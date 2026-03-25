Pilnie zaktualizuj iPhone'a. Grozi ci niebezpieczeństwo

Ostatnio w sieci zrobiło się głośno na temat narzędzia, które zostało stworzone do ataków na urządzenia marki Apple. Niebezpiecznik twierdzi, że narzędzie jest ogólnodostępne i każdy, kto ma minimalną wiedzę techniczną może je wykorzystać, aby wyrządzić szkody w systemie iOS i iPadOS.

Groźne narzędzie trafiło do internetu. Starsze wersje iOS zagrożone

Oprogramowanie nazywa się DarkSword i dotychczas dla przeciętnego użytkownika stanowiło raczej ciekawostkę. Narzędzie nie jest nowe - pierwsze publiczne informacje na jego temat pojawiły się już w 2025 r. Z czasem hakerzy je ulepszali, a Apple oczywiście reagował wprowadzając nowe łatki bezpieczeństwa.

Zestaw exploitów z iOS był wykorzystywany przez m.in. rosyjskich hakerów do przeprowadzania cyberataków i inwigilacji w stronę Ukrainy. Zasadniczym problemem jest fakt, że teraz narzędzie trafiło do sieci i niemal każdy może pobrać je z GitHuba i innych źródeł.

Siłą rozwiązania jest prostota. Niebezpiecznik uważa, że prawie każdy może pobrać to narzędzie, wrzucić na serwer i niemal natychmiastowo zacząć przeprowadzać ataki w stronę iOS’a i iPadOS. Obsługa nie wymaga specjalistycznej i zaawansowanej wiedzy na temat systemów Apple’a. Luki w zabezpieczeniach smartfonów i ich systemów często nie dotyczą zwykłych użytkowników, ponieważ specjalistyczne narzędzia są wykorzystywane w stronę nieprzypadkowych osób. Tutaj jest inaczej.

Narzędzie jest w stanie po cichu wykraść wiele cennych informacji z urządzenia: wiadomości, historię połączeń, kontakty, a nawet pęk kluczy z iPhone’a, który przechowuje m.in. hasła do innych kont z internetu. Nikt raczej nie chce, aby takie informacje trafiły w cudze ręce - taki scenariusz grozi naprawdę groźnymi konsekwencjami.

Problemem jest również fakt, że DarkSword dotyczy systemów iOS 18.4 - 18.7. To stosunkowo nowe wersje. Z oficjalnych danych Apple datowanych na 12 lutego 2026 r. wynika, że 24 proc. wszystkich działających smartfonów iPhone działa pod kontrolą osiemnastki. Tak naprawdę większość nowoczesnych telefonów Apple’a jest w stanie zaktualizować się do iOS’a 26. Jedynymi modelami, które zatrzymały się na iOS 18 są iPhone Xs (Max) wydane w 2018 r.

Jakie jest rozwiązanie? Zainstalować iOS 26 lub łatkę bezpieczeństwa dla starszych

Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie przejście na iOS 26, w którym zawarto wszystkie poprawki bezpieczeństwa chroniące przed atakiem DarkSword. Lepiej odłożyć na drugi plan niechęć do Liquid Glass i innych zmian w najnowszym systemie i mieć pewność, że jest się w pełni bezpiecznym. Wszystkie luki, które mogą zostać wykorzystane zostały załatane wraz z systemem iOS 26.3.

To jednak nie tak, że każda wersja iOS 18 jest narażona na niebezpieczeństwo - badacze z Google uważają, że DarkSword obsługuje od iOS 18.4 i 18.7. W nowszych wersjach typu 18.7.6 rozwiązano ten problem. Jeśli zatem macie iPhone’a Xs (Max), który nie jest w stanie pobrać iOS 26.3, możecie skorzystać z łatki bezpieczeństwa Apple’a. A nawet powinniście dla swojego bezpieczeństwa.

Obrazek główny: Bigc Studio / Shutterstock

Albert Żurek 25.03.2026 16:00

