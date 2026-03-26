Co czwarte dziecko jest online przed 7. rokiem życia. Rusza ważny program

Dorastanie we współczesnym świecie jest niezwykle trudne, dlatego Fundacja Orange chce wesprzeć młodych w tym niełatwym procesie. Przedszkola i szkoły mają jeszcze czas, by dołączyć do programu.

Adam Bednarek
Jak zwraca uwagę Fundacja Orange, cyfrowy debiut ma za sobą już 75 proc. dzieci w wieku 5-8 lat. Wczesne wejście w świat technologii niesie za sobą jednak ryzyko, tworząc wyzwania, które jeszcze niedawno były nieznane. Dziś młodzi niemal non stop przebywają w świecie niezrozumiałym i niejasnym nawet dla dorosłych. Co gorsza, często to świat, w którym nie brakuje licznych pułapek i zagrożeń: dezinformacja, manipulacje, hejt, przemoc czy po prostu uzależniające treści, od których trudno się oderwać.

I na to wszystko dzieci trafiają bardzo wcześnie. Z badań wynika, że co czwarte dziecko, zanim ukończyło 7 lat, miało samodzielny dostęp do sieci. Już dwie trzecie ma własny telefon.

To jednak wcale nie oznacza, że niepewność i bezradność muszą być jedynymi stałymi wartościami. Istnieją sposoby na to, aby lepiej przygotować młodych do życia w cyfrowym świecie.

Program MegaMisja Fundacji Orange stawia sobie za cel wzmacnianie takich kompetencji jak współpraca, empatia czy krytyczne myślenie

- Umiejętności techniczne, sprawna obsługa urządzeń i aplikacji to za mało – przekonuje Małgorzata Kowalewska, członkini zarządu ds. programowych Fundacji Orange.

Co szósty przedszkolak ma trudność we współpracy z rówieśnikami. Wiemy to z badań i z codziennych rozmów z nauczycielkami i nauczycielami. Dlatego w programie MegaMisja kładziemy nacisk na naukę komunikacji, współpracy, empatii i krytycznego myślenia. To dla dzieci ważny fundament, który wesprze ich także w świecie online – dodaje.

MegaMisja to program Fundacji Orange skierowany dla klas 1-3 szkół podstawowych oraz dla przedszkoli. Nauczyciele otrzymują gotowe scenariusze, na podstawie których mogą prowadzić zajęcia z dziećmi przez cały rok szkolny. Młodzi "poprzez zabawę i pracę w grupach rozwijają konkretne kompetencje, uczą się i podejmują refleksję o tym, jak dbać o siebie i innych w świecie pełnym ekranów", jak wyjaśnia Fundacja Orange.

Program poświęcony przedszkolakom kładzie nacisk na takie kwestie jak uważność, emocje czy zaufanie. Do tego dochodzą aktywności ruchowe potrzebne w tym wieku. Niezbędne informacje trafiają również do rodziców, którzy w domach mogą kontynuować zajęcia i ćwiczyć umiejętności poznane w przedszkolu.

W przypadku zajęć dla klas 1-3 dzieci rozwijają swoje kompetencje społeczne, ale również poznają podstawy higieny cyfrowej i bezpieczeństwa w internecie. Dowiadują się o ochronie prywatności, a nawet uczą się, jak rozpoznawać fałszywe informacje. Program skupia się na współpracy i działaniach w grupie.

Dla nauczycieli przewidziano webinary, szkolenia i konsultacje. Co ważne, placówki nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w programie. Za to otrzymują gry, książki, zestawy kreatywne i inne materiały dydaktyczne do pracy z dziećmi.

Szkoła lub przedszkole powinny do 28 kwietnia 2026 r. godz. 15:00 wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie fundacja.orange.pl/megamisja oraz odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących udziału w programie (w formie pisemnej lub nagrywając krótkie wideo). Do 15 czerwca 2026 r. komisja wybierze 150 szkół i 150 przedszkoli z całej Polski, które we wrześniu rozpoczną realizację programu z dziećmi. W tym roku zgłaszać mogą się również szkoły i przedszkola, które wcześniej brały udział w inicjatywie.

Często jako dorośli nawet nie zdajemy sobie sprawy, jaki świat stworzyliśmy młodym - w końcu nie wiemy, jak to jest, gdy rodzisz się w momencie, kiedy dostęp do technologii i internetu jest czymś tak naturalnym jak powietrzem. Jako starsze osoby wiemy, że istniał świat, który nie był non stop online, a mimo to potrafimy zapomnieć o granicach. Tym bardziej jest to trudne dla dzieci, więc można się cieszyć, że takie inicjatywy powstają.

26.03.2026 13:41
