocny dla OpenAI, bowiem oprócz licznych aktualizacji swoich modeli językowych, firma zaprezentowała także słuszną liczbę nowych produktów. ChatGPT Operator, ChatGPT Atlas, aplikacja Sora, aplikacje w ChatGPT, a także zapowiedziano nowe - wciąż tajemnicze - urządzenie tworzone przy współpracy z legendarnym projektantem Apple'a.

Jednak to zdecydowanie za dużo, a przynajmniej tak myśli kierownictwo OpenAI. Bowiem firma szykuje się do wyraźnego zwrotu strategicznego, który ma zakończyć eksperyment polegający na "robieniu wszystkiego naraz" i skupić zasoby na tym, co przynosi największą wartość: biznesie, produktywności i programowaniu.

OpenAI zmienia strategię i rezygnuje z części eksperymentów

Według informacji ujawnionych przez "Wall Street Journal" podczas wewnętrznego spotkania typu all-hands, kierownictwo OpenAI - z Samem Altmanem i Markiem Chenem na czele - pracuje nad planem ograniczenia części pobocznych projektów. Fidji Simo, odpowiadająca za obszar aplikacji, miała wprost powiedzieć pracownikom, że firma "nie może przegapić tego momentu [dominacji], rozpraszając się pobocznymi zadaniami".

Nowa strategia zakłada koncentrację na rozwiązaniach dla firm oraz narzędziach zwiększających produktywność. W praktyce oznacza to dalszy rozwój systemów wspierających programistów, automatyzację pracy biurowej oraz integrację modeli AI z codziennymi środowiskami pracy. Widać to już w premierach takich jak GPT-5.4 czy rozwijany Codex, które są projektowane z myślą o zastosowaniach profesjonalnych i tzw. agentach zdolnych do wykonywania złożonych zadań.

Zmiana kursu nie jest przypadkowa. OpenAI znalazło się pod rosnącą presją konkurencji, przede wszystkim ze strony Anthropic. Firma ta - zamiast szerokiego portfolio produktów - postawiła na wąski, ale konsekwentnie rozwijany segment enterprise i narzędzi programistycznych. Efekt to szybki wzrost popularności Claude Code i Cowork oraz rosnące znaczenie wśród dużych klientów, w tym instytucji rządowych.

W OpenAI takie sukcesy konkurenta określono jako "sygnał alarmowy"

Z relacji "WSJ" wynika, że kierownictwo firmy zaczęło postrzegać dotychczasową strategię jako zbyt rozproszoną, co utrudniało nie tylko komunikację wewnętrzną, ale też efektywne wykorzystanie ograniczonych zasobów obliczeniowych. W praktyce oznaczało to częste przerzucanie mocy między zespołami i brak jasnych priorytetów.

Najbardziej narażone na spowolnienie lub wygaszenie są projekty, które nie wpisują się bezpośrednio w nowy kierunek. Mowa m.in. o aplikacji Sora w formie społecznościowej, przeglądarce Atlas czy eksperymentach sprzętowych. Część z nich może zostać zintegrowana z głównymi produktami - jak ChatGPT - zamiast funkcjonować jako osobne inicjatywy.

Nie oznacza to jednak całkowitego odwrotu od rynku konsumenckiego. OpenAI nadal dominuje w tej kategorii, ale teraz chce przekuć tę pozycję w stabilne źródło przychodów z sektora biznesowego. Dlatego firma obecnie intensyfikuje współpracę z partnerami i firmami konsultingowymi, starając się przyspieszyć wdrażanie AI w przedsiębiorstwach.

Zmiana strategii wynika także z jeszcze jednego powodu: zarówno OpenAI, jak i Anthropic rozważają debiut giełdowy. By ten był skuteczny, OpenAI musi być w stanie pochwalić się dobrymi wynikami finansowymi i jasną, przejrzystą strategią. Dlatego odejście od modelu "inkubatora wielu startupów w jednym" na rzecz skoncentrowanej oferty dla firm wydaje się być próbą uporządkowania priorytetów przed kolejnym etapem rozwoju.

Oczywiście tam, gdzie zyski czerpią wielkie korporacje, tam mniej miejsca dla zwykłych zjadaczy chleba. Nowa strategia oznacza, że OpenAI będzie rzadziej eksperymentować z premierami nietypowych produktów. Ale czy to źle? Jeżeli oczekuje się kolejnego spektakularnego produktu pokroju ChataGPT, prawdopodobnie tak. Ale jeżeli ma się dość na siłę pompowanej strategii "AI wszędzie", to prawdopodobnie jest się z czego cieszyć.

Zdjęcie główne: Saeidreza maghsoudi / Shutterstock

Malwina Kuśmierek
19.03.2026 08:40
Tagi: OpenAISztuczna inteligencja (AI)
