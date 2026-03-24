Apple odpala Apple Business w Polsce. Mocny cios w Microsoft

Apple Business to rozwiązanie stworzone z myślą o przedsiębiorstwach. Platforma obejmuje różne usługi: pocztę biznesową, kalendarz z obsługą własnej domeny oraz zintegrowane zarządzenia urządzeniami mobilnymi. Rozwiązanie opracowano z myślą o małych oraz większych firmach.

Apple Business startuje w Polsce. Szansa dla mniejszych i dużych firm

W wielu firmach - szczególnie tych średnich i większych, gdzie działa mnóstwo urządzeń - oprogramowanie typu MDM (Mobile Device Management) jest kluczowe. Pozwala bowiem zarządzać, konfigurować i zabezpieczać służbowe telefony i komputery z poziomu jednego urządzenia. Dzięki temu każdy pracownik nie musi ręcznie instalować czy aktualizować oprogramowania niezbędnego w pracy.

Microsoft i Google od lat oferują takie usługi, a teraz Apple wchodzi z własnym pakietem dedykowanym dla iPhone’ów, Maków i iPadów. Nowa platforma Apple Business to system zarządzania urządzeniami. Dzięki temu administratorzy otrzymują kompleksowy wgląd w sprzęty należące do organizacji oraz możliwość zmiany ustawień czy parametrów z poziomu jednego panelu.

Apple Business zawiera gotowe szablony, które umożliwiają konfigurowanie Maków i iPhone'ów za pomocą wstępnie ustawionych parametrów czy aplikacji. Oznacza to w praktyce, że urządzenia przypisane do organizacji po wyciągnięciu z pudełka będą gotowe do użycia za sprawą zainstalowanego oprogramowania. Administratorzy oczywiście też są w stanie skonfigurować urządzenia w taki sposób, aby np. nie były wykorzystywane w innych celach niż służbowych.

MDM nie jest jednak jedyną zaletą Apple Business. Rozwiązanie obejmuje też kilka funkcji:

zarządzenie konta Apple i automatyczne tworzenie dla nowych pracowników za pomocą współpracy z dostawcą usług weryfikacji tożsamości takich jak Google Workspace;

zarządzanie pracownikiem - grupowanie użytkowników po funkcjach i zespołach w celu przypisania aplikacji i ról - nie brakuje możliwości tworzenia własnych ról;

automatyczne pobieranie i udostępnienie aplikacji za pośrednictwem App Store.

W platformę wchodzi też zintegrowana poczta elektroniczna, kalendarz i usługi katalogowe. Firmy mogą korzystać z niestandardowej nazwy domeny oraz tworzyć własną. W usługach katalogowych znajdą się natomiast spersonalizowane wizytówki. Nie brakuje też innych przydatnych rozwiązań takich jak wskaźniki związane z lokalizacją za pośrednictwem Map Apple czy wyświetlanie logo i nazwy marki na ekranie podczas płatności Tap to Pay na iPhone.

Czytaj też:

Platforma Apple Business ma być bezpłatnie dostępna w Polsce i ponad 200 innych krajach. Rozwiązanie zostanie uruchomione już 14 kwietnia 2026 r.

Albert Żurek 24.03.2026 20:34

